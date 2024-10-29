https://sarabic.ae/20241029/-روسيا-تحظر-دخول-131-أستراليا-بينهم-ممثلون-عن-المجمع-الصناعي-العسكري-1094290996.html
روسيا تحظر دخول 131 أستراليا بينهم ممثلون عن المجمع الصناعي العسكري
روسيا تحظر دخول 131 أستراليا بينهم ممثلون عن المجمع الصناعي العسكري
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن موسكو أدرجت 131 أستراليًا من ممثلي المجمع الصناعي العسكري والصحفيين والشخصيات العامة في عداد الممنوعين من دخول... 29.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-29T16:59+0000
2024-10-29T16:59+0000
2024-10-29T16:59+0000
أستراليا
روسيا
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وجاء في بيان وزراة الخارجية الروسية: "ردًا على العقوبات المبنية على الدوافع السياسية التي تم فرضها ضد أفراد وكيانات قانونية روسية من قبل الحكومة الأسترالية، في إطار حملة "الغرب الجماعي" المعادية لروسيا، تم حظر دخول روسيا بشكل دائم لـ 131 أستراليًا إضافيًا من بين ممثلي المجمع الصناعي العسكري والصحفيين والشخصيات العامة، الذين يشكلون أجندة مناهضة لروسيا في هذا البلد".وأكد البيان أن "العمل على تحديث "قائمة الحظر" الروسية سيستمر".وأشار إلى أن أستراليا لا تنوي التخلي عن مسارها المناهض لروسيا وتواصل فرض عقوبات جديدة على روسيا.
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أستراليا, روسيا
روسيا تحظر دخول 131 أستراليا بينهم ممثلون عن المجمع الصناعي العسكري
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن موسكو أدرجت 131 أستراليًا من ممثلي المجمع الصناعي العسكري والصحفيين والشخصيات العامة في عداد الممنوعين من دخول الأراضي الروسية، ردًا على العقوبات التي فرضتها أستراليا على الشخصيات وكيانات قانونية الروسية.
وجاء في بيان وزراة الخارجية الروسية: "ردًا على العقوبات المبنية على الدوافع السياسية التي تم فرضها ضد أفراد وكيانات قانونية روسية من قبل الحكومة الأسترالية، في إطار حملة "الغرب الجماعي" المعادية لروسيا، تم حظر دخول روسيا بشكل دائم لـ 131 أستراليًا إضافيًا من بين ممثلي المجمع الصناعي العسكري والصحفيين والشخصيات العامة، الذين يشكلون أجندة مناهضة لروسيا في هذا البلد".
وأكد البيان أن "العمل على تحديث "قائمة الحظر" الروسية سيستمر".
وأشار إلى أن أستراليا لا تنوي التخلي عن مسارها المناهض لروسيا وتواصل فرض عقوبات جديدة على روسيا.