https://sarabic.ae/20241028/غارة-جوية-تستهدف-عنصرا-من-تنظيم-القاعدة-الإرهابي-في-اليمن-1094224588.html

غارة جوية تستهدف عنصرا من تنظيم "القاعدة" الإرهابي في اليمن

غارة جوية تستهدف عنصرا من تنظيم "القاعدة" الإرهابي في اليمن

سبوتنيك عربي

نفذت طائرة مسيرة أمريكية، فجر اليوم الاثنين، قصفاً على عنصر من تنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) بمحافظة حضرموت، شرقي اليمن. 28.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-28T02:54+0000

2024-10-28T02:54+0000

2024-10-28T02:54+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بحضرموت لوكالة "سبوتنيك" بأن "طائرة أمريكية بدون طيار، شنت غارة على سيارة تقل عنصراً من القاعدة في منطقة جول القراشم قرب مفرق غيل بن يمين، شمال شرقي مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت".وأضاف أن الغارة أسفرت عن احتراق السيارة بمن فيها دون كشف هويته، مشيرًا إلى أن "الطائرة كانت تحلق في سماء مناطق مديريات وادي حضرموت، فيما يبدو أنها كانت تتعقب السيارة قبل أن تقصفها بصورة مباشرة".وكانت السلطات اليمنية، أعلنت في 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، إحباط مخطط لتنظيم "القاعدة"، يستهدف تفجير منشآت خدمية وعسكرية وأمنية، بينها البنك المركزي ومقر السلطة المحلية، والقبض على خلية مكونة من 5 عناصر بينهم قيادي من الصف الأول.واستعاد الجيش اليمني بإسناد من قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، في 24 أبريل/ نيسان 2016، السيطرة على مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت من قبضة "القاعدة" بعد عام من خضوعها لهيمنة التنظيم.وتشهد مناطق عدة في اليمن حضورا لعناصر تنظيم "القاعدة" من بينها مدن وادي حضرموت، ما دعا الجيش اليمني وقوات التحالف العربي إلى تنفيذ عمليات عسكرية على معاقل التنظيم لتطهير تلك المناطق من عناصره.ويستغل تنظيم "القاعدة" الإرهابي الصراع الدائر بين الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن، في توسيع نفوذه وتكثيف تحركات عناصره في عدد من مناطق البلد العربي، واستهداف قوات الجيش والأمن اليمنية بهجمات تخلف غالباً ضحايا في صفوفها.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ أذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

https://sarabic.ae/20230928/الجيش-اليمني-يعلن-السيطرة-على-معاقل-لـ-القاعدة-في-محافظة-أبين-1081472217.html

https://sarabic.ae/20240331/اليمن-مقتل-وإصابة-7-جنود-إثر-كمين-لـ-القاعدة-في-محافظة-أبين-1087543726.html

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