https://sarabic.ae/20241028/مبيد-حشري-يتسبب-في-وفاة-أطفال-في-دولة-أفريقية-1094248658.html
مبيد حشري يتسبب في وفاة أطفال في دولة أفريقية
مبيد حشري يتسبب في وفاة أطفال في دولة أفريقية
سبوتنيك عربي
توفي 6 أطفال في بلدة سويتو بجنوب أفريقيا هذا الشهر بسبب تناولهم مركبا كيميائيا يُستخدم كمبيد حشري، لتثير هذه الواقعة جدلا كبيرا حول سلامة الأطفال وسط دعوات... 28.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-28T14:41+0000
2024-10-28T14:41+0000
2024-10-28T14:41+0000
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وأكد وزير الصحة في جنوب أفريقيا أرون موتسوالدي اليوم الاثنين، الواقعة قائلا في أثناء إعلانه نتائج تحليل المادة السامة: "سبب الوفاة ناجم بشكل قاطع عن الفوسفات العضوي... وهو مجموعة من المواد تستخدم عادة في الزراعة أو مبيدات حشرية".وتقول وسائل إعلام محلية إن الأطفال توفوا بعد تناولهم وجبات خفيفة اشتروها من متجر صغير في البلدة الواقعة قرب جوهانسبرغ.ولا يزال مسؤولون بمجال الصحة يترقبون نتيجة الاختبارات التي أجريت على مسحات من متاجر صغيرة ببلدة سويتو في إطار سعيهم لمعرفة مصدر الفوسفات العضوي.وقال موتسوالدي: "نظريتنا، حتى يثبت العكس، تستند إلى أن المحال تستخدم "الفوسفات العضوي" مبيدا حشريا لقتل الفئران... وتباع أيضا للسكان لقتل الفئران"، مضيفا أن المبيدات التي تحتوي على هذه المادة ليست مخصصة بشكل اعتيادي لاستخدامها في المنازل.وتابع قائلا: "أي سم تستخدمه لقتل الآفات أو أي شيء آخر في المنزل لا يُفترض أن يودي بحياة البشر".
https://sarabic.ae/20241024/رئيس-جنوب-أفريقيا-الحرب-الإسرائيلية-ضد-سكان-قطاع-غزة-إبادة-جماعية-1094110450.html
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العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم, الصحة, منظمة الصحة العالمية
العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم, الصحة, منظمة الصحة العالمية
مبيد حشري يتسبب في وفاة أطفال في دولة أفريقية
توفي 6 أطفال في بلدة سويتو بجنوب أفريقيا هذا الشهر بسبب تناولهم مركبا كيميائيا يُستخدم كمبيد حشري، لتثير هذه الواقعة جدلا كبيرا حول سلامة الأطفال وسط دعوات تشديد الرقابة على سلامة الغذاء والصحة العامة.
وأكد وزير الصحة في جنوب أفريقيا
أرون موتسوالدي اليوم الاثنين، الواقعة قائلا في أثناء إعلانه نتائج تحليل المادة السامة: "سبب الوفاة ناجم بشكل قاطع عن الفوسفات العضوي... وهو مجموعة من المواد تستخدم عادة في الزراعة أو مبيدات حشرية".
وتقول وسائل إعلام محلية إن الأطفال توفوا بعد تناولهم وجبات خفيفة اشتروها من متجر صغير في البلدة الواقعة قرب جوهانسبرغ.
ولا يزال مسؤولون بمجال الصحة
يترقبون نتيجة الاختبارات التي أجريت على مسحات من متاجر صغيرة ببلدة سويتو في إطار سعيهم لمعرفة مصدر الفوسفات العضوي.
وقال موتسوالدي: "نظريتنا، حتى يثبت العكس، تستند إلى أن المحال تستخدم "الفوسفات العضوي" مبيدا حشريا لقتل الفئران... وتباع أيضا للسكان لقتل الفئران"، مضيفا أن المبيدات التي تحتوي على هذه المادة ليست مخصصة بشكل اعتيادي لاستخدامها في المنازل.
وتابع قائلا: "أي سم تستخدمه لقتل الآفات أو أي شيء آخر في المنزل لا يُفترض أن يودي بحياة البشر".