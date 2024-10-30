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مجندون جدد يتلقون تدريبا عسكريا مكثفا في اتجاه محور زابوروجيه
مجندون جدد يتلقون تدريبا عسكريا مكثفا في اتجاه محور زابوروجيه
سبوتنيك عربي
مجندون جدد يتلقون تدريبا عسكريا مكثفا في اتجاه محور زابوروجيه
2024-10-30T09:46+0000
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ذكر قائد وحدة فوج الحرس "1430" ومدرب هذا الفوج، الذي يحمل إشارة النداء "موتارد"، لوكالة "سبوتنيك" الناطقة بالروسية، أن مجندون جدد في اتجاه محور زابوروجيه يخضعون لمجموعة مكثفة من التدريب المتقدم على يد مدربين ذوي خبرة شاركوا في العديد من النزاعات المسلحة السابقة.وأضاف "موتارد" أن "المستوى التدريبي للفوج ارتفع بشكل كبير بفضل خبرة المقاتلين التي اكتسبوها خلال عامين من المشاركة في المنطقة العسكرية الخاصة، وبفضل المقاتلين الذين انتقلوا إلى الوحدة الذين تولوا المشاركة في النزاعات المسلحة قبل بدء العملية الخاصة".وكان من بين المجندين مساعد لنائب مجلس الدوما الروسي، وقد أعرب عن تقديره الكبير لمستوى وكثافة التدريب، حيث قال جندي من الفوج يحمل إشارة النداء "بوتاب": يذكر أنه مضى على فوج الحرس "1430" عامان منذ بدء المهام القتالية في المنطقة العسكرية الخاصة في 1 أكتوبر/ نشرين الأول الجاري؛ وفي 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الفوج اللقب الفخري "الحرس" .
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مجندون جدد يتلقون تدريبا عسكريا مكثفا في اتجاه محور زابوروجيه
مجندون جدد يتلقون تدريبا عسكريا مكثفا في اتجاه محور زابوروجيه

مجندون جدد يتلقون تدريبا عسكريا مكثفا في اتجاه محور زابوروجيه

09:46 GMT 30.10.2024 (تم التحديث: 09:47 GMT 30.10.2024)
تابعنا عبر
تلقى فوج الحرس "1430"، التابع للقوات المسلحة الروسية، تعزيزات جديدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
ذكر قائد وحدة فوج الحرس "1430" ومدرب هذا الفوج، الذي يحمل إشارة النداء "موتارد"، لوكالة "سبوتنيك" الناطقة بالروسية، أن مجندون جدد في اتجاه محور زابوروجيه يخضعون لمجموعة مكثفة من التدريب المتقدم على يد مدربين ذوي خبرة شاركوا في العديد من النزاعات المسلحة السابقة.

وقال "موتارد" لـ"سبوتنيك": "يتم تدريب أفراد جدد لمجموعة من الجنود المتعاقدين. نحن، كأفراد معبأين اكتسبنا خبرة، ونشارك في التدريب - سواء على الرماية التكتيكية أو الطب التكتيكي"، مضيفًا أن "التدريب على الرماية التكتيكية يتم في الحالتين: سواء في ظروف التضاريس المفتوحة، أو خلال الهجوم على الخنادق والعمليات القتالية فيها".

وأضاف "موتارد" أن "المستوى التدريبي للفوج ارتفع بشكل كبير بفضل خبرة المقاتلين التي اكتسبوها خلال عامين من المشاركة في المنطقة العسكرية الخاصة، وبفضل المقاتلين الذين انتقلوا إلى الوحدة الذين تولوا المشاركة في النزاعات المسلحة قبل بدء العملية الخاصة".

أوضح "موتارد": "خلال هذين العامين، حدثت أمور مختلفة. لقد اكتسبت خبرة في إطلاق النار وفي فهم الهجمات الصاروخية. علاوة على ذلك، لدينا مدربون جاءوا إلينا من وحدات أخرى، وكذلك الذين شاركوا في النزاعات المسلحة قبل بدء المنطقة العسكرية الشمالية".

وكان من بين المجندين مساعد لنائب مجلس الدوما الروسي، وقد أعرب عن تقديره الكبير لمستوى وكثافة التدريب، حيث قال جندي من الفوج يحمل إشارة النداء "بوتاب":
"لقد قررت التعاقد (مع القوات المسلحة الروسية). وقبل ذلك كنت نائبًا ومساعدًا لنائب مجلس الدوما، قررت التعاقد مع الفوج رقم 1430... مستوى التدريب هنا عالٍ جدًا، ومدربون محترفون للغاية وذوي خبرة قتالية كبيرة".
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورأفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
أفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي
1/8
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
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أفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورأفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
أفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي
2/8
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
أفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور

تعليمات للأفراد العسكريين من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة

تعليمات للأفراد العسكريين من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي
3/8
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور

تعليمات للأفراد العسكريين من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة

© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورأفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
أفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي
4/8
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
أفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورأفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
أفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي
5/8
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
أفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور

مدفع رشاش من العيار الثقيل "كورد" في موقع فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، في اتجاه محور زابوروجيه في منطقة العملية العسكرية الخاصة

مدفع رشاش من العيار الثقيل &quot;كورد&quot; في موقع فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، في اتجاه محور زابوروجيه في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي
6/8
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
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مدفع رشاش من العيار الثقيل "كورد" في موقع فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، في اتجاه محور زابوروجيه في منطقة العملية العسكرية الخاصة

© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورأفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
أفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي
7/8
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
أفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورأفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
أفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي
8/8
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
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أفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
يذكر أنه مضى على فوج الحرس "1430" عامان منذ بدء المهام القتالية في المنطقة العسكرية الخاصة في 1 أكتوبر/ نشرين الأول الجاري؛ وفي 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الفوج اللقب الفخري "الحرس" .
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