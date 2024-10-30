https://sarabic.ae/20241030/الحزن-يخيم-على-الوسط-الفني-رحيل-دونجوان-السينما-المصرية-بعد-ساعات-من-وفاة-حسن-يوسف-1094301397.html

الحزن يخيم على الوسط الفني... رحيل "دونجوان السينما المصرية" بعد ساعات من وفاة حسن يوسف

الحزن يخيم على الوسط الفني... رحيل "دونجوان السينما المصرية" بعد ساعات من وفاة حسن يوسف

سبوتنيك عربي

توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، الفنان المصري مصطفى فهمي، بعد صراع قصير مع المرض عن عمر ناهز 82 عاما. 30.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-30T06:14+0000

2024-10-30T06:14+0000

2024-10-30T06:14+0000

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وذكرت وسائل إعلام مصرية، أن "أسرة الممثل الراحل، وهو شقيق الممثل الشهير حسين فهمي، ستحدد خلال الساعات القادمة ميعاد صلاة الجنازة وميعاد تلقي العزاء".وتدهورت الحالة الصحية للفنان مصطفى فهمي، الذي لقب بـ"دونجوان السينما المصرية"، وتم نقله إلى مستشفى المهندسين وقد خرج بعد ظهر أمس بعد خضوعه لفحوصات طبية.وفي المساء، تلقت المستشفى اتصالاً آخر من عائلة المتوفى يطلب وصول سيارة إسعاف لنقله، إلا أنه كان قد فارق الحياة قبل وصولها.وشارك الفنان مصطفى فهمي في بطولة العديد من الأعمال السينمائية منها "أين عقلي" و"وجها لوجه" و"لمن تشرق الشمس" و"الحب في غرفة الإنعاش" و"موعد مع القدر"، وآخر أعماله كانت مشاركته في فيلم "السرب" الذي عرض مؤخرا في دور السينما.يأتي ذلك بعد ساعات من وفاة الفنان الكبير حسن يوسف، صباح أمس الثلاثاء، عن عمر ناهز 90 عاما، بعد أن قدم العديد من الأعمال الفنية التي ستظل علامة فى تاريخ الفن المصري والعربي.وكانت اللحظات الأخيرة من وفاة حسن يوسف جاءت بصورة طبيعية في منزله ولم يتعرض إلى أي أزمة صحية.

https://sarabic.ae/20210726/حسن-يوسف-يكشف-لأول-مرة-عن-حدث-خاص-به-50-عاماً-من-الفن-1049663271.html

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