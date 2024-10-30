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12:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
ما مصير مطلب الخارجية الأمريكية بإنهاء المواجهة في الشرق الأوسط ؟
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لقاء سبوتنيك
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https://sarabic.ae/20241030/1094307833.html
"السمكة الذهبية"... جواهريون روس يطاوعون المعادن في معرض "روسيا- حبي"
"السمكة الذهبية"... جواهريون روس يطاوعون المعادن في معرض "روسيا- حبي"
سبوتنيك عربي
جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور لافتتاح معرض "روسيا - حبي" والذي يقدم فن الجواهريين الروس، في القرنين التاسع عشر والحادي والعشرين، في المتحف التاريخي في موسكو. 30.10.2024, سبوتنيك عربي
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روسيا
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фото, روسيا, صور
фото, روسيا, صور

"السمكة الذهبية"... جواهريون روس يطاوعون المعادن في معرض "روسيا- حبي"

09:14 GMT 30.10.2024
تابعنا عبر
جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور لافتتاح معرض "روسيا - حبي" والذي يقدم فن الجواهريين الروس، في القرنين التاسع عشر والحادي والعشرين، في المتحف التاريخي في موسكو.
© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصور

صورة لزوار معرض "روسيا - حبي" والذي يقدم فن الجواهريين الروس، في القرنين التاسع عشر والحادي والعشرين، في المتحف التاريخي في موسكو.

صورة لزوار معرض &quot;روسيا - حبي&quot; والذي يقدم فن الجواهريين الروس، في القرنين التاسع عشر والحادي والعشرين، في المتحف التاريخي في موسكو. - سبوتنيك عربي
1/8
© Sputnik . Kirill Kallinikov
/
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صورة لزوار معرض "روسيا - حبي" والذي يقدم فن الجواهريين الروس، في القرنين التاسع عشر والحادي والعشرين، في المتحف التاريخي في موسكو.

© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصور

بروش "الهندباء" في افتتاح معرض "روسيا - حبي" والذي يقدم فن الجواهريين الروس، في القرنين التاسع عشر والحادي والعشرين، في المتحف التاريخي في موسكو.

بروش &quot;الهندباء&quot; في افتتاح معرض &quot;روسيا - حبي&quot; والذي يقدم فن الجواهريين الروس، في القرنين التاسع عشر والحادي والعشرين، في المتحف التاريخي في موسكو. - سبوتنيك عربي
2/8
© Sputnik . Kirill Kallinikov
/
الانتقال إلى بنك الصور

بروش "الهندباء" في افتتاح معرض "روسيا - حبي" والذي يقدم فن الجواهريين الروس، في القرنين التاسع عشر والحادي والعشرين، في المتحف التاريخي في موسكو.

© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصور

مجموعة من الزوار يتفحصون بعض القطع الفنية خلال افتتاح معرض "روسيا – حبي" في المتحف التاريخي في موسكو.

مجموعة من الزوار يتفحصون بعض القطع الفنية خلال افتتاح معرض &quot;روسيا – حبي&quot; في المتحف التاريخي في موسكو. - سبوتنيك عربي
3/8
© Sputnik . Kirill Kallinikov
/
الانتقال إلى بنك الصور

مجموعة من الزوار يتفحصون بعض القطع الفنية خلال افتتاح معرض "روسيا – حبي" في المتحف التاريخي في موسكو.

© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصور

ساعة "السمكة الذهبية" والتي تظهر دقة العمل وحرفية الجواهرين الروس خلال معرض "روسيا – حبي" في المتحف التاريخي في موسكو.

ساعة &quot;السمكة الذهبية&quot; والتي تظهر دقة العمل وحرفية الجواهرين الروس خلال معرض &quot;روسيا – حبي&quot; في المتحف التاريخي في موسكو. - سبوتنيك عربي
4/8
© Sputnik . Kirill Kallinikov
/
الانتقال إلى بنك الصور

ساعة "السمكة الذهبية" والتي تظهر دقة العمل وحرفية الجواهرين الروس خلال معرض "روسيا – حبي" في المتحف التاريخي في موسكو.

© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصور

أحد الزوار يلتقط صورة لإحدى القطع الأثرية في معرض "روسيا - حبي" في المتحف التاريخي في موسكو.

أحد الزوار يلتقط صورة لإحدى القطع الأثرية في معرض &quot;روسيا - حبي&quot; في المتحف التاريخي في موسكو. - سبوتنيك عربي
5/8
© Sputnik . Kirill Kallinikov
/
الانتقال إلى بنك الصور

أحد الزوار يلتقط صورة لإحدى القطع الأثرية في معرض "روسيا - حبي" في المتحف التاريخي في موسكو.

© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصور

صورة لقطعة فنية تظهر مهارة الجواهريين الروس خلال افتتاح معرض "روسيا – حبي" في المتحف التاريخي في موسكو.

صورة لقطعة فنية تظهر مهارة الجواهريين الروس خلال افتتاح معرض &quot;روسيا – حبي&quot; في المتحف التاريخي في موسكو. - سبوتنيك عربي
6/8
© Sputnik . Kirill Kallinikov
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة لقطعة فنية تظهر مهارة الجواهريين الروس خلال افتتاح معرض "روسيا – حبي" في المتحف التاريخي في موسكو.

© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصور

ساعة "ماوس كينغ" المعروضة خلال افتتاح معرض "روسيا – حبي" في المتحف التاريخي في موسكو.

ساعة &quot;ماوس كينغ&quot; المعروضة خلال افتتاح معرض &quot;روسيا – حبي&quot; في المتحف التاريخي في موسكو. - سبوتنيك عربي
7/8
© Sputnik . Kirill Kallinikov
/
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ساعة "ماوس كينغ" المعروضة خلال افتتاح معرض "روسيا – حبي" في المتحف التاريخي في موسكو.

© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصور

امرأة تنظر إلى تمثال على شكل "أم تحمل طفلها" خلال افتتاح معرض "روسيا – حبي" في المتحف التاريخي في موسكو.

امرأة تنظر إلى تمثال على شكل &quot;أم تحمل طفلها&quot; خلال افتتاح معرض &quot;روسيا – حبي&quot; في المتحف التاريخي في موسكو. - سبوتنيك عربي
8/8
© Sputnik . Kirill Kallinikov
/
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امرأة تنظر إلى تمثال على شكل "أم تحمل طفلها" خلال افتتاح معرض "روسيا – حبي" في المتحف التاريخي في موسكو.

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