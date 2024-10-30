https://sarabic.ae/20241030/الدفاع-الروسية-تعلن-إسقاط-4-مسيرات-أوكرانية-فوق-كورسك-وبيلغورود-وبحر-آزوف-والبحر-الأسود-1094337569.html
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 4 مسيرات أوكرانية فوق كورسك وبيلغورود وبحر آزوف والبحر الأسود
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 4 مسيرات أوكرانية فوق كورسك وبيلغورود وبحر آزوف والبحر الأسود
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الأربعاء، أن منظومات الدفاع الجوي دمرت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة كورسك وواحدة فوق كل من مقاطعة بيلغورود وبحر... 30.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-30T21:32+0000
2024-10-30T21:32+0000
2024-10-30T21:32+0000
وزارة الدفاع الروسية
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان لها: "في 30 تشرين الأول/أكتوبر، في الفترة من الساعة 21.00 إلى الساعة 22.30 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات بدون طيار من نوع الطائرات ضد أهداف على أراضي الاتحاد الروسي".وأضافت أن "منظومات الدفاع الجوي المناوبة دمرت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي مقاطعة كورسك وواحدة فوق كل من أراضي مقاطعة بيلغورود ومياه بحر آزوف والبحر الأسود".وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد على يد نظام كييف.
https://sarabic.ae/20241030/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تدمر-23-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-1094300166.html
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وزارة الدفاع الروسية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
وزارة الدفاع الروسية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 4 مسيرات أوكرانية فوق كورسك وبيلغورود وبحر آزوف والبحر الأسود
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الأربعاء، أن منظومات الدفاع الجوي دمرت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة كورسك وواحدة فوق كل من مقاطعة بيلغورود وبحر آزوف والبحر الأسود.
موسكو - سبوتنيك
. وقالت الوزارة في بيان لها: "في 30 تشرين الأول/أكتوبر، في الفترة من الساعة 21.00 إلى الساعة 22.30 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات بدون طيار من نوع الطائرات ضد أهداف على أراضي الاتحاد الروسي".
وأضافت أن "منظومات الدفاع الجوي المناوبة دمرت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي مقاطعة كورسك وواحدة فوق كل من أراضي مقاطعة بيلغورود ومياه بحر آزوف والبحر الأسود".
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود
وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد على يد نظام كييف.