تفتح الأقحوان في القرم

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لوح طيني يكشف عن موقع سفينة نوح... فيديو
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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 150 عامًا على ميلاد الأديب الروسي إيفان بونين
09:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
إيران بين ازدواجية المعايير الغربية والعلاقات العربية والخليجية
10:03 GMT
57 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
11:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
12:22 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
ملفات ساخنة
قرار بريكس بدعم العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة: دلالاته ومآلاته
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: مدرج التصعيد مع روسيا انتهى ولم يتبق سوى الصدام المباشر
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
ما هي خيارات إيران في الرد على إٍسرائيل
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: لا أمل يرجى من مجلس الأمن الدولي لذا استراتيجية إنتاج الأسلحة النووية الإيرانية ستخضع للتعديل
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما هي خيارات إيران في الرد على إٍسرائيل
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة يحقق رباعية تاريخية في مرمى ريال مدريد على ملعبه
10:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: لا أمل يرجى من مجلس الأمن الدولي لذا استراتيجية إنتاج الأسلحة النووية الإيرانية ستخضع للتعديل
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
13:31 GMT
29 د
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تفتح الأقحوان في القرم
تفتح الأقحوان في القرم
سبوتنيك عربي
جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور لمعرض "زهور الأقحوان" في حديقة نيكيتسكي النباتية في يالطا في جمهورية القرم على البحر الأسود. 29.10.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور, روسيا
фото, صور, روسيا

تفتح الأقحوان في القرم

08:20 GMT 29.10.2024
تابعنا عبر
جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور لمعرض "زهور الأقحوان" في حديقة نيكيتسكي النباتية في يالطا في جمهورية القرم على البحر الأسود.
© Sputnik . Maks Vetrov / الانتقال إلى بنك الصور

زائرة تلتقط صورة في معرض زهور الأقحوان في حديقة نيكيتسكي في يالطا على ساحل البحر الأسود.

زائرة تلتقط صورة في معرض زهور الأقحوان في حديقة نيكيتسكي في يالطا على ساحل البحر الأسود. - سبوتنيك عربي
1/10
© Sputnik . Maks Vetrov
/
الانتقال إلى بنك الصور

زائرة تلتقط صورة في معرض زهور الأقحوان في حديقة نيكيتسكي في يالطا على ساحل البحر الأسود.

© Sputnik . Maks Vetrov / الانتقال إلى بنك الصور

الزوار يلتقطون الصور في معرض زهور الأقحوان في حديقة نيكيتسكي النباتية في يالطا.

الزوار يلتقطون الصور في معرض زهور الأقحوان في حديقة نيكيتسكي النباتية في يالطا. - سبوتنيك عربي
2/10
© Sputnik . Maks Vetrov
/
الانتقال إلى بنك الصور

الزوار يلتقطون الصور في معرض زهور الأقحوان في حديقة نيكيتسكي النباتية في يالطا.

© Sputnik . Maks Vetrov / الانتقال إلى بنك الصور

الزوار في معرض زهور الأقحوان في حديقة نيكيتسكي النباتية في يالطا.

الزوار في معرض زهور الأقحوان في حديقة نيكيتسكي النباتية في يالطا. - سبوتنيك عربي
3/10
© Sputnik . Maks Vetrov
/
الانتقال إلى بنك الصور

الزوار في معرض زهور الأقحوان في حديقة نيكيتسكي النباتية في يالطا.

© Sputnik . Maks Vetrov / الانتقال إلى بنك الصور

الزوار يجولون في معرض زهور الأقحوان في حديقة نيكيتسكي في يالطا.

الزوار يجولون في معرض زهور الأقحوان في حديقة نيكيتسكي في يالطا. - سبوتنيك عربي
4/10
© Sputnik . Maks Vetrov
/
الانتقال إلى بنك الصور

الزوار يجولون في معرض زهور الأقحوان في حديقة نيكيتسكي في يالطا.

© Sputnik . Maks Vetrov / الانتقال إلى بنك الصور

فتاة تستمتع برائحة الزهور في معرض زهور الأقحوان في حديقة نيكيتسكي في يالطا.

فتاة تستمتع برائحة الزهور في معرض زهور الأقحوان في حديقة نيكيتسكي في يالطا. - سبوتنيك عربي
5/10
© Sputnik . Maks Vetrov
/
الانتقال إلى بنك الصور

فتاة تستمتع برائحة الزهور في معرض زهور الأقحوان في حديقة نيكيتسكي في يالطا.

© Sputnik . Maks Vetrov / الانتقال إلى بنك الصور

زائرة تلتقط صورا في معرض زهور الأقحوان في حديقة نيكيتسكي في يالطا.

زائرة تلتقط صورا في معرض زهور الأقحوان في حديقة نيكيتسكي في يالطا. - سبوتنيك عربي
6/10
© Sputnik . Maks Vetrov
/
الانتقال إلى بنك الصور

زائرة تلتقط صورا في معرض زهور الأقحوان في حديقة نيكيتسكي في يالطا.

© Sputnik . Maks Vetrov / الانتقال إلى بنك الصور

فتاة ترسم لوحة فنية خلال زيارتها معرض زهور الأقحوان في حديقة نيكيتسكي في يالطا.

فتاة ترسم لوحة فنية خلال زيارتها معرض زهور الأقحوان في حديقة نيكيتسكي في يالطا. - سبوتنيك عربي
7/10
© Sputnik . Maks Vetrov
/
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فتاة ترسم لوحة فنية خلال زيارتها معرض زهور الأقحوان في حديقة نيكيتسكي في يالطا.

© Sputnik . Maks Vetrov / الانتقال إلى بنك الصور

معرض زهور الأقحوان في حديقة نيكيتسكي النباتية في يالطا على ساحل البحر الأسود.

 معرض زهور الأقحوان في حديقة نيكيتسكي النباتية في يالطا على ساحل البحر الأسود. - سبوتنيك عربي
8/10
© Sputnik . Maks Vetrov
/
الانتقال إلى بنك الصور

معرض زهور الأقحوان في حديقة نيكيتسكي النباتية في يالطا على ساحل البحر الأسود.

© Sputnik . Maks Vetrov / الانتقال إلى بنك الصور

زائرة تنظر إلى الزهور في معرض زهور الأقحوان في حديقة نيكيتسكي النباتية في يالطا.

زائرة تنظر إلى الزهور في معرض زهور الأقحوان في حديقة نيكيتسكي النباتية في يالطا. - سبوتنيك عربي
9/10
© Sputnik . Maks Vetrov
/
الانتقال إلى بنك الصور

زائرة تنظر إلى الزهور في معرض زهور الأقحوان في حديقة نيكيتسكي النباتية في يالطا.

© Sputnik . Maks Vetrov / الانتقال إلى بنك الصور

لوحة فنية في معرض زهور الأقحوان في حديقة نيكيتسكي النباتية في يالطا.

لوحة فنية في معرض زهور الأقحوان في حديقة نيكيتسكي النباتية في يالطا. - سبوتنيك عربي
10/10
© Sputnik . Maks Vetrov
/
الانتقال إلى بنك الصور

لوحة فنية في معرض زهور الأقحوان في حديقة نيكيتسكي النباتية في يالطا.

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