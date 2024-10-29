تفتح الأقحوان في القرم

زائرة تلتقط صورة في معرض زهور الأقحوان في حديقة نيكيتسكي في يالطا على ساحل البحر الأسود.
زائرة تلتقط صورة في معرض زهور الأقحوان في حديقة نيكيتسكي في يالطا على ساحل البحر الأسود.
الزوار يلتقطون الصور في معرض زهور الأقحوان في حديقة نيكيتسكي النباتية في يالطا.
الزوار يلتقطون الصور في معرض زهور الأقحوان في حديقة نيكيتسكي النباتية في يالطا.
الزوار في معرض زهور الأقحوان في حديقة نيكيتسكي النباتية في يالطا.
الزوار في معرض زهور الأقحوان في حديقة نيكيتسكي النباتية في يالطا.
الزوار يجولون في معرض زهور الأقحوان في حديقة نيكيتسكي في يالطا.
الزوار يجولون في معرض زهور الأقحوان في حديقة نيكيتسكي في يالطا.
فتاة تستمتع برائحة الزهور في معرض زهور الأقحوان في حديقة نيكيتسكي في يالطا.
فتاة تستمتع برائحة الزهور في معرض زهور الأقحوان في حديقة نيكيتسكي في يالطا.
زائرة تلتقط صورا في معرض زهور الأقحوان في حديقة نيكيتسكي في يالطا.
زائرة تلتقط صورا في معرض زهور الأقحوان في حديقة نيكيتسكي في يالطا.
فتاة ترسم لوحة فنية خلال زيارتها معرض زهور الأقحوان في حديقة نيكيتسكي في يالطا.
فتاة ترسم لوحة فنية خلال زيارتها معرض زهور الأقحوان في حديقة نيكيتسكي في يالطا.
معرض زهور الأقحوان في حديقة نيكيتسكي النباتية في يالطا على ساحل البحر الأسود.
معرض زهور الأقحوان في حديقة نيكيتسكي النباتية في يالطا على ساحل البحر الأسود.
زائرة تنظر إلى الزهور في معرض زهور الأقحوان في حديقة نيكيتسكي النباتية في يالطا.
زائرة تنظر إلى الزهور في معرض زهور الأقحوان في حديقة نيكيتسكي النباتية في يالطا.
لوحة فنية في معرض زهور الأقحوان في حديقة نيكيتسكي النباتية في يالطا.
لوحة فنية في معرض زهور الأقحوان في حديقة نيكيتسكي النباتية في يالطا.