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الخارجية السعودية: أمن المنطقة مرتبط بحل الدولتين
الخارجية السعودية: أمن المنطقة مرتبط بحل الدولتين
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء، إن أمن المنطقة مرتبط بشكل رئيسي بحل الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية. 30.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-30T14:22+0000
2024-10-30T14:22+0000
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وأضاف على هامش جلسات التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، في العاصمة السعودية الرياض، دعم المملكة العربية السعودية للقضية الفلسطينية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة. وأكد الأمير فيصل بن فرحان التزام السعودية بحل الدولتين، لافتا إلى أن هدف اجتماع الرياض هو العمل على ذلك، مشيرًا إلى أن "إقامة دولة فلسطينية هو شرط أساسي لإقامة علاقة مع إسرائيل".وشدد على رفض السعودية الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في شمال قطاع غزة.وتستضيف الرياض، يومَي الأربعاء والخميس، اجتماعاً رفيع المستوى للتحالف العالمي لتنفيذ "حل الدولتين"، يضم دبلوماسيين ومبعوثين من عدة دول ومنظمات إقليمية ودولية، وذلك لتقديم جدول زمني محدد لبناء وتنفيذ الدولة الفلسطينية، وحل الدولتين على طريق السلام الدائم والشامل في الشرق الأوسط.
https://sarabic.ae/20241028/السعودية-ملتزمون-بالعمل-لإيجاد-حلول-لأزمة-ديون-الدول-الأفريقية-1094232320.html
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العالم, العالم العربي, حول العالم, أخبار العالم الآن

الخارجية السعودية: أمن المنطقة مرتبط بحل الدولتين

14:22 GMT 30.10.2024
© REUTERS / Costas Baltasوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الفيصل يتحدث خلال لقائه وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس في وزارة الخارجية بأثينا
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الفيصل يتحدث خلال لقائه وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس في وزارة الخارجية بأثينا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2024
© REUTERS / Costas Baltas
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قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء، إن أمن المنطقة مرتبط بشكل رئيسي بحل الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية.
وأضاف على هامش جلسات التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، في العاصمة السعودية الرياض، دعم المملكة العربية السعودية للقضية الفلسطينية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة.
وأكد الأمير فيصل بن فرحان التزام السعودية بحل الدولتين، لافتا إلى أن هدف اجتماع الرياض هو العمل على ذلك، مشيرًا إلى أن "إقامة دولة فلسطينية هو شرط أساسي لإقامة علاقة مع إسرائيل".
وزير المالية السعودي محمد بن عبداللّه الجدعان، خلال اجتماع المجلـس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية في جدة على المستوى الوزاري - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2024
السعودية: ملتزمون بالعمل لإيجاد حلول لأزمة ديون الدول الأفريقية
28 أكتوبر, 08:37 GMT
وشدد على رفض السعودية الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في شمال قطاع غزة.
وتستضيف الرياض، يومَي الأربعاء والخميس، اجتماعاً رفيع المستوى للتحالف العالمي لتنفيذ "حل الدولتين"، يضم دبلوماسيين ومبعوثين من عدة دول ومنظمات إقليمية ودولية، وذلك لتقديم جدول زمني محدد لبناء وتنفيذ الدولة الفلسطينية، وحل الدولتين على طريق السلام الدائم والشامل في الشرق الأوسط.
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