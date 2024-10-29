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روسيا تحظر دخول 131 أستراليا بينهم ممثلون عن المجمع الصناعي العسكري
روسيا تحظر دخول 131 أستراليا بينهم ممثلون عن المجمع الصناعي العسكري
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن موسكو أدرجت 131 أستراليًا من ممثلي المجمع الصناعي العسكري والصحفيين والشخصيات العامة في عداد الممنوعين من دخول... 29.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-29T16:59+0000
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أستراليا
روسيا
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وجاء في بيان وزراة الخارجية الروسية: "ردًا على العقوبات المبنية على الدوافع السياسية التي تم فرضها ضد أفراد وكيانات قانونية روسية من قبل الحكومة الأسترالية، في إطار حملة "الغرب الجماعي" المعادية لروسيا، تم حظر دخول روسيا بشكل دائم لـ 131 أستراليًا إضافيًا من بين ممثلي المجمع الصناعي العسكري والصحفيين والشخصيات العامة، الذين يشكلون أجندة مناهضة لروسيا في هذا البلد".وأكد البيان أن "العمل على تحديث "قائمة الحظر" الروسية سيستمر".وأشار إلى أن أستراليا لا تنوي التخلي عن مسارها المناهض لروسيا وتواصل فرض عقوبات جديدة على روسيا.
https://sarabic.ae/20241021/أنت-لست-ملكنا-ملك-بريطانيا-يتعرض-لهجوم-في-أستراليا-وجها-لوجه-فيديو-1093992548.html
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أستراليا, روسيا
أستراليا, روسيا

روسيا تحظر دخول 131 أستراليا بينهم ممثلون عن المجمع الصناعي العسكري

16:59 GMT 29.10.2024
© Sputnik . Ekaterna Chesnakova / الانتقال إلى بنك الصورمبنى الخارجية الروسية في موسكو، 2020
مبنى الخارجية الروسية في موسكو، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2024
© Sputnik . Ekaterna Chesnakova
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن موسكو أدرجت 131 أستراليًا من ممثلي المجمع الصناعي العسكري والصحفيين والشخصيات العامة في عداد الممنوعين من دخول الأراضي الروسية، ردًا على العقوبات التي فرضتها أستراليا على الشخصيات وكيانات قانونية الروسية.
وجاء في بيان وزراة الخارجية الروسية: "ردًا على العقوبات المبنية على الدوافع السياسية التي تم فرضها ضد أفراد وكيانات قانونية روسية من قبل الحكومة الأسترالية، في إطار حملة "الغرب الجماعي" المعادية لروسيا، تم حظر دخول روسيا بشكل دائم لـ 131 أستراليًا إضافيًا من بين ممثلي المجمع الصناعي العسكري والصحفيين والشخصيات العامة، الذين يشكلون أجندة مناهضة لروسيا في هذا البلد".
تتويج ملك بريطانيا تشارلز الثالث وزوجته كاميلا في وستمنستر أبي في وسط لندن، إنجلترا 6 مايو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2024
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وأكد البيان أن "العمل على تحديث "قائمة الحظر" الروسية سيستمر".
وأشار إلى أن أستراليا لا تنوي التخلي عن مسارها المناهض لروسيا وتواصل فرض عقوبات جديدة على روسيا.
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