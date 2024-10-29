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بدء فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة الاستثمار في الرياض... صور
بدء فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة الاستثمار في الرياض... صور
سبوتنيك عربي
انطلقت النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، اليوم الثلاثاء، في العاصمة السعودية، الرياض. 29.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-29T07:52+0000
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ويعقد مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" على مدى ثلاثة أيام تحت شعار "أفق لا متناهٍ.. الاستثمار اليوم لصياغة الغد".ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر 5 آلاف ضيف و500 متحدث يتناقشون في 200 جلسة، بموضوعات عدة، أهمها دور أفريقيا في الاقتصاد العالمي، وتعزيز دور المرأة في المناصب القيادية، والاستقرار الاقتصادي والتنمية العادلة ومكافحة التغير المناخي، إضافة إلى موضوعات تتعلق بالذكاء الاصطناعي والابتكار والصحة والقضايا الجيوسياسية.وكان الرئيس التنفيذي في مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، قد أعلن أن النسخة الثامنة ستحقق رقما قياسيا، حيث ستشهد الإعلان عن صفقات دولية بقيمة 28 مليار دولار في قطاعات مختلفة منها الأغذية والأمن السيبراني والطاقة المتجددة والترفيه، والرياضة والسياحة.
https://sarabic.ae/20241028/انطلاق-أعمال-النسخة-الأولى-من-الملتقى-الدولي-للمسؤولية-الاجتماعية-2024-في-الرياض-صور-1094237132.html
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حصري, السعودية, أخبار السعودية اليوم, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار
حصري, السعودية, أخبار السعودية اليوم, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار

بدء فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة الاستثمار في الرياض... صور

07:52 GMT 29.10.2024
© Sputnik . WAEL MAGDIفعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة الاستثمار في الرياض
فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة الاستثمار في الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2024
© Sputnik . WAEL MAGDI
تابعنا عبر
حصري
انطلقت النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، اليوم الثلاثاء، في العاصمة السعودية، الرياض.
ويعقد مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" على مدى ثلاثة أيام تحت شعار "أفق لا متناهٍ.. الاستثمار اليوم لصياغة الغد".
© Sputnik . WAEL MAGDIفعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة الاستثمار في الرياض
فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة الاستثمار في الرياض - سبوتنيك عربي
1/12
© Sputnik . WAEL MAGDI
فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة الاستثمار في الرياض
© Sputnik . WAEL MAGDIفعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة الاستثمار في الرياض
فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة الاستثمار في الرياض - سبوتنيك عربي
2/12
© Sputnik . WAEL MAGDI
فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة الاستثمار في الرياض
© Sputnik . WAEL MAGDIفعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة الاستثمار في الرياض
فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة الاستثمار في الرياض - سبوتنيك عربي
3/12
© Sputnik . WAEL MAGDI
فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة الاستثمار في الرياض
© Sputnik . WAEL MAGDIفعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة الاستثمار في الرياض
فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة الاستثمار في الرياض - سبوتنيك عربي
4/12
© Sputnik . WAEL MAGDI
فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة الاستثمار في الرياض
© Sputnik . WAEL MAGDIفعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة الاستثمار في الرياض
فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة الاستثمار في الرياض - سبوتنيك عربي
5/12
© Sputnik . WAEL MAGDI
فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة الاستثمار في الرياض
© Sputnik . WAEL MAGDIفعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة الاستثمار في الرياض
فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة الاستثمار في الرياض - سبوتنيك عربي
6/12
© Sputnik . WAEL MAGDI
فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة الاستثمار في الرياض
© Sputnik . WAEL MAGDIفعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة الاستثمار في الرياض
فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة الاستثمار في الرياض - سبوتنيك عربي
7/12
© Sputnik . WAEL MAGDI
فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة الاستثمار في الرياض
© Sputnik . WAEL MAGDIفعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة الاستثمار في الرياض
فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة الاستثمار في الرياض - سبوتنيك عربي
8/12
© Sputnik . WAEL MAGDI
فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة الاستثمار في الرياض
© Sputnik . WAEL MAGDIفعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة الاستثمار في الرياض
فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة الاستثمار في الرياض - سبوتنيك عربي
9/12
© Sputnik . WAEL MAGDI
فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة الاستثمار في الرياض
© Sputnik . WAEL MAGDIفعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة الاستثمار في الرياض
فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة الاستثمار في الرياض - سبوتنيك عربي
10/12
© Sputnik . WAEL MAGDI
فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة الاستثمار في الرياض
© Sputnik . WAEL MAGDIفعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة الاستثمار في الرياض
فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة الاستثمار في الرياض - سبوتنيك عربي
11/12
© Sputnik . WAEL MAGDI
فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة الاستثمار في الرياض
© Sputnik . WAEL MAGDIفعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة الاستثمار في الرياض
فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة الاستثمار في الرياض - سبوتنيك عربي
12/12
© Sputnik . WAEL MAGDI
فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة الاستثمار في الرياض
1/12
© Sputnik . WAEL MAGDI
فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة الاستثمار في الرياض
2/12
© Sputnik . WAEL MAGDI
فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة الاستثمار في الرياض
3/12
© Sputnik . WAEL MAGDI
فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة الاستثمار في الرياض
4/12
© Sputnik . WAEL MAGDI
فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة الاستثمار في الرياض
5/12
© Sputnik . WAEL MAGDI
فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة الاستثمار في الرياض
6/12
© Sputnik . WAEL MAGDI
فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة الاستثمار في الرياض
7/12
© Sputnik . WAEL MAGDI
فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة الاستثمار في الرياض
8/12
© Sputnik . WAEL MAGDI
فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة الاستثمار في الرياض
9/12
© Sputnik . WAEL MAGDI
فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة الاستثمار في الرياض
10/12
© Sputnik . WAEL MAGDI
فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة الاستثمار في الرياض
11/12
© Sputnik . WAEL MAGDI
فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة الاستثمار في الرياض
12/12
© Sputnik . WAEL MAGDI
فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة الاستثمار في الرياض
ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر 5 آلاف ضيف و500 متحدث يتناقشون في 200 جلسة، بموضوعات عدة، أهمها دور أفريقيا في الاقتصاد العالمي، وتعزيز دور المرأة في المناصب القيادية، والاستقرار الاقتصادي والتنمية العادلة ومكافحة التغير المناخي، إضافة إلى موضوعات تتعلق بالذكاء الاصطناعي والابتكار والصحة والقضايا الجيوسياسية.
وكان الرئيس التنفيذي في مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، قد أعلن أن النسخة الثامنة ستحقق رقما قياسيا، حيث ستشهد الإعلان عن صفقات دولية بقيمة 28 مليار دولار في قطاعات مختلفة منها الأغذية والأمن السيبراني والطاقة المتجددة والترفيه، والرياضة والسياحة.
النسخة الأولى من الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية 2024 بالرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2024
انطلاق أعمال النسخة الأولى من "الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية 2024" في الرياض... صور
أمس, 09:40 GMT
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