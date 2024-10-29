https://sarabic.ae/20241029/ميلوني-تعلن-موعد-استئناف-الخطوط-الجوية-الإيطالية-رحلاتها-مع-ليبيا-1094283361.html
ميلوني تعلن موعد استئناف الخطوط الجوية الإيطالية رحلاتها مع ليبيا
ميلوني تعلن موعد استئناف الخطوط الجوية الإيطالية رحلاتها مع ليبيا
سبوتنيك عربي
أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، اليوم الثلاثاء، عن استئناف الخطوط الجوية الإيطالية "إتا" رحلاتها مع ليبيا. 29.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-29T14:15+0000
2024-10-29T14:15+0000
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وقالت ميلوني على هامش مشاركتها في منتدى الأعمال الإيطالي الليبي في طرابلس، إن "إتا" سوف تستأنف رحلاتها مع ليبيا، اعتبارا من شهر يناير/ كانون الثاني عام 2025.وأضافت: "أنا فخورة بالإعلان أن الخطوط الجوية الإيطالية (إتا) ستعود لربط بلدينا اعتبارا من يناير 2025. وأنا فخورة بأن إيطاليا كانت أول دولة غربية تلغي الرأي السلبي بشأن الرحلات التجارية إلى ليبيا"، وفقا لوكالة "أنسا" الإيطالية.ويُعقد المنتدى الإيطالي الليبي، برعاية رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، ومن المقرر أن يوقعا 5 اتفاقيات على الأقل في قطاعات الاتصالات، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وترويج الصادرات والبنية التحتية والنقل الجوي، وفقا لبوابة "الوسط" الليبية.
https://sarabic.ae/20240509/محلل-سياسي-ليبي-إيطاليا-تبحث-عن-مصالحها-وليس-لديها-نية-لحل-الأزمة-في-ليبيا-1088688306.html
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إيطاليا, أخبار ليبيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
إيطاليا, أخبار ليبيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
ميلوني تعلن موعد استئناف الخطوط الجوية الإيطالية رحلاتها مع ليبيا
أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، اليوم الثلاثاء، عن استئناف الخطوط الجوية الإيطالية "إتا" رحلاتها مع ليبيا.
وقالت ميلوني على هامش مشاركتها في منتدى الأعمال الإيطالي الليبي في طرابلس، إن "إتا" سوف تستأنف رحلاتها مع ليبيا، اعتبارا من شهر يناير/ كانون الثاني عام 2025.
وأضافت: "أنا فخورة بالإعلان أن الخطوط الجوية الإيطالية (إتا) ستعود لربط بلدينا اعتبارا من يناير 2025. وأنا فخورة بأن إيطاليا كانت أول دولة غربية تلغي الرأي السلبي بشأن الرحلات التجارية إلى ليبيا"، وفقا لوكالة
"أنسا" الإيطالية.
وتابعت: "نعتبر العلاقة مع ليبيا أولوية بالنسبة لإيطاليا ولأوروبا، ونحن مقتنعون بأن التعاون العميق الذي يجمعنا لم يكشف بعد عن كامل إمكاناته".
ويُعقد المنتدى الإيطالي الليبي، برعاية رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، ومن المقرر أن يوقعا 5 اتفاقيات على الأقل في قطاعات الاتصالات، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وترويج الصادرات والبنية التحتية والنقل الجوي، وفقا لبوابة
"الوسط" الليبية.