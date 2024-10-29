https://sarabic.ae/20241029/الجراد-الأفريقي-يسبب-أضرارا-واسعة-في-مزارع-الجنوب-الليبي-1094293496.html
الجراد الأفريقي يسبب أضرارا واسعة في مزارع الجنوب الليبي
الجراد الأفريقي يسبب أضرارا واسعة في مزارع الجنوب الليبي
سبوتنيك عربي
اللجنة الوطنية لمكافحة الجراد الصحراوي في ليبيا كشفت عن تضرر عدد من المزارع في الجنوب الليبي بسبب اجتياح الجراد الأفريقي. 29.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-29T17:54+0000
2024-10-29T17:54+0000
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حيث أحدث الجراد الأفريقي أضراراً كبيرة في سبها وترهونة وبني وليد وتازربو وسمنو وتراغن، مما أثار مخاوف واسعة من تفاقم الخسائر.من جانبه، أوضح المهندس حسين البريكي، عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الجراد الصحراوي، أن عددا من المناطق الزراعية في جنوب ليبيا شهدت تفشي الجراد الإفريقي منذ بداية أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، نتيجة للأمطار التي هطلت مؤخرا ووفرت بيئة ملائمة لانتشاره.وأشار البريكي، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" إلى أن الجراد ظهر في سبها وبراك الشاطئ ووادي البوانيس وبني وليد وترهونة، حيث كانت الإصابات الأكبر في مناطق تراغن وتازربو.وأكد أن اللجنة الوطنية لمكافحة الجراد أرسلت فرقا مجهزة بمعدات الرش والسيارات الصحراوية والمبيدات لمكافحة الآفة.وأضاف: "نظرا لكثافة أشجار النخيل ووجود دوائر الري المحوري، فإن عمليات الرش والمكافحة تواجه بعض الصعوبات".وأكد حسين البريكي أن السلطات الليبية تعمل على توفير احتياجات فرق العمل الميداني المنتشرة في المناطق المتضررة، مضيفا: "ستواصل هذه الفرق جهودها للقضاء على هذه الآفة أو تقليل مخاطرها".
https://sarabic.ae/20240209/مصادر-مصرية-الجراد-يهاجم-محافظة-البحر-الأحمر-بسبب-عدم-مكافحته-في-السودان-1085898711.html
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حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار
حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار
الجراد الأفريقي يسبب أضرارا واسعة في مزارع الجنوب الليبي
حصري
اللجنة الوطنية لمكافحة الجراد الصحراوي في ليبيا كشفت عن تضرر عدد من المزارع في الجنوب الليبي بسبب اجتياح الجراد الأفريقي.
حيث أحدث الجراد الأفريقي أضراراً كبيرة في سبها وترهونة وبني وليد وتازربو وسمنو وتراغن، مما أثار مخاوف واسعة من تفاقم الخسائر.
من جانبه، أوضح المهندس حسين البريكي، عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الجراد
الصحراوي، أن عددا من المناطق الزراعية في جنوب ليبيا شهدت تفشي الجراد الإفريقي منذ بداية أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، نتيجة للأمطار التي هطلت مؤخرا ووفرت بيئة ملائمة لانتشاره.
وأشار البريكي، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك
" إلى أن الجراد ظهر في سبها وبراك الشاطئ ووادي البوانيس وبني وليد وترهونة، حيث كانت الإصابات الأكبر في مناطق تراغن وتازربو.
وأكد أن اللجنة الوطنية لمكافحة الجراد أرسلت فرقا مجهزة بمعدات الرش والسيارات الصحراوية والمبيدات لمكافحة الآفة.
وأضاف: "نظرا لكثافة أشجار النخيل ووجود دوائر الري المحوري، فإن عمليات الرش والمكافحة تواجه بعض الصعوبات".
وأكد حسين البريكي أن السلطات الليبية تعمل على توفير احتياجات فرق العمل الميداني المنتشرة في المناطق المتضررة
، مضيفا: "ستواصل هذه الفرق جهودها للقضاء على هذه الآفة أو تقليل مخاطرها".