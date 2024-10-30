https://sarabic.ae/20241030/حريق-كبير-في-حوض-لبناء-الغواصات-النووية-البريطانية-1094307127.html
حريق كبير في حوض لبناء الغواصات النووية البريطانية
حريق كبير في حوض لبناء الغواصات النووية البريطانية
سبوتنيك عربي
أصيب شخصان، تم نقلهما إلى المستشفى، اليوم الأربعاء، بعد اندلاع حريق في حوض بناء السفن الذي يبني الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية في بريطانيا. 30.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-30T08:25+0000
2024-10-30T08:25+0000
2024-10-30T08:25+0000
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وقالت الشرطة البريطانية، في بيان لها، إن "حريقا كبيرا اندلع بعد منتصف الليل في حوض بناء السفن التابع لشركة "بي إيه إي سيستمز" في "بارو إن فيرنيس" في شمال غرب إنجلترا"، مضيفا أنه "لا يوجد خطر نووي".وأظهرت الصور التي تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، ألسنة اللهب والدخان يتصاعد من مبنى صناعي بالقرب من حوض بناء السفن.ويقوم حوض بناء السفن الذي يبلغ عمره 150 عامًا، ويقع على بعد نحو 220 ميلا (350 كيلومترا) شمال غرب لندن، حاليًا ببناء عدة غواصات تعمل بالطاقة النووية لصالح البحرية الملكية البريطانية.
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بريطانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
بريطانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
حريق كبير في حوض لبناء الغواصات النووية البريطانية
أصيب شخصان، تم نقلهما إلى المستشفى، اليوم الأربعاء، بعد اندلاع حريق في حوض بناء السفن الذي يبني الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية في بريطانيا.
وقالت الشرطة البريطانية، في بيان لها، إن "حريقا كبيرا اندلع بعد منتصف الليل في حوض بناء السفن التابع لشركة "بي إيه إي سيستمز" في "بارو إن فيرنيس" في شمال غرب إنجلترا"، مضيفا أنه "لا يوجد خطر نووي".
وأظهرت الصور التي تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، ألسنة اللهب والدخان يتصاعد من مبنى صناعي بالقرب من حوض بناء السفن.
ويقوم حوض بناء السفن الذي يبلغ عمره 150 عامًا، ويقع على بعد نحو 220 ميلا (350 كيلومترا) شمال غرب لندن، حاليًا ببناء عدة غواصات تعمل بالطاقة النووية لصالح البحرية الملكية البريطانية
.