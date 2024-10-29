https://sarabic.ae/20241029/رجل-يدافع-بشراسة-عن-مصري-تعرض-لاعتداء-من-تركي-أمام-زوجته-فيديو-1094284229.html
رجل يدافع بشراسة عن مصري تعرض لاعتداء من تركي أمام زوجته... فيديو
رجل يدافع بشراسة عن مصري تعرض لاعتداء من تركي أمام زوجته... فيديو
سبوتنيك عربي
قوبل مقطع فيديو متداول، لدفاع رجل تركي عن سائح مصري الجنسية، في ولاية إسطنبول التركية، بتداول واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. 29.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-29T14:36+0000
2024-10-29T14:36+0000
2024-10-29T14:36+0000
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ويبدأ الفيديو، يظهر رجل تركي يجلس في عربة مترو أنفاق، ثم يستقل العربة السائح الذي ينحدر من مصر ومع زوجته، ليقول التركي له ومن دون مناسبة: "أنت لا تجيد التحدث باللغة التركية.. فلماذا تأتي إلى هنا"، ثم أردف: "سأعلمك التركية على طريقتي"، ويبادر بالاعتداء عليه بالضرب.لكن في تلك اللحظة، يتدخّل مواطن تركي آخر كان يجلس بالقرب من المهاجم، ويحاول بشراسة إنقاذ المصري من اللكمات الموجهة إليه، ويفض الاشتباك الحاصل.وأفادت مواقع إلكترونية تركية، بأن ركاب أتراك في عربة المترو أرغموا المهاجم التركي على النزول، بعدما اعتدى على السائح المصري أمام زوجته.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, مصر, أخبار تركيا اليوم
نادي الفيديو, مصر, أخبار تركيا اليوم
رجل يدافع بشراسة عن مصري تعرض لاعتداء من تركي أمام زوجته... فيديو
قوبل مقطع فيديو متداول، لدفاع رجل تركي عن سائح مصري الجنسية، في ولاية إسطنبول التركية، بتداول واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويبدأ الفيديو، يظهر رجل تركي يجلس في عربة مترو أنفاق، ثم يستقل العربة السائح الذي ينحدر من مصر ومع زوجته، ليقول التركي له ومن دون مناسبة: "أنت لا تجيد التحدث باللغة التركية.. فلماذا تأتي إلى هنا"، ثم أردف: "سأعلمك التركية على طريقتي"، ويبادر بالاعتداء عليه بالضرب.
لكن في تلك اللحظة، يتدخّل مواطن تركي آخر كان يجلس بالقرب من المهاجم، ويحاول بشراسة إنقاذ المصري من اللكمات الموجهة إليه، ويفض الاشتباك الحاصل.
وأفادت مواقع إلكترونية تركية، بأن ركاب أتراك في عربة المترو أرغموا المهاجم التركي على النزول، بعدما اعتدى على السائح المصري أمام زوجته.