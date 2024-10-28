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مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
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لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
10:03 GMT
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رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
11:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
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صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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خبير: سلاح الجو السوري الروسي يضرب تجمعات الإرهابيين منعا من إشغال سوريا وقيادتها عما يجري في فلسطين ولبنان
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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الخريف يلون العالم بـ"الذهب"
الخريف يلون العالم بـ"الذهب"
سبوتنيك عربي
جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور تظهر جمال فصل الخريف في مناطق مختلفة من العالم. 28.10.2024, سبوتنيك عربي
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الخريف
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фото, صور, العالم, الخريف
фото, صور, العالم, الخريف

الخريف يلون العالم بـ"الذهب"

08:29 GMT 28.10.2024 (تم التحديث: 08:30 GMT 28.10.2024)
تابعنا عبر
جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور تظهر جمال فصل الخريف في مناطق مختلفة من العالم.
© AP Photo / Charlie Riedel

رجل يحمل طفلاً أمام أشجار مزدهرة بألوان الخريف خلال نزهة في حديقة، الولايات المتحدة الأمريكية.

رجل يحمل طفلاً أمام أشجار مزدهرة بألوان الخريف خلال نزهة في حديقة، الولايات المتحدة الأمريكية. - سبوتنيك عربي
1/12
© AP Photo / Charlie Riedel

رجل يحمل طفلاً أمام أشجار مزدهرة بألوان الخريف خلال نزهة في حديقة، الولايات المتحدة الأمريكية.

© Sputnik . Vladimir Fedorenko / الانتقال إلى بنك الصور

فتاة تتجول في شارع لينينسكي بروسبيكت في موسكو.

فتاة تتجول في شارع لينينسكي بروسبيكت في موسكو. - سبوتنيك عربي
2/12
© Sputnik . Vladimir Fedorenko
/
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فتاة تتجول في شارع لينينسكي بروسبيكت في موسكو.

© Sputnik

الخريف في مدينة خوبي في الصين.

الخريف في مدينة خوبي في الصين. - سبوتنيك عربي
3/12
© Sputnik

الخريف في مدينة خوبي في الصين.

© AP Photo / Virginia Mayo

امرأة تجمع الكستناء تحت شجرة في حديقة العندليب في ويلريك، بلجيكا.

امرأة تجمع الكستناء تحت شجرة في حديقة العندليب في ويلريك، بلجيكا. - سبوتنيك عربي
4/12
© AP Photo / Virginia Mayo

امرأة تجمع الكستناء تحت شجرة في حديقة العندليب في ويلريك، بلجيكا.

© Photo / CC BY-ND 2.0 / IA Photography

دفء الخريف في هاي جيت، كامدن، إنجلترا.

دفء الخريف في هاي جيت، كامدن، إنجلترا. - سبوتنيك عربي
5/12
© Photo / CC BY-ND 2.0 / IA Photography

دفء الخريف في هاي جيت، كامدن، إنجلترا.

© AP Photo / Martin Meissner

طائر الإوزالكندي يمشي بين أوراق الخريف المتساقطة على العشب الأخضر، في يوم خريفي مشمس، في غيلسنكيرشن، ألمانيا.

طائر الإوزالكندي يمشي بين أوراق الخريف المتساقطة على العشب الأخضر، في يوم خريفي مشمس، في غيلسنكيرشن، ألمانيا. - سبوتنيك عربي
6/12
© AP Photo / Martin Meissner

طائر الإوزالكندي يمشي بين أوراق الخريف المتساقطة على العشب الأخضر، في يوم خريفي مشمس، في غيلسنكيرشن، ألمانيا.

CC BY 2.0 / Safa Hovinen / Vanhankaupunginlahti

اللون الأصفر يكسو الأشجار في خليج أولد تاون باي، في الجزء الجنوبي من فنلندا.

اللون الأصفر يكسو الأشجار في خليج أولد تاون باي، في الجزء الجنوبي من فنلندا. - سبوتنيك عربي
7/12
CC BY 2.0 / Safa Hovinen / Vanhankaupunginlahti

اللون الأصفر يكسو الأشجار في خليج أولد تاون باي، في الجزء الجنوبي من فنلندا.

© Sputnik

المارة يتمتعون بسحر الأجواء الخريفية في مدينة خوبي في الصين.

المارة يتمتعون بسحر الأجواء الخريفية في مدينة خوبي في الصين. - سبوتنيك عربي
8/12
© Sputnik

المارة يتمتعون بسحر الأجواء الخريفية في مدينة خوبي في الصين.

© AP Photo / Martin Meissner

رجل يركض تحت أشعة الشمس بين أوراق الخريف الحمراء في يوم خريفي مشمس في حديقة في غيلسنكيرشن، ألمانيا.

رجل يركض تحت أشعة الشمس بين أوراق الخريف الحمراء في يوم خريفي مشمس في حديقة في غيلسنكيرشن، ألمانيا. - سبوتنيك عربي
9/12
© AP Photo / Martin Meissner

رجل يركض تحت أشعة الشمس بين أوراق الخريف الحمراء في يوم خريفي مشمس في حديقة في غيلسنكيرشن، ألمانيا.

© AP Photo / Charles Krupa

نسر يحلق بين أوراق الخريف يباغت سربًا من البط والإوز يطفو على بركة آدمز، في إيست ديري، في أمريكا.

نسر يحلق بين أوراق الخريف يباغت سربًا من البط والإوز يطفو على بركة آدمز، في إيست ديري، في أمريكا. - سبوتنيك عربي
10/12
© AP Photo / Charles Krupa

نسر يحلق بين أوراق الخريف يباغت سربًا من البط والإوز يطفو على بركة آدمز، في إيست ديري، في أمريكا.

CC BY-SA 2.0 / Cristian Rauta / Mist-Covered Peaks in Autumn

قمم الجبال مغطاة بالضباب في الخريف في لامون، بيلونو، إيطاليا.

قمم الجبال مغطاة بالضباب في الخريف في لامون، بيلونو، إيطاليا. - سبوتنيك عربي
11/12
CC BY-SA 2.0 / Cristian Rauta / Mist-Covered Peaks in Autumn

قمم الجبال مغطاة بالضباب في الخريف في لامون، بيلونو، إيطاليا.

© Sputnik . Vladimir Fedorenko / الانتقال إلى بنك الصور

امرأة تتمشى مع كلابها في حديقة عامة في لينينسكي بروسبيكت في موسكو.

امرأة تتمشى مع كلابها في حديقة عامة في لينينسكي بروسبيكت في موسكو. - سبوتنيك عربي
12/12
© Sputnik . Vladimir Fedorenko
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امرأة تتمشى مع كلابها في حديقة عامة في لينينسكي بروسبيكت في موسكو.

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