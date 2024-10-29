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لقاء سبوتنيك
إيران بين ازدواجية المعايير الغربية والعلاقات العربية والخليجية
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عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
11:54 GMT
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مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:03 GMT
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الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
12:22 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
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ملفات ساخنة
قرار بريكس بدعم العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة: دلالاته ومآلاته
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مساحة حرة
ما هي خيارات إيران في الرد على إٍسرائيل
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شؤون عسكرية
خبير: لا أمل يرجى من مجلس الأمن الدولي لذا استراتيجية إنتاج الأسلحة النووية الإيرانية ستخضع للتعديل
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مساحة حرة
ما هي خيارات إيران في الرد على إٍسرائيل
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عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
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برشلونة يحقق رباعية تاريخية في مرمى ريال مدريد على ملعبه
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26 د
شؤون عسكرية
خبير: لا أمل يرجى من مجلس الأمن الدولي لذا استراتيجية إنتاج الأسلحة النووية الإيرانية ستخضع للتعديل
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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ما مصير مطلب الخارجية الأمريكية بإنهاء المواجهة في الشرق الأوسط ؟
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https://sarabic.ae/20241029/رجل-يدافع-بشراسة-عن-مصري-تعرض-لاعتداء-من-تركي-أمام-زوجته-فيديو-1094284229.html
رجل يدافع بشراسة عن مصري تعرض لاعتداء من تركي أمام زوجته... فيديو
رجل يدافع بشراسة عن مصري تعرض لاعتداء من تركي أمام زوجته... فيديو
سبوتنيك عربي
قوبل مقطع فيديو متداول، لدفاع رجل تركي عن سائح مصري الجنسية، في ولاية إسطنبول التركية، بتداول واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. 29.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-29T14:36+0000
2024-10-29T14:36+0000
مجتمع
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ويبدأ الفيديو، يظهر رجل تركي يجلس في عربة مترو أنفاق، ثم يستقل العربة السائح الذي ينحدر من مصر ومع زوجته، ليقول التركي له ومن دون مناسبة: "أنت لا تجيد التحدث باللغة التركية.. فلماذا تأتي إلى هنا"، ثم أردف: "سأعلمك التركية على طريقتي"، ويبادر بالاعتداء عليه بالضرب.لكن في تلك اللحظة، يتدخّل مواطن تركي آخر كان يجلس بالقرب من المهاجم، ويحاول بشراسة إنقاذ المصري من اللكمات الموجهة إليه، ويفض الاشتباك الحاصل.وأفادت مواقع إلكترونية تركية، بأن ركاب أتراك في عربة المترو أرغموا المهاجم التركي على النزول، بعدما اعتدى على السائح المصري أمام زوجته.
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نادي الفيديو, مصر, أخبار تركيا اليوم
نادي الفيديو, مصر, أخبار تركيا اليوم

رجل يدافع بشراسة عن مصري تعرض لاعتداء من تركي أمام زوجته... فيديو

14:36 GMT 29.10.2024
© Photo / Unsplash/ engin akyurtقبضة يد
قبضة يد - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2024
© Photo / Unsplash/ engin akyurt
تابعنا عبر
قوبل مقطع فيديو متداول، لدفاع رجل تركي عن سائح مصري الجنسية، في ولاية إسطنبول التركية، بتداول واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويبدأ الفيديو، يظهر رجل تركي يجلس في عربة مترو أنفاق، ثم يستقل العربة السائح الذي ينحدر من مصر ومع زوجته، ليقول التركي له ومن دون مناسبة: "أنت لا تجيد التحدث باللغة التركية.. فلماذا تأتي إلى هنا"، ثم أردف: "سأعلمك التركية على طريقتي"، ويبادر بالاعتداء عليه بالضرب.
لكن في تلك اللحظة، يتدخّل مواطن تركي آخر كان يجلس بالقرب من المهاجم، ويحاول بشراسة إنقاذ المصري من اللكمات الموجهة إليه، ويفض الاشتباك الحاصل.
وأفادت مواقع إلكترونية تركية، بأن ركاب أتراك في عربة المترو أرغموا المهاجم التركي على النزول، بعدما اعتدى على السائح المصري أمام زوجته.
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