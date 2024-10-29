https://sarabic.ae/20241029/بمناسبة-مرور-80-عام-على-العلاقات-بين-البلدينفيلم-جسور-الروسي-يدهش-المصريين-1094286445.html

بمناسبة مرور 80 عام على العلاقات بين البلدين..فيلم "جسور" الروسي يدهش المصريين

بمناسبة مرور 80 عام على العلاقات بين البلدين..فيلم "جسور" الروسي يدهش المصريين

سبوتنيك عربي

في أمسية فنية قدمتها الإعلامية منى سلمان عَرض البيت الروسي بالقاهرة بالتعاون مع قناة روسيا اليوم الفيلم الروسي التسجيلي"جسور" من تأليف وإخراج وتقديم الإعلامية... 29.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-29T15:03+0000

2024-10-29T15:03+0000

2024-10-29T15:03+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

روسيا

أخبار روسيا اليوم

المركز الثقافي الروسي في القاهرة

مصر

أخبار مصر الآن

العالم العربي

أخبار العالم الآن

حول العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1d/1094285834_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c40fe7965a67d346493211cb0bbb0442.jpg

تم عرض النسخة المختصرة للفيلم في 40 دقيقة من إجمالي ساعة ونصف مدة الفيلم، تناول الفيلم مراحل تطور العلاقات المصرية الروسية منذ نشأتها حتى الوقت الراهن، كما تم عرض مشاهد تاريخية للزعماء عبد الناصر وخروشوف وعبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين، ولحظات تاريخية ممتدة من القديم للحديث، بدأت بوضع حجر الأساس لبناء مشروع السد العالي ووضع الصبة الخرسانية لبناء مشروع الضبعة، وتواصلت الكاميرا في ربوع روسيا ومصر في لقاءات مع شخصيات رسمية مثل وزير الخارجية سيرجي لافروف ومواطنين روس عاديين للحديث عن مصر وحضارتها ومكانتها لدى الشعب الروسي. كما التقت (آنا كنيشينكو) بشخصيات مصرية مختلفة للحديث عن مكانة روسيا وثقافتها وحضارتها منهم المهندس جمال خالد حفيد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، ود. صالح هاشم رئيس جامعة عين شمس الأسبق، و اللواء محمد الشهاوي الخبير العسكري، وشريف جاد رئيس جمعية خريجي الجامعات الروسية، ود.محمد نصر الجبالي عميد كلية الألسن جامعة الأقصر السابق وأستاذ اللغة الروسية وآدابها، والباحث د. بشير عبد الفتاح، كما حضر السيد هاني نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، وأكرم القصاص رئيس مجلس ادارة اليوم السابع، وآسيا تورتشيفا المستشار الثقافي للسفارة الروسية، إيليا فوديانوف الملحق الإعلامي بالسفارة الروسية.أعقب عرض الفيلم حوارا مفتوحا إدارة شريف جاد الذي أشار أن الفيلم يعبر عن حالة حب متبادلة بين الشعبين، ورغم أنه عمل تليفزيوني تسجيلي، إلا أن الإيقاع و جميع عناصر الفيلم جاءت سريعة وبلغة سينمائية مدهشة.وقال مراد جاتين، مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر: إن الفيلم يساهم بقوة في دعم العلاقات بين البلدين، وأكد أنه قدم كل ما هو جميل في مصر وروسيا.بدوره قال المهندس جمال عبد الناصر، إن الفيلم خرج بصورة رائعة جعلتني مشدودا للأحداث طوال 40 دقيقة، ونتطلع إلى مزيد من هذه الأعمال المؤثرة فى العلاقات الثنائية. وأكد د. صالح هاشم، رئيس جامعة عين شمس الأسبق، أن الفيلم يمثل رسالة فنية هامة معبرا عن المشاعر الطيبة تجاه بعضنا البعض.وأوضح د.محمد نصر الجبالي، عميد كلية الألسن جامعة الأقصر السابق وأستاذ اللغة الروسية وآدابها، أن الفيلم تناول أهم محاور العلاقات الممتدة في عمق التاريخ بصورة شيقة تحفز المشاهد على المتابعة والاهتمام.في الختام وجهت (آنا كنيشينكو) الشكر للحضور الكبير من الشخصيات العامة والإعلاميين مما أضفى دفئاً للقاء، وأكدت على سعادتها بنجاح العرض والاستقبال المصري المدهش للفيلم.

https://sarabic.ae/20210607/مدير-المركز-الثقافي-الروسي-عام-التبادل-الإنساني-بين-موسكو-والقاهرة-يمثل-أهمية-كبيرة-1049189244.html

https://sarabic.ae/20181010/تمثال-بريماكوف-القاهرة-1035943025.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, المركز الثقافي الروسي في القاهرة, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم