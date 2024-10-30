https://sarabic.ae/20241030/البنتاغون-أكثر-من-ثلاثة-أرباع-الشباب-الأمريكي-غير-مؤهلين-للخدمة-العسكرية-1094336093.html
البنتاغون: أكثر من ثلاثة أرباع الشباب الأمريكي غير مؤهلين للخدمة العسكرية
البنتاغون: أكثر من ثلاثة أرباع الشباب الأمريكي غير مؤهلين للخدمة العسكرية
سبوتنيك عربي
أفادت مديرة سياسة الخدمة العسكرية في البنتاغون، كاتي هيلاند، بأن أكثر من ثلاثة أرباع الشباب في الولايات المتحدة الأمريكية غير مؤهلين حاليًا للخدمة العسكرية،... 30.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-30T20:17+0000
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وقالت خلال مؤتمر صحفي في البنتاغون: "تظهر البيانات أن نحو 77 % من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و 24 عامًا غير مؤهلين للخدمة العسكرية دون أي استثناء".وفي وقت سابق، اعترفت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بأن المساعدات العسكرية المقدمة إلى أوكرانيا كشفت عن مجموعة من المشاكل تتعلق بقدرة الولايات المتحدة الأمريكية على صيانة وزيادة مخزوناتها من الذخائر، الأمر الذي يهدد الاستعداد القتالي لواشنطن نفسها.وجاء في بيان وزارة الدفاع الأمريكية: "المساعدة المادية التي تقدمها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا سلطت الضوء على التحديات التي تواجه الحفاظ على مخزونات الذخائر الأمريكية واستعادتها وزيادة إنتاجها".
https://sarabic.ae/20241029/البنتاغون-يحذر-من-نفاد-ذخائر-الجيش-الأمريكي-1094290800.html
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البنتاغون: أكثر من ثلاثة أرباع الشباب الأمريكي غير مؤهلين للخدمة العسكرية
أفادت مديرة سياسة الخدمة العسكرية في البنتاغون، كاتي هيلاند، بأن أكثر من ثلاثة أرباع الشباب في الولايات المتحدة الأمريكية غير مؤهلين حاليًا للخدمة العسكرية، بما في ذلك لأسباب طبية.
وقالت خلال مؤتمر صحفي في البنتاغون: "تظهر البيانات أن نحو 77 % من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و 24 عامًا غير مؤهلين للخدمة العسكرية دون أي استثناء".
وأضافت أن معظم الشباب في الولايات المتحدة غير مناسبين للخدمة العسكرية، بما في ذلك لأسباب طبية، مضيفة أن هذا الوضع أصبح مشكلة في التجنيد داخل صفوف الجيش الأمريكي.
وفي وقت سابق، اعترفت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بأن المساعدات العسكرية المقدمة إلى أوكرانيا كشفت عن مجموعة من المشاكل تتعلق بقدرة الولايات المتحدة الأمريكية على صيانة وزيادة مخزوناتها من الذخائر، الأمر الذي يهدد الاستعداد القتالي لواشنطن نفسها.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الأمريكية: "المساعدة المادية التي تقدمها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا سلطت الضوء على التحديات التي تواجه الحفاظ على مخزونات الذخائر الأمريكية واستعادتها وزيادة إنتاجها".