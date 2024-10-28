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مخربون أجانب يحاولون اقتحام بريانسك ورصد وشم أمريكي على أحد القتلى
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مبيد حشري يتسبب في وفاة أطفال في دولة أفريقية
مبيد حشري يتسبب في وفاة أطفال في دولة أفريقية
سبوتنيك عربي
توفي 6 أطفال في بلدة سويتو بجنوب أفريقيا هذا الشهر بسبب تناولهم مركبا كيميائيا يُستخدم كمبيد حشري، لتثير هذه الواقعة جدلا كبيرا حول سلامة الأطفال وسط دعوات... 28.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-28T14:41+0000
2024-10-28T14:41+0000
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وأكد وزير الصحة في جنوب أفريقيا أرون موتسوالدي اليوم الاثنين، الواقعة قائلا في أثناء إعلانه نتائج تحليل المادة السامة: "سبب الوفاة ناجم بشكل قاطع عن الفوسفات العضوي... وهو مجموعة من المواد تستخدم عادة في الزراعة أو مبيدات حشرية".وتقول وسائل إعلام محلية إن الأطفال توفوا بعد تناولهم وجبات خفيفة اشتروها من متجر صغير في البلدة الواقعة قرب جوهانسبرغ.ولا يزال مسؤولون بمجال الصحة يترقبون نتيجة الاختبارات التي أجريت على مسحات من متاجر صغيرة ببلدة سويتو في إطار سعيهم لمعرفة مصدر الفوسفات العضوي.وقال موتسوالدي: "نظريتنا، حتى يثبت العكس، تستند إلى أن المحال تستخدم "الفوسفات العضوي" مبيدا حشريا لقتل الفئران... وتباع أيضا للسكان لقتل الفئران"، مضيفا أن المبيدات التي تحتوي على هذه المادة ليست مخصصة بشكل اعتيادي لاستخدامها في المنازل.وتابع قائلا: "أي سم تستخدمه لقتل الآفات أو أي شيء آخر في المنزل لا يُفترض أن يودي بحياة البشر".
https://sarabic.ae/20241024/رئيس-جنوب-أفريقيا-الحرب-الإسرائيلية-ضد-سكان-قطاع-غزة-إبادة-جماعية-1094110450.html
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العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم, الصحة, منظمة الصحة العالمية

مبيد حشري يتسبب في وفاة أطفال في دولة أفريقية

14:41 GMT 28.10.2024
© Photo / Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociauxمهاجرون من أفريقيا جنوب الصحراء مهددون بالترحيل من تونس
مهاجرون من أفريقيا جنوب الصحراء مهددون بالترحيل من تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2024
© Photo / Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux
تابعنا عبر
توفي 6 أطفال في بلدة سويتو بجنوب أفريقيا هذا الشهر بسبب تناولهم مركبا كيميائيا يُستخدم كمبيد حشري، لتثير هذه الواقعة جدلا كبيرا حول سلامة الأطفال وسط دعوات تشديد الرقابة على سلامة الغذاء والصحة العامة.
وأكد وزير الصحة في جنوب أفريقيا أرون موتسوالدي اليوم الاثنين، الواقعة قائلا في أثناء إعلانه نتائج تحليل المادة السامة: "سبب الوفاة ناجم بشكل قاطع عن الفوسفات العضوي... وهو مجموعة من المواد تستخدم عادة في الزراعة أو مبيدات حشرية".
وتقول وسائل إعلام محلية إن الأطفال توفوا بعد تناولهم وجبات خفيفة اشتروها من متجر صغير في البلدة الواقعة قرب جوهانسبرغ.
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ولا يزال مسؤولون بمجال الصحة يترقبون نتيجة الاختبارات التي أجريت على مسحات من متاجر صغيرة ببلدة سويتو في إطار سعيهم لمعرفة مصدر الفوسفات العضوي.
وقال موتسوالدي: "نظريتنا، حتى يثبت العكس، تستند إلى أن المحال تستخدم "الفوسفات العضوي" مبيدا حشريا لقتل الفئران... وتباع أيضا للسكان لقتل الفئران"، مضيفا أن المبيدات التي تحتوي على هذه المادة ليست مخصصة بشكل اعتيادي لاستخدامها في المنازل.
وتابع قائلا: "أي سم تستخدمه لقتل الآفات أو أي شيء آخر في المنزل لا يُفترض أن يودي بحياة البشر".
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