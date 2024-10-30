https://sarabic.ae/20241030/مجندون-جدد-يتلقون-تدريبا-عسكريا-مكثفا-في-اتجاه-محور-زابوروجيه-1094309444.html

مجندون جدد يتلقون تدريبا عسكريا مكثفا في اتجاه محور زابوروجيه

مجندون جدد يتلقون تدريبا عسكريا مكثفا في اتجاه محور زابوروجيه

سبوتنيك عربي

مجندون جدد يتلقون تدريبا عسكريا مكثفا في اتجاه محور زابوروجيه

2024-10-30T09:46+0000

2024-10-30T09:46+0000

2024-10-30T09:47+0000

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ذكر قائد وحدة فوج الحرس "1430" ومدرب هذا الفوج، الذي يحمل إشارة النداء "موتارد"، لوكالة "سبوتنيك" الناطقة بالروسية، أن مجندون جدد في اتجاه محور زابوروجيه يخضعون لمجموعة مكثفة من التدريب المتقدم على يد مدربين ذوي خبرة شاركوا في العديد من النزاعات المسلحة السابقة.وأضاف "موتارد" أن "المستوى التدريبي للفوج ارتفع بشكل كبير بفضل خبرة المقاتلين التي اكتسبوها خلال عامين من المشاركة في المنطقة العسكرية الخاصة، وبفضل المقاتلين الذين انتقلوا إلى الوحدة الذين تولوا المشاركة في النزاعات المسلحة قبل بدء العملية الخاصة".وكان من بين المجندين مساعد لنائب مجلس الدوما الروسي، وقد أعرب عن تقديره الكبير لمستوى وكثافة التدريب، حيث قال جندي من الفوج يحمل إشارة النداء "بوتاب": يذكر أنه مضى على فوج الحرس "1430" عامان منذ بدء المهام القتالية في المنطقة العسكرية الخاصة في 1 أكتوبر/ نشرين الأول الجاري؛ وفي 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الفوج اللقب الفخري "الحرس" .

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سبوتنيك عربي

مجندون جدد يتلقون تدريبا عسكريا مكثفا في اتجاه محور زابوروجيه