بدء فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة الاستثمار في الرياض... صور
© Sputnik . WAEL MAGDIفعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة الاستثمار في الرياض
© Sputnik . WAEL MAGDI
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انطلقت النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، اليوم الثلاثاء، في العاصمة السعودية، الرياض.
ويعقد مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" على مدى ثلاثة أيام تحت شعار "أفق لا متناهٍ.. الاستثمار اليوم لصياغة الغد".
© Sputnik . WAEL MAGDIفعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة الاستثمار في الرياض
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© Sputnik . WAEL MAGDI
فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة الاستثمار في الرياض
© Sputnik . WAEL MAGDIفعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة الاستثمار في الرياض
2/12
© Sputnik . WAEL MAGDI
فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة الاستثمار في الرياض
© Sputnik . WAEL MAGDIفعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة الاستثمار في الرياض
3/12
© Sputnik . WAEL MAGDI
فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة الاستثمار في الرياض
© Sputnik . WAEL MAGDIفعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة الاستثمار في الرياض
4/12
© Sputnik . WAEL MAGDI
فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة الاستثمار في الرياض
© Sputnik . WAEL MAGDIفعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة الاستثمار في الرياض
5/12
© Sputnik . WAEL MAGDI
فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة الاستثمار في الرياض
© Sputnik . WAEL MAGDIفعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة الاستثمار في الرياض
6/12
© Sputnik . WAEL MAGDI
فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة الاستثمار في الرياض
© Sputnik . WAEL MAGDIفعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة الاستثمار في الرياض
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© Sputnik . WAEL MAGDI
فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة الاستثمار في الرياض
© Sputnik . WAEL MAGDIفعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة الاستثمار في الرياض
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© Sputnik . WAEL MAGDI
فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة الاستثمار في الرياض
© Sputnik . WAEL MAGDIفعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة الاستثمار في الرياض
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© Sputnik . WAEL MAGDI
فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة الاستثمار في الرياض
© Sputnik . WAEL MAGDIفعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة الاستثمار في الرياض
10/12
© Sputnik . WAEL MAGDI
فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة الاستثمار في الرياض
© Sputnik . WAEL MAGDIفعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة الاستثمار في الرياض
11/12
© Sputnik . WAEL MAGDI
فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة الاستثمار في الرياض
© Sputnik . WAEL MAGDIفعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة الاستثمار في الرياض
12/12
© Sputnik . WAEL MAGDI
فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة الاستثمار في الرياض
1/12
© Sputnik . WAEL MAGDI
فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة الاستثمار في الرياض
2/12
© Sputnik . WAEL MAGDI
فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة الاستثمار في الرياض
3/12
© Sputnik . WAEL MAGDI
فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة الاستثمار في الرياض
4/12
© Sputnik . WAEL MAGDI
فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة الاستثمار في الرياض
5/12
© Sputnik . WAEL MAGDI
فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة الاستثمار في الرياض
6/12
© Sputnik . WAEL MAGDI
فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة الاستثمار في الرياض
7/12
© Sputnik . WAEL MAGDI
فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة الاستثمار في الرياض
8/12
© Sputnik . WAEL MAGDI
فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة الاستثمار في الرياض
9/12
© Sputnik . WAEL MAGDI
فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة الاستثمار في الرياض
10/12
© Sputnik . WAEL MAGDI
فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة الاستثمار في الرياض
11/12
© Sputnik . WAEL MAGDI
فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة الاستثمار في الرياض
12/12
© Sputnik . WAEL MAGDI
فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة الاستثمار في الرياض
ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر 5 آلاف ضيف و500 متحدث يتناقشون في 200 جلسة، بموضوعات عدة، أهمها دور أفريقيا في الاقتصاد العالمي، وتعزيز دور المرأة في المناصب القيادية، والاستقرار الاقتصادي والتنمية العادلة ومكافحة التغير المناخي، إضافة إلى موضوعات تتعلق بالذكاء الاصطناعي والابتكار والصحة والقضايا الجيوسياسية.
وكان الرئيس التنفيذي في مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، قد أعلن أن النسخة الثامنة ستحقق رقما قياسيا، حيث ستشهد الإعلان عن صفقات دولية بقيمة 28 مليار دولار في قطاعات مختلفة منها الأغذية والأمن السيبراني والطاقة المتجددة والترفيه، والرياضة والسياحة.