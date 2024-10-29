https://sarabic.ae/20241029/أول-فيديو-في-التاريخ-يوثق-اندماج-ذرات-داخل-فقاعة-ماء-فيديو-1094279592.html
أول فيديو في التاريخ يوثق اندماج ذرات داخل فقاعة ماء... فيديو
أول فيديو في التاريخ يوثق اندماج ذرات داخل فقاعة ماء... فيديو
سبوتنيك عربي
أظهرت دراسة جديدة، لقطات لم يسبق لها مثيل لذرات الهيدروجين والأكسجين، وهي تتحد لتكوين قطرة ماء صغيرة من "الهواء الرقيق"، وقد يساعد التفاعل المحسن حديثًا، رواد... 29.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-29T12:29+0000
2024-10-29T12:29+0000
2024-10-29T12:29+0000
مجتمع
علوم
نادي الفيديو
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ولأول مرة، التقط الباحثون لقطات فيديو على نطاق النانو، لذرات الهيدروجين والأكسجين، وهي تتحد لتكوين الماء من "الهواء الرقيق"، بفضل محفز معدني نادر، ويقول الباحثون إن التفاعل الفائق الكفاءة، والذي قد يساعد رواد الفضاء يومًا ما في صنع الماء في الفضاء، أنتج أيضًا أصغر فقاعة ماء شوهدت على الإطلاق.وكان الفيديو جزءًا من دراسة جديدة نُشرت في 27 سبتمبر/ أيلول، في مجلة "بي إن أيه إس"، حيث اختبر الباحثون كيف يحفز البلاديوم تفاعلًا بين غازي الهيدروجين والأكسجين، لتكوين الماء في ظروف معملية قياسية، ودرس الفريق هذا التفاعل بنوع جديد من أجهزة المراقبة التي التقطت العملية بتفاصيل غير عادية.وحرض الفريق عملية التفاعل، باستخدام غشاء زجاجي خاص فائق الرقة، يحمل جزيئات الغاز داخل حجرات "مفاعل نانوي"، على شكل قرص العسل، وهذا يعني أنه يمكن مشاهدة الاختبارات في الوقت الفعلي باستخدام المجاهر الإلكترونية، مما يتيح للباحثين معرفة المزيد حول كيفية عمل التفاعل.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
علوم, نادي الفيديو
أول فيديو في التاريخ يوثق اندماج ذرات داخل فقاعة ماء... فيديو
أظهرت دراسة جديدة، لقطات لم يسبق لها مثيل لذرات الهيدروجين والأكسجين، وهي تتحد لتكوين قطرة ماء صغيرة من "الهواء الرقيق"، وقد يساعد التفاعل المحسن حديثًا، رواد الفضاء يومًا ما في صنع الماء في الفضاء.
ولأول مرة، التقط الباحثون لقطات فيديو على نطاق النانو، لذرات الهيدروجين والأكسجين، وهي تتحد لتكوين الماء من "الهواء الرقيق"، بفضل محفز معدني نادر، ويقول الباحثون إن التفاعل الفائق الكفاءة، والذي قد يساعد رواد الفضاء يومًا ما في صنع الماء في الفضاء، أنتج أيضًا أصغر فقاعة ماء شوهدت على الإطلاق.
وكان الفيديو جزءًا من دراسة جديدة نُشرت في 27 سبتمبر/ أيلول، في مجلة "بي إن أيه إس"، حيث اختبر الباحثون كيف يحفز البلاديوم تفاعلًا بين غازي الهيدروجين والأكسجين، لتكوين الماء في ظروف معملية قياسية، ودرس الفريق هذا التفاعل بنوع جديد من أجهزة المراقبة التي التقطت العملية بتفاصيل غير عادية.
وقال يوكون ليو، عالم المواد في جامعة نورث وسترن في إلينوي، في بيان: "نعتقد أن هذه أصغر فقاعة تم تشكيلها على الإطلاق، وتمت مشاهدتها بشكل مباشر، ولحسن الحظ، كنا نسجلها، حتى نتمكن من إثبات للآخرين أننا لسنا مجانين".
وحرض الفريق
عملية التفاعل، باستخدام غشاء زجاجي خاص فائق الرقة، يحمل جزيئات الغاز داخل حجرات "مفاعل نانوي"، على شكل قرص العسل، وهذا يعني أنه يمكن مشاهدة الاختبارات في الوقت الفعلي باستخدام المجاهر الإلكترونية، مما يتيح للباحثين معرفة المزيد حول كيفية عمل التفاعل.