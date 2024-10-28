https://sarabic.ae/20241028/فيديو-متداول-لوزيرة-الخارجية-الألمانية-يثير-جدلا-على-الإنترنت-1094239154.html

فيديو متداول لوزيرة الخارجية الألمانية يثير جدلا على الإنترنت

فيديو متداول لوزيرة الخارجية الألمانية يثير جدلا على الإنترنت

سبوتنيك عربي

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لوزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك. 28.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-28T10:45+0000

2024-10-28T10:45+0000

2024-10-29T12:49+0000

الصين

أخبار ألمانيا

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/06/06/1063156088_0:0:2839:1597_1920x0_80_0_0_7ec69175587df3d771f70781efee3db3.jpg

ويُظهر الفيديو بيربوك وهي تفاجأ بعدم استقبالها من جانب أي لجنة ترحيب رسمية لدى وصولها إلى الصين، وتركت في المطار وحيدة، وفقا للتعليقات المصاحبة للفيديو.وبدت وزيرة الخارجية الألمانية في حالة من الارتباك ومتفاجئة، عندما قيل لها أن تستقل حافلة، "كما لو كانت عميلة لشركة "رايان إير" إير"، وفقا لتعليق أحد مستخدمي منصة "إكس".لكن نفى سيباستيان فيشر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، المعلومات التي تفيد بأن أحدا لم يلتق بوزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في المطار خلال زيارتها للصين أو الهند، وأكد أنها غير صحيحة. وعلق فيشر على اللقطات المتداولة على الإنترنت، والتي تظهر فيها بيربوك وهي تنزل من الطائرة وتنظر حولها، لكن لم يقابلها أحد.كما أوضح فيشر أن الفيديو تم تصويره في ماليزيا، وليس في الهند أو الصين، وأوضح أنه "بسبب سوء فهم، توقفت الطائرة في المكان الخطأ".وكانت تقارير صينية ذكرت أنه من المقرر أن تقوم وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، بزيارة الصين "في الأيام المقبلة"، على خلفية نقاط التحول المحتملة في الصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط. وقال مصدران مطلعان على المناقشة حول خطة بيربوك للزيارة، في تصريحات لصحيفة "ساوث تشاينا مورننغ بوست" الصينية، إن الرحلة "مؤكدة إلى حد كبير". ورفض المصدران الكشف للصحيفة عن اسميهما بسبب حساسية الأمر، وقال أحدهما إن زيارة بيريوك إلى الصين "ستحدث في الأيام المقبلة خلال الشهر الجاري"، رافضا إعطاء تاريخ محدد.وسبق أن تعرضت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، لموقف محرج مماثل لما حدث لها في الصين، وذلك بعدما فوجئت بعدم وجود استقبال رسمي لها، عند خروجها من الطائرة في الهند، لحضور اجتماع وزراء خارجية قمة العشرين، في العام الماضي.‏

https://sarabic.ae/20220803/الصين-تحذر-وزيرة-الخارجية-الألمانية-من-عواقب-التصريحات-المتهورة-بشأن-تايوان-1065931903.html

الصين

أخبار ألمانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصين, أخبار ألمانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار