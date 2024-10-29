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لقاء سبوتنيك
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الإنسان والثقافة
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مساحة حرة
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مجلس القيادة اليمني يوجه برفع جاهزية الجيش والبقاء في حالة تأهب
مجلس القيادة اليمني يوجه برفع جاهزية الجيش والبقاء في حالة تأهب
سبوتنيك عربي
وجه عضو مجلس القيادة اليمني، طارق صالح، قوات الجيش في محور مران في صعدة وكافة الجبهات التابعة للمحور إلى رفع الجاهزية القتالية والبقاء في حالة تأهب استعدادا... 29.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-29T06:26+0000
2024-10-29T06:26+0000
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وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية في بيان، اليوم الثلاثاء، إن "صالح، خلال لقائه في الرياض، قائد محور مران، قائد ألوية العروبة، اللواء الركن عبد الكريم السدعي، ناقش الجاهزية الحربية، واستعدادات القوات العسكرية المرابطة في محور مران بصعدة، وكافة الجبهات التابعة للمحور".من جانبه، أكد اللواء السدعي "جاهزية منتسبي محور مران وألوية العروبة لخوض معارك استعادة الدولة، خلف القيادة السياسية والعسكرية، وتنفيذ كل ما يوكل إليهم من مهام".تأتي تصريحات عضو مجلس القيادة اليمني، بعد أيام من مواجهات بين القوات المشتركة التابعة للحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" في محافظة تعز الاستراتيجية (جنوب غربي اليمن).ويعاني اليمن للعام العاشر تواليا، صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sarabic.ae/20241028/الرئاسي-اليمني-يحذر-المجتمع-الدولي-من-تجاهل-مساعي-الحوثي-لـتكريس-التبعية-للنظام-الإيراني-1094258481.html
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أخبار اليمن الأن, أنصار الله, العالم العربي, الأخبار
أخبار اليمن الأن, أنصار الله, العالم العربي, الأخبار

مجلس القيادة اليمني يوجه برفع جاهزية الجيش والبقاء في حالة تأهب

06:26 GMT 29.10.2024
© AP Photo / Hani Mohammedالجيش اليمني اليمن
الجيش اليمني اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2024
© AP Photo / Hani Mohammed
تابعنا عبر
وجه عضو مجلس القيادة اليمني، طارق صالح، قوات الجيش في محور مران في صعدة وكافة الجبهات التابعة للمحور إلى رفع الجاهزية القتالية والبقاء في حالة تأهب استعدادا لأي تطورات.
وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية في بيان، اليوم الثلاثاء، إن "صالح، خلال لقائه في الرياض، قائد محور مران، قائد ألوية العروبة، اللواء الركن عبد الكريم السدعي، ناقش الجاهزية الحربية، واستعدادات القوات العسكرية المرابطة في محور مران بصعدة، وكافة الجبهات التابعة للمحور".
وخلال اللقاء، شدد المسؤول اليمني على رفع الجاهزية القتالية والحربية، والاستعداد الجيد في كافة الجبهات، من خلال تحضير كافة القوات والعتاد العسكري، وتفعيل خُطط الإسناد، والبقاء في حالة تأهب دائم لأي خيارات واردة.
من جانبه، أكد اللواء السدعي "جاهزية منتسبي محور مران وألوية العروبة لخوض معارك استعادة الدولة، خلف القيادة السياسية والعسكرية، وتنفيذ كل ما يوكل إليهم من مهام".
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في القمة العربية بجدة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2024
الرئاسي اليمني يحذر المجتمع الدولي من تجاهل مساعي الحوثي لـ"تكريس التبعية للنظام الإيراني"
أمس, 19:07 GMT
تأتي تصريحات عضو مجلس القيادة اليمني، بعد أيام من مواجهات بين القوات المشتركة التابعة للحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" في محافظة تعز الاستراتيجية (جنوب غربي اليمن).
ويعاني اليمن للعام العاشر تواليا، صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
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