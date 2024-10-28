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نجل حفتر لـ"سبوتنيك": استجابة واسعة من عدة أطراف بشأن اجتماع المصالحة الوطنية الشاملة
نجل حفتر لـ"سبوتنيك": استجابة واسعة من عدة أطراف بشأن اجتماع المصالحة الوطنية الشاملة
سبوتنيك عربي
أكد رئيس لجنة المصالحة الوطنية الليبية، نجل القائد العام للجيش الوطني الليبي، الصديق خليفة حفتر، أنه وجه دعوات لجميع الأطراف المعنية للاجتماع الشامل للمصالحة... 28.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-28T22:34+0000
2024-10-28T22:34+0000
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بنغازي - سبوتنيك. وقال حفتر، في مقابلة مع وكالة سبوتنيك، "سنقوم قريباً بدعوة جميع الأطراف الليبية والقبائل للاجتماع الشامل للمصالحة بشكل رسمي، نحن نؤمن بأن مستقبل ليبيا لنا جميعاً، وأنه يجب أن يكون مبنياً على الحوار والتفاهم المشترك". مؤكداً بقوله، "نعمل بجدية على خطة لجمع كافة الأطراف الليبية على طاولة واحدة، وقد وجهنا دعوات إلى جميع الأطراف المعنية". مضيفا، "أنا سعيد بالإبلاغ أن الاستجابة كانت إيجابية للغاية".وحول دعوة الاتحاد الأفريقي للأطراف الليبية لتوقيع اتفاق أو وثيقة مصالحة، أكد الصديق حفتر أن "دور الاتحاد الأفريقي في دعم جهود المصالحة الليبية لا يمكن إنكاره، فهو يبذل جهوداً كبيرة لجمع الأطراف الليبية على طاولة المفاوضات، وتقديم الدعم الفني والسياسي اللازم لتحقيق هذا الهدف"، ولكنه لفت إلى أن "الحل الأمثل للأزمة الليبية يجب أن ينبع من الداخل".وأشار إلى أن "الوصول إلى اتفاق شامل يحقق الاستقرار والسلام في ليبيا يحتاج إلى إرادة سياسية قوية من جميع الأطراف، مع تضافر الجهود المحلية والدولية لدعم هذه العملية".وحول دور الاتحاد الأوروبي الذي دخل على خط المصالحة في محاولة لتعزيز ودعم جهود الاتحاد الإفريقي، اعتبر الصديق حفتر أن "دور الاتحاد الأوروبي في دعم جهود المصالحة الليبية إلى جانب الاتحاد الأفريقي هو أمر نقدره عالياً، ومع ذلك، نحن نؤمن بأن حل الأزمة الليبية يكمن بيد الليبيين وحدهم".وأجرى وفد أفريقي رفيع المستوى، زيارة إلى العاصمة الليبية طرابلس، يوم 11 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، برئاسة الرئيس الموريتاني رئيس دورة الاتحاد الأفريقي محمد ولد الشيخ الغزواني.وضم الوفد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه، ووزير خارجية الكونغو بهدف دعم جهود المصالحة الوطنية، وحل الأزمة السياسية بين الأطراف في طرابلس وبنغازي، والعمل على توحيد المؤسسات الليبية، ودفع الحوار السياسي بين الفرقاء الليبيين، بهدف إنهاء الأزمة المستمرة، منذ سنوات.
https://sarabic.ae/20241028/الهيئة-العامة-للبحث-والتعرف-على-المفقودين-في-ليبيا-تستخرج-9-جثث-من-مقبرة-في-تاجوراء-1094254780.html
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أخبار ليبيا اليوم, حفتر, أخبار حفتر, العالم العربي, لجنة المصالحة الليبية
أخبار ليبيا اليوم, حفتر, أخبار حفتر, العالم العربي, لجنة المصالحة الليبية

نجل حفتر لـ"سبوتنيك": استجابة واسعة من عدة أطراف بشأن اجتماع المصالحة الوطنية الشاملة

22:34 GMT 28.10.2024
© Sputnik . MAHER ALSHAERYالشوارع شبه خالية في طرابلس بعد تحذير الحكومة من الطقس، ليبيا، 9 ديسمبر/ كانون الأول 2023
الشوارع شبه خالية في طرابلس بعد تحذير الحكومة من الطقس، ليبيا، 9 ديسمبر/ كانون الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2024
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
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أكد رئيس لجنة المصالحة الوطنية الليبية، نجل القائد العام للجيش الوطني الليبي، الصديق خليفة حفتر، أنه وجه دعوات لجميع الأطراف المعنية للاجتماع الشامل للمصالحة الوطنية. مؤكداً أن الاستجابة كانت إيجابية للغاية.
بنغازي - سبوتنيك. وقال حفتر، في مقابلة مع وكالة سبوتنيك، "سنقوم قريباً بدعوة جميع الأطراف الليبية والقبائل للاجتماع الشامل للمصالحة بشكل رسمي، نحن نؤمن بأن مستقبل ليبيا لنا جميعاً، وأنه يجب أن يكون مبنياً على الحوار والتفاهم المشترك". مؤكداً بقوله، "نعمل بجدية على خطة لجمع كافة الأطراف الليبية على طاولة واحدة، وقد وجهنا دعوات إلى جميع الأطراف المعنية". مضيفا، "أنا سعيد بالإبلاغ أن الاستجابة كانت إيجابية للغاية".
وأضاف حفتر أن الإعلان الرسمي عن الاجتماع سيتم في "الوقت المناسب".
وحول دعوة الاتحاد الأفريقي للأطراف الليبية لتوقيع اتفاق أو وثيقة مصالحة، أكد الصديق حفتر أن "دور الاتحاد الأفريقي في دعم جهود المصالحة الليبية لا يمكن إنكاره، فهو يبذل جهوداً كبيرة لجمع الأطراف الليبية على طاولة المفاوضات، وتقديم الدعم الفني والسياسي اللازم لتحقيق هذا الهدف"، ولكنه لفت إلى أن "الحل الأمثل للأزمة الليبية يجب أن ينبع من الداخل".
وأشار إلى أن "الوصول إلى اتفاق شامل يحقق الاستقرار والسلام في ليبيا يحتاج إلى إرادة سياسية قوية من جميع الأطراف، مع تضافر الجهود المحلية والدولية لدعم هذه العملية".
وحول دور الاتحاد الأوروبي الذي دخل على خط المصالحة في محاولة لتعزيز ودعم جهود الاتحاد الإفريقي، اعتبر الصديق حفتر أن "دور الاتحاد الأوروبي في دعم جهود المصالحة الليبية إلى جانب الاتحاد الأفريقي هو أمر نقدره عالياً، ومع ذلك، نحن نؤمن بأن حل الأزمة الليبية يكمن بيد الليبيين وحدهم".
الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في ليبيا تستخرج 9 جثث من مقبرة في تاجوراء - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2024
الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في ليبيا تستخرج 9 جثث من مقبرة في تاجوراء
17:01 GMT
وأجرى وفد أفريقي رفيع المستوى، زيارة إلى العاصمة الليبية طرابلس، يوم 11 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، برئاسة الرئيس الموريتاني رئيس دورة الاتحاد الأفريقي محمد ولد الشيخ الغزواني.
وضم الوفد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه، ووزير خارجية الكونغو بهدف دعم جهود المصالحة الوطنية، وحل الأزمة السياسية بين الأطراف في طرابلس وبنغازي، والعمل على توحيد المؤسسات الليبية، ودفع الحوار السياسي بين الفرقاء الليبيين، بهدف إنهاء الأزمة المستمرة، منذ سنوات.
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