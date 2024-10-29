بمناسبة مرور 80 عام على العلاقات بين البلدين..فيلم "جسور" الروسي يدهش المصريين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 150 عامًا على ميلاد الأديب الروسي إيفان بونين
09:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
إيران بين ازدواجية المعايير الغربية والعلاقات العربية والخليجية
10:03 GMT
57 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
11:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
12:22 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
ملفات ساخنة
قرار بريكس بدعم العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة: دلالاته ومآلاته
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: مدرج التصعيد مع روسيا انتهى ولم يتبق سوى الصدام المباشر
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
ما هي خيارات إيران في الرد على إٍسرائيل
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: لا أمل يرجى من مجلس الأمن الدولي لذا استراتيجية إنتاج الأسلحة النووية الإيرانية ستخضع للتعديل
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما هي خيارات إيران في الرد على إٍسرائيل
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة يحقق رباعية تاريخية في مرمى ريال مدريد على ملعبه
10:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: لا أمل يرجى من مجلس الأمن الدولي لذا استراتيجية إنتاج الأسلحة النووية الإيرانية ستخضع للتعديل
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: انتخاب نعيم قاسم يعني استعادة الحزب لعافيته
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مصير مطلب الخارجية الأمريكية بإنهاء المواجهة في الشرق الأوسط ؟
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
الهدنة في غزة.. بين مقترح مصري ومفاوضات في قطر
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241029/بمناسبة-مرور-80-عام-على-العلاقات-بين-البلدينفيلم-جسور-الروسي-يدهش-المصريين-1094286445.html
بمناسبة مرور 80 عام على العلاقات بين البلدين..فيلم "جسور" الروسي يدهش المصريين
بمناسبة مرور 80 عام على العلاقات بين البلدين..فيلم "جسور" الروسي يدهش المصريين
سبوتنيك عربي
في أمسية فنية قدمتها الإعلامية منى سلمان عَرض البيت الروسي بالقاهرة بالتعاون مع قناة روسيا اليوم الفيلم الروسي التسجيلي"جسور" من تأليف وإخراج وتقديم الإعلامية... 29.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-29T15:03+0000
2024-10-29T15:03+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
روسيا
أخبار روسيا اليوم
المركز الثقافي الروسي في القاهرة
مصر
أخبار مصر الآن
العالم العربي
أخبار العالم الآن
حول العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1d/1094285834_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c40fe7965a67d346493211cb0bbb0442.jpg
تم عرض النسخة المختصرة للفيلم في 40 دقيقة من إجمالي ساعة ونصف مدة الفيلم، تناول الفيلم مراحل تطور العلاقات المصرية الروسية منذ نشأتها حتى الوقت الراهن، كما تم عرض مشاهد تاريخية للزعماء عبد الناصر وخروشوف وعبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين، ولحظات تاريخية ممتدة من القديم للحديث، بدأت بوضع حجر الأساس لبناء مشروع السد العالي ووضع الصبة الخرسانية لبناء مشروع الضبعة، وتواصلت الكاميرا في ربوع روسيا ومصر في لقاءات مع شخصيات رسمية مثل وزير الخارجية سيرجي لافروف ومواطنين روس عاديين للحديث عن مصر وحضارتها ومكانتها لدى الشعب الروسي. كما التقت (آنا كنيشينكو) بشخصيات مصرية مختلفة للحديث عن مكانة روسيا وثقافتها وحضارتها منهم المهندس جمال خالد حفيد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، ود. صالح هاشم رئيس جامعة عين شمس الأسبق، و اللواء محمد الشهاوي الخبير العسكري، وشريف جاد رئيس جمعية خريجي الجامعات الروسية، ود.محمد نصر الجبالي عميد كلية الألسن جامعة الأقصر السابق وأستاذ اللغة الروسية وآدابها، والباحث د. بشير عبد الفتاح، كما حضر السيد هاني نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، وأكرم القصاص رئيس مجلس ادارة اليوم السابع، وآسيا تورتشيفا المستشار الثقافي للسفارة الروسية، إيليا فوديانوف الملحق الإعلامي بالسفارة الروسية.أعقب عرض الفيلم حوارا مفتوحا إدارة شريف جاد الذي أشار أن الفيلم يعبر عن حالة حب متبادلة بين الشعبين، ورغم أنه عمل تليفزيوني تسجيلي، إلا أن الإيقاع و جميع عناصر الفيلم جاءت سريعة وبلغة سينمائية مدهشة.وقال مراد جاتين، مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر: إن الفيلم يساهم بقوة في دعم العلاقات بين البلدين، وأكد أنه قدم كل ما هو جميل في مصر وروسيا.بدوره قال المهندس جمال عبد الناصر، إن الفيلم خرج بصورة رائعة جعلتني مشدودا للأحداث طوال 40 دقيقة، ونتطلع إلى مزيد من هذه الأعمال المؤثرة فى العلاقات الثنائية. وأكد د. صالح هاشم، رئيس جامعة عين شمس الأسبق، أن الفيلم يمثل رسالة فنية هامة معبرا عن المشاعر الطيبة تجاه بعضنا البعض.وأوضح د.محمد نصر الجبالي، عميد كلية الألسن جامعة الأقصر السابق وأستاذ اللغة الروسية وآدابها، أن الفيلم تناول أهم محاور العلاقات الممتدة في عمق التاريخ بصورة شيقة تحفز المشاهد على المتابعة والاهتمام.في الختام وجهت (آنا كنيشينكو) الشكر للحضور الكبير من الشخصيات العامة والإعلاميين مما أضفى دفئاً للقاء، وأكدت على سعادتها بنجاح العرض والاستقبال المصري المدهش للفيلم.
https://sarabic.ae/20210607/مدير-المركز-الثقافي-الروسي-عام-التبادل-الإنساني-بين-موسكو-والقاهرة-يمثل-أهمية-كبيرة-1049189244.html
https://sarabic.ae/20181010/تمثال-بريماكوف-القاهرة-1035943025.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1d/1094285834_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_dc4cc97be0b57dd618d5a00cf17d1dab.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, المركز الثقافي الروسي في القاهرة, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم
حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, المركز الثقافي الروسي في القاهرة, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم

بمناسبة مرور 80 عام على العلاقات بين البلدين..فيلم "جسور" الروسي يدهش المصريين

15:03 GMT 29.10.2024
© Russian Cultural Centerبمناسبة مرور 80 عام على العلاقات بين البلدين..فيلم جسور الروسي يدهش المصريين
بمناسبة مرور 80 عام على العلاقات بين البلدين..فيلم جسور الروسي يدهش المصريين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2024
© Russian Cultural Center
تابعنا عبر
حصري
في أمسية فنية قدمتها الإعلامية منى سلمان عَرض البيت الروسي بالقاهرة بالتعاون مع قناة روسيا اليوم الفيلم الروسي التسجيلي"جسور" من تأليف وإخراج وتقديم الإعلامية آنا كنيشينكو ، والفيلم من إنتاج قناة روسيا اليوم بمناسبة مرور 80 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا.
تم عرض النسخة المختصرة للفيلم في 40 دقيقة من إجمالي ساعة ونصف مدة الفيلم، تناول الفيلم مراحل تطور العلاقات المصرية الروسية منذ نشأتها حتى الوقت الراهن، كما تم عرض مشاهد تاريخية للزعماء عبد الناصر وخروشوف وعبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين، ولحظات تاريخية ممتدة من القديم للحديث، بدأت بوضع حجر الأساس لبناء مشروع السد العالي ووضع الصبة الخرسانية لبناء مشروع الضبعة، وتواصلت الكاميرا في ربوع روسيا ومصر في لقاءات مع شخصيات رسمية مثل وزير الخارجية سيرجي لافروف ومواطنين روس عاديين للحديث عن مصر وحضارتها ومكانتها لدى الشعب الروسي.
دا الأوبرا المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2021
مدير المركز الثقافي الروسي في مصر: عام التبادل الإنساني بين موسكو والقاهرة يمثل أهمية كبيرة
7 يونيو 2021, 19:22 GMT
كما التقت (آنا كنيشينكو) بشخصيات مصرية مختلفة للحديث عن مكانة روسيا وثقافتها وحضارتها منهم المهندس جمال خالد حفيد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، ود. صالح هاشم رئيس جامعة عين شمس الأسبق، و اللواء محمد الشهاوي الخبير العسكري، وشريف جاد رئيس جمعية خريجي الجامعات الروسية، ود.محمد نصر الجبالي عميد كلية الألسن جامعة الأقصر السابق وأستاذ اللغة الروسية وآدابها، والباحث د. بشير عبد الفتاح، كما حضر السيد هاني نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، وأكرم القصاص رئيس مجلس ادارة اليوم السابع، وآسيا تورتشيفا المستشار الثقافي للسفارة الروسية، إيليا فوديانوف الملحق الإعلامي بالسفارة الروسية.
أعقب عرض الفيلم حوارا مفتوحا إدارة شريف جاد الذي أشار أن الفيلم يعبر عن حالة حب متبادلة بين الشعبين، ورغم أنه عمل تليفزيوني تسجيلي، إلا أن الإيقاع و جميع عناصر الفيلم جاءت سريعة وبلغة سينمائية مدهشة.
وقال مراد جاتين، مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر: إن الفيلم يساهم بقوة في دعم العلاقات بين البلدين، وأكد أنه قدم كل ما هو جميل في مصر وروسيا.
رئيس الوزراء الروسي الأسبق يفغيني بريماكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2018
إزاحة الستار عن تمثال بريماكوف في المركز الثقافي الروسي في القاهرة
10 أكتوبر 2018, 16:21 GMT
بدوره قال المهندس جمال عبد الناصر، إن الفيلم خرج بصورة رائعة جعلتني مشدودا للأحداث طوال 40 دقيقة، ونتطلع إلى مزيد من هذه الأعمال المؤثرة فى العلاقات الثنائية.
وأكد د. صالح هاشم، رئيس جامعة عين شمس الأسبق، أن الفيلم يمثل رسالة فنية هامة معبرا عن المشاعر الطيبة تجاه بعضنا البعض.
وأوضح د.محمد نصر الجبالي، عميد كلية الألسن جامعة الأقصر السابق وأستاذ اللغة الروسية وآدابها، أن الفيلم تناول أهم محاور العلاقات الممتدة في عمق التاريخ بصورة شيقة تحفز المشاهد على المتابعة والاهتمام.
في الختام وجهت (آنا كنيشينكو) الشكر للحضور الكبير من الشخصيات العامة والإعلاميين مما أضفى دفئاً للقاء، وأكدت على سعادتها بنجاح العرض والاستقبال المصري المدهش للفيلم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Новоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:12 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل12:45 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала