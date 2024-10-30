"السمكة الذهبية"... جواهريون روس يطاوعون المعادن في معرض "روسيا- حبي"

صورة لزوار معرض "روسيا - حبي" والذي يقدم فن الجواهريين الروس، في القرنين التاسع عشر والحادي والعشرين، في المتحف التاريخي في موسكو.
صورة لزوار معرض "روسيا - حبي" والذي يقدم فن الجواهريين الروس، في القرنين التاسع عشر والحادي والعشرين، في المتحف التاريخي في موسكو.
بروش "الهندباء" في افتتاح معرض "روسيا - حبي" والذي يقدم فن الجواهريين الروس، في القرنين التاسع عشر والحادي والعشرين، في المتحف التاريخي في موسكو.
بروش "الهندباء" في افتتاح معرض "روسيا - حبي" والذي يقدم فن الجواهريين الروس، في القرنين التاسع عشر والحادي والعشرين، في المتحف التاريخي في موسكو.
مجموعة من الزوار يتفحصون بعض القطع الفنية خلال افتتاح معرض "روسيا – حبي" في المتحف التاريخي في موسكو.
مجموعة من الزوار يتفحصون بعض القطع الفنية خلال افتتاح معرض "روسيا – حبي" في المتحف التاريخي في موسكو.
ساعة "السمكة الذهبية" والتي تظهر دقة العمل وحرفية الجواهرين الروس خلال معرض "روسيا – حبي" في المتحف التاريخي في موسكو.
ساعة "السمكة الذهبية" والتي تظهر دقة العمل وحرفية الجواهرين الروس خلال معرض "روسيا – حبي" في المتحف التاريخي في موسكو.
أحد الزوار يلتقط صورة لإحدى القطع الأثرية في معرض "روسيا - حبي" في المتحف التاريخي في موسكو.
أحد الزوار يلتقط صورة لإحدى القطع الأثرية في معرض "روسيا - حبي" في المتحف التاريخي في موسكو.
صورة لقطعة فنية تظهر مهارة الجواهريين الروس خلال افتتاح معرض "روسيا – حبي" في المتحف التاريخي في موسكو.
صورة لقطعة فنية تظهر مهارة الجواهريين الروس خلال افتتاح معرض "روسيا – حبي" في المتحف التاريخي في موسكو.
ساعة "ماوس كينغ" المعروضة خلال افتتاح معرض "روسيا – حبي" في المتحف التاريخي في موسكو.
ساعة "ماوس كينغ" المعروضة خلال افتتاح معرض "روسيا – حبي" في المتحف التاريخي في موسكو.
امرأة تنظر إلى تمثال على شكل "أم تحمل طفلها" خلال افتتاح معرض "روسيا – حبي" في المتحف التاريخي في موسكو.
امرأة تنظر إلى تمثال على شكل "أم تحمل طفلها" خلال افتتاح معرض "روسيا – حبي" في المتحف التاريخي في موسكو.