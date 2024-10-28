فيديو متداول لوزيرة الخارجية الألمانية يثير جدلا على الإنترنت
10:45 GMT 28.10.2024 (تم التحديث: 12:49 GMT 29.10.2024)
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورأنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية
أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation/
تابعنا عبر
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لوزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك.
ويُظهر الفيديو بيربوك وهي تفاجأ بعدم استقبالها من جانب أي لجنة ترحيب رسمية لدى وصولها إلى الصين، وتركت في المطار وحيدة، وفقا للتعليقات المصاحبة للفيديو.
وبدت وزيرة الخارجية الألمانية في حالة من الارتباك ومتفاجئة، عندما قيل لها أن تستقل حافلة، "كما لو كانت عميلة لشركة "رايان إير" إير"، وفقا لتعليق أحد مستخدمي منصة "إكس".
🔴Çin’i ziyaret eden Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’u havalimanında karşılamaya gelen olmadı ve Bakan kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı.— EHA MEDYA (@eha_medya) October 28, 2024
📌Bakan Baerbock, İsrail yanlısı ve soykırım destekçisi sözleriyle tanınıyor.
pic.twitter.com/TK9Kw9zeEo
لكن نفى سيباستيان فيشر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، المعلومات التي تفيد بأن أحدا لم يلتق بوزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في المطار خلال زيارتها للصين أو الهند، وأكد أنها غير صحيحة.
وعلق فيشر على اللقطات المتداولة على الإنترنت، والتي تظهر فيها بيربوك وهي تنزل من الطائرة وتنظر حولها، لكن لم يقابلها أحد.
كما أوضح فيشر أن الفيديو تم تصويره في ماليزيا، وليس في الهند أو الصين، وأوضح أنه "بسبب سوء فهم، توقفت الطائرة في المكان الخطأ".
وكانت تقارير صينية ذكرت أنه من المقرر أن تقوم وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، بزيارة الصين "في الأيام المقبلة"، على خلفية نقاط التحول المحتملة في الصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط.
3 أغسطس 2022, 08:35 GMT
وقال مصدران مطلعان على المناقشة حول خطة بيربوك للزيارة، في تصريحات لصحيفة "ساوث تشاينا مورننغ بوست" الصينية، إن الرحلة "مؤكدة إلى حد كبير".
ورفض المصدران الكشف للصحيفة عن اسميهما بسبب حساسية الأمر، وقال أحدهما إن زيارة بيريوك إلى الصين "ستحدث في الأيام المقبلة خلال الشهر الجاري"، رافضا إعطاء تاريخ محدد.
وسبق أن تعرضت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، لموقف محرج مماثل لما حدث لها في الصين، وذلك بعدما فوجئت بعدم وجود استقبال رسمي لها، عند خروجها من الطائرة في الهند، لحضور اجتماع وزراء خارجية قمة العشرين، في العام الماضي.