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ميقاتي: المبعوث الأمريكي أوحى لي بإمكانية التوصل الى وقف لإطلاق النار قبل 5 نوفمبر... فيديو
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الدفاع التركية تعلن تحييد 8 عناصر من "بي كي كي"
الدفاع التركية تعلن تحييد 8 عناصر من "بي كي كي"
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، تحييد 8 عناصر من حزب العمال الكردستاني "بي كي كي" شمالي العراق. 30.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-30T19:09+0000
2024-10-30T19:17+0000
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ونقلت وكالة "الأناضول" عن الوزارة بيانا تعهدت فيه بأن يواصل الجيش التركي عملياته "حتى تجفيف منابع الإرهاب"، على حد وصفه.وأوضح البيان التركي أن القوات "حيّدت 8 إرهابيين من "بي كي كي" في منطقتي حفتانين وعملية "المخلب - القفل" شمال العراق.ولفتت الوكالة إلى أن "بي كي كي" يتخذ من جبال قنديل شمالي العراق معقلا له، وينشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.وفي وقت سابق، من الشهر الجاري أكدت قيادة قوات الحدود العراقية، افتتاح 22 مخفرا جديدا على الخط الحدودي مع تركيا.ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن قيادة قوات الحدود العراقية أن قائد القوات الفريق الحقوقي محمد عبد الوهاب سكر، زار لواء الحدود الأول الماسك للحدود العراقية التركية ضمن الحدود الإدارية لمحافظة دهوك.وأوضح البيان العسكري أن الفريق عبد الوهاب سكر كان يرافقه قائد حدود المنطقة الأولى اللواء دلير فرزندة الزيباري، حيث قام القائد العسكري بافتتاح 22 مخفرا حدوديا جديدا على الخط الصفري بين العراق وتركيا.وأشار البيان العراقي إلى أنه جرى شق الطرق لهذه المخافر الحدودية وتشييدها بمناطق شديدة الوعورة وصعبة التضاريس، وهي المخافر الـ 22 التي تم إنشاءها للمرة الأولى في هذه المناطق من الحدود العراقية التركية.يذكر أنه في 17 أبريل/ نيسان عام 2022، أطلق الجيش التركي عملية "المخلب ـ القفل​​​​​​" ضد معاقل "بي كي كي" في مناطق متينا والزاب وأفاشين ـ باسيان، شمال العراق.
https://sarabic.ae/20240721/العراق-يفتتح-المرحلة-الأولى-من-مشروع-الربط-الكهربائي-مع-تركيا-1090981429.html
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار تركيا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار

الدفاع التركية تعلن تحييد 8 عناصر من "بي كي كي"

19:09 GMT 30.10.2024 (تم التحديث: 19:17 GMT 30.10.2024)
© AP PhotoТدبابة الجيش التركي عند الحدود السورية (صورة ارشيفية)
Тدبابة الجيش التركي عند الحدود السورية (صورة ارشيفية) - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2024
© AP Photo
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، تحييد 8 عناصر من حزب العمال الكردستاني "بي كي كي" شمالي العراق.
ونقلت وكالة "الأناضول" عن الوزارة بيانا تعهدت فيه بأن يواصل الجيش التركي عملياته "حتى تجفيف منابع الإرهاب"، على حد وصفه.
وأوضح البيان التركي أن القوات "حيّدت 8 إرهابيين من "بي كي كي" في منطقتي حفتانين وعملية "المخلب - القفل" شمال العراق.
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ولفتت الوكالة إلى أن "بي كي كي" يتخذ من جبال قنديل شمالي العراق معقلا له، وينشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.
وفي وقت سابق، من الشهر الجاري أكدت قيادة قوات الحدود العراقية، افتتاح 22 مخفرا جديدا على الخط الحدودي مع تركيا.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن قيادة قوات الحدود العراقية أن قائد القوات الفريق الحقوقي محمد عبد الوهاب سكر، زار لواء الحدود الأول الماسك للحدود العراقية التركية ضمن الحدود الإدارية لمحافظة دهوك.
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وأوضح البيان العسكري أن الفريق عبد الوهاب سكر كان يرافقه قائد حدود المنطقة الأولى اللواء دلير فرزندة الزيباري، حيث قام القائد العسكري بافتتاح 22 مخفرا حدوديا جديدا على الخط الصفري بين العراق وتركيا.
وأشار البيان العراقي إلى أنه جرى شق الطرق لهذه المخافر الحدودية وتشييدها بمناطق شديدة الوعورة وصعبة التضاريس، وهي المخافر الـ 22 التي تم إنشاءها للمرة الأولى في هذه المناطق من الحدود العراقية التركية.
يذكر أنه في 17 أبريل/ نيسان عام 2022، أطلق الجيش التركي عملية "المخلب ـ القفل​​​​​​" ضد معاقل "بي كي كي" في مناطق متينا والزاب وأفاشين ـ باسيان، شمال العراق.
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