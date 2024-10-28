الخريف يلون العالم بـ"الذهب"

رجل يحمل طفلاً أمام أشجار مزدهرة بألوان الخريف خلال نزهة في حديقة، الولايات المتحدة الأمريكية.
رجل يحمل طفلاً أمام أشجار مزدهرة بألوان الخريف خلال نزهة في حديقة، الولايات المتحدة الأمريكية.
فتاة تتجول في شارع لينينسكي بروسبيكت في موسكو.
فتاة تتجول في شارع لينينسكي بروسبيكت في موسكو.
الخريف في مدينة خوبي في الصين.
الخريف في مدينة خوبي في الصين.
امرأة تجمع الكستناء تحت شجرة في حديقة العندليب في ويلريك، بلجيكا.
امرأة تجمع الكستناء تحت شجرة في حديقة العندليب في ويلريك، بلجيكا.
دفء الخريف في هاي جيت، كامدن، إنجلترا.
طائر الإوزالكندي يمشي بين أوراق الخريف المتساقطة على العشب الأخضر، في يوم خريفي مشمس، في غيلسنكيرشن، ألمانيا.
طائر الإوزالكندي يمشي بين أوراق الخريف المتساقطة على العشب الأخضر، في يوم خريفي مشمس، في غيلسنكيرشن، ألمانيا.
اللون الأصفر يكسو الأشجار في خليج أولد تاون باي، في الجزء الجنوبي من فنلندا.
اللون الأصفر يكسو الأشجار في خليج أولد تاون باي، في الجزء الجنوبي من فنلندا.
المارة يتمتعون بسحر الأجواء الخريفية في مدينة خوبي في الصين.
المارة يتمتعون بسحر الأجواء الخريفية في مدينة خوبي في الصين.
رجل يركض تحت أشعة الشمس بين أوراق الخريف الحمراء في يوم خريفي مشمس في حديقة في غيلسنكيرشن، ألمانيا.
رجل يركض تحت أشعة الشمس بين أوراق الخريف الحمراء في يوم خريفي مشمس في حديقة في غيلسنكيرشن، ألمانيا.
نسر يحلق بين أوراق الخريف يباغت سربًا من البط والإوز يطفو على بركة آدمز، في إيست ديري، في أمريكا.
نسر يحلق بين أوراق الخريف يباغت سربًا من البط والإوز يطفو على بركة آدمز، في إيست ديري، في أمريكا.
قمم الجبال مغطاة بالضباب في الخريف في لامون، بيلونو، إيطاليا.
قمم الجبال مغطاة بالضباب في الخريف في لامون، بيلونو، إيطاليا.
امرأة تتمشى مع كلابها في حديقة عامة في لينينسكي بروسبيكت في موسكو.
امرأة تتمشى مع كلابها في حديقة عامة في لينينسكي بروسبيكت في موسكو.