https://sarabic.ae/20241031/ألمانيا-تعتزم-إغلاق-قنصليتي-إيران-ردا-على-إعدام-طهران-لمواطن-ألماني--1094366371.html

ألمانيا تعتزم إغلاق قنصليتي إيران ردا على إعدام طهران لمواطن ألماني

ألمانيا تعتزم إغلاق قنصليتي إيران ردا على إعدام طهران لمواطن ألماني

سبوتنيك عربي

قررت ألمانيا، اليوم الخميس، إغلاق القنصليتين الإيرانيتين لديها، ردا على إعدام طهران لمواطن ألماني من أصل إيراني. على أن تبقى السفارة الإيرانية مفتوحة. 31.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-31T17:29+0000

2024-10-31T17:29+0000

2024-10-31T17:29+0000

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وقالت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك: "علاقاتنا الدبلوماسية مع إيران متدنية للغاية بالفعل".وسحبت ألمانيا سفيرها لدى إيران على خلفية إعدام جمشيد شارمهد، واستدعت القائم بالأعمال الإيراني للتعبير عن احتجاج برلين.ونددت بيربوك بما قالت إنها حيل سياسية إيرانية باستخدام الرهائن، واتهمت طهران بمحاولة استغلال دعم ألمانيا لإسرائيل في صراع الشرق الأوسط الأوسع نطاقا كمبرر لإعدام شارمهد.كما دعت الوزيرة الاتحاد الأوروبي إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني على قوائم الإرهاب الخاصة به.وقالت الوزيرة الألمانية: "يوجد مزيد من الألمان المحتجزين ظلما. لدينا التزام شديد أيضا تجاههم ونواصل العمل بلا كلل من أجل الإفراج عنهم".

https://sarabic.ae/20241025/أمريكا-ترسل-طائرات-إف-16-إلى-الشرق-الأوسط-قادمة-من-ألمانيا-1094173038.html

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