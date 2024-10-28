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وزير الموارد البشرية السعودي يتحدث عن أهمية "ملتقى المسؤولية الاجتماعي" للمملكة والعالم
وزير الموارد البشرية السعودي يتحدث عن أهمية "ملتقى المسؤولية الاجتماعي" للمملكة والعالم
سبوتنيك عربي
أشاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، برعاية المملكة "الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية"، وهو المنتدى الأول... 28.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-28T15:50+0000
2024-10-28T15:50+0000
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وأضاف في تصريحات للصحفيين على هامش المشاركة في الملتقى، إن المنتدى يهدف إلى تعزيز النقاش والطروحات حول هذا المجال، حيث تعكس حجم المشاركة الذي تخطى 3000 مهتم، وأكثر من 100 متحدث، أهمية الملتقى.وبحسب مراسل "سبوتنيك"، لفت الوزير إلى منصة المسؤولية الاجتماعية الاجتماعية التي أطلقتها المملكة في مارس/آذار من العام 2023، حيث أسهم في المنصة 3 مليار ريال.واعتبر الراجحي أن هدف الملتقى هو مواصلة الحوار الحوار والتطوير وطرح المبادرات النوعية للارتقاء بمستوى المسؤلية الاجتماعية في المملكة والعالم.وقال إن الدراسات أثببت بأن الشركات التي لديها مسؤلية اجتماعية يعطيها المستثمرون وصناديق الاستثمارية أولوية بنسبة 70% والعملاء عندما يرون أن الشركة لديها مسؤولية اجتماعية يزيد العملاء بنسبة 30%، حتى الموظفين الباحثين عن للعمل يفضلون الشركات التي تملك سجلا حافلا من المشاركة الاجتماعية.وأكد أن ترتيب المملكة في المسؤولية الاجتماعية كان في المرتبة 41، بينما جاءت في عام 2024 لتحتل التصنيف 16، معربا عن أمله في أن تكون المملكة بعد 10 سنوات قادمة من أوائل الدول في المسؤولية الاجتماعية.وأطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، اليوم الاثنين، أعمال النسخة الأولى من الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية 2024، تحت شعار "من الالتزام إلى التأثير"، في مدينة الرياض.ويعد الملتقى الأول من نوعه، ويأتي في إطار رؤية المملكة 2030؛ لتعزيز المسؤولية المجتمعية، من خلال النهوض بالقطاع التنموي في المملكة، وبناء وتطوير الشراكات الاقتصادية التنموية للوصول إلى مجتمع حيوي تشاركي.وتركز الجلسات الحوارية على أهمية الدور المحوري للمسؤولية الاجتماعية في تحقيق المواءمة بين استراتيجيات الأعمال ورؤية 2030، والطموحات والجهود العالمية في مجال الاستدامة، إضافة إلى دور التكنولوجيا الحديثة في تعزيز تلك الجهود، كما تتناول استخدام الذكاء الاصطناعي لتمكين المسؤولية الاجتماعية والتحول الرقمي، علاوة على جلستين تتناولان المسؤولية الاجتماعية في القطاعين الصناعي والمالي.يذكر أنه في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، اختتمت أعمال النسخة الأولى من المنتدى اللوجستي العالمي 2024، تحت رعاية العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والذي نظمته وزارة النقل والخدمات اللوجستية في الرياض، خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر الجاري.
https://sarabic.ae/20231214/نائب-وزير-الموارد-البشرية-في-السعودية-هناك-مشاركة-فعالة-في-مؤتمر-سوق-العمل-من-أكثر-من-40-دولة-1084080586.html
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أخبار السعودية اليوم, السعودية, حصري, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السعودية اليوم, السعودية, حصري, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

وزير الموارد البشرية السعودي يتحدث عن أهمية "ملتقى المسؤولية الاجتماعي" للمملكة والعالم

15:50 GMT 28.10.2024
© Sputnik . WAEL MAGDIالنسخة الأولى من الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية 2024 بالرياض
النسخة الأولى من الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية 2024 بالرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2024
© Sputnik . WAEL MAGDI
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حصري
أشاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، برعاية المملكة "الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية"، وهو المنتدى الأول من نوعه في العالم وفي المملكة.
وأضاف في تصريحات للصحفيين على هامش المشاركة في الملتقى، إن المنتدى يهدف إلى تعزيز النقاش والطروحات حول هذا المجال، حيث تعكس حجم المشاركة الذي تخطى 3000 مهتم، وأكثر من 100 متحدث، أهمية الملتقى.
وبحسب مراسل "سبوتنيك"، لفت الوزير إلى منصة المسؤولية الاجتماعية الاجتماعية التي أطلقتها المملكة في مارس/آذار من العام 2023، حيث أسهم في المنصة 3 مليار ريال.
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14 ديسمبر 2023, 10:19 GMT
واعتبر الراجحي أن هدف الملتقى هو مواصلة الحوار الحوار والتطوير وطرح المبادرات النوعية للارتقاء بمستوى المسؤلية الاجتماعية في المملكة والعالم.
وقال إن الدراسات أثببت بأن الشركات التي لديها مسؤلية اجتماعية يعطيها المستثمرون وصناديق الاستثمارية أولوية بنسبة 70% والعملاء عندما يرون أن الشركة لديها مسؤولية اجتماعية يزيد العملاء بنسبة 30%، حتى الموظفين الباحثين عن للعمل يفضلون الشركات التي تملك سجلا حافلا من المشاركة الاجتماعية.
وأكد أن ترتيب المملكة في المسؤولية الاجتماعية كان في المرتبة 41، بينما جاءت في عام 2024 لتحتل التصنيف 16، معربا عن أمله في أن تكون المملكة بعد 10 سنوات قادمة من أوائل الدول في المسؤولية الاجتماعية.
وأطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، اليوم الاثنين، أعمال النسخة الأولى من الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية 2024، تحت شعار "من الالتزام إلى التأثير"، في مدينة الرياض.
ويعد الملتقى الأول من نوعه، ويأتي في إطار رؤية المملكة 2030؛ لتعزيز المسؤولية المجتمعية، من خلال النهوض بالقطاع التنموي في المملكة، وبناء وتطوير الشراكات الاقتصادية التنموية للوصول إلى مجتمع حيوي تشاركي.
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13 ديسمبر 2023, 15:29 GMT
وتركز الجلسات الحوارية على أهمية الدور المحوري للمسؤولية الاجتماعية في تحقيق المواءمة بين استراتيجيات الأعمال ورؤية 2030، والطموحات والجهود العالمية في مجال الاستدامة، إضافة إلى دور التكنولوجيا الحديثة في تعزيز تلك الجهود، كما تتناول استخدام الذكاء الاصطناعي لتمكين المسؤولية الاجتماعية والتحول الرقمي، علاوة على جلستين تتناولان المسؤولية الاجتماعية في القطاعين الصناعي والمالي.
يذكر أنه في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، اختتمت أعمال النسخة الأولى من المنتدى اللوجستي العالمي 2024، تحت رعاية العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والذي نظمته وزارة النقل والخدمات اللوجستية في الرياض، خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر الجاري.
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