وزيرة الخارجية الألمانية تفاجأ بغياب استقبال رسمي لها في الصين... فيديو
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورأنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية
أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation/
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تلقت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، مفاجأة صادمة، فور وصولها إلى العاصمة الصينية بكين، اليوم الاثنين.
وفوجئت بيربوك بعدم استقبالها من جانب أي لجنة ترحيب رسمية، وتركت في المطار وحيدة.
وبدت وزيرة الخارجية الألمانية في حالة من الارتباك ومتفاجئة، عندما قيل لها أن تستقل حافلة، "كما لو كانت عميلة لشركة "رايان إير" إير"، وفقا لتعليق أحد مستخدمي منصة "إكس".
🔴Çin’i ziyaret eden Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’u havalimanında karşılamaya gelen olmadı ve Bakan kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı.— EHA MEDYA (@eha_medya) October 28, 2024
📌Bakan Baerbock, İsrail yanlısı ve soykırım destekçisi sözleriyle tanınıyor.
pic.twitter.com/TK9Kw9zeEo
وتعد هذه هي أول زيارة لوزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إلى بكين، منذ وصفها للصين بأنها "منافسة"، وإساءتها للرئيس الصيني، شي جين بينغ، ما جعل بكين ترد عليها باستدعاء السفير الألماني، ووصفت تصريح بيربوك بأنه "سخيف ومستفز".
وكانت تقارير صينية ذكرت أنه من المقرر أن تقوم وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، بزيارة الصين "في الأيام المقبلة"، على خلفية نقاط التحول المحتملة في الصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط.
3 أغسطس 2022, 08:35 GMT
وقال مصدران مطلعان على المناقشة حول خطة بيربوك للزيارة، في تصريحات لصحيفة "ساوث تشاينا مورننغ بوست" الصينية، إن الرحلة "مؤكدة إلى حد كبير".
ورفض المصدران الكشف للصحيفة عن اسميهما بسبب حساسية الأمر، وقال أحدهما إن زيارة بيريوك إلى الصين "ستحدث في الأيام المقبلة خلال الشهر الجاري"، رافضا إعطاء تاريخ محدد.
وسبق أن تعرضت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، لموقف محرج مماثل لما حدث لها في الصين، وذلك بعدما فوجئت بعدم وجود استقبال رسمي لها، عند خروجها من الطائرة في الهند، لحضور اجتماع وزراء خارجية قمة العشرين، في العام الماضي.