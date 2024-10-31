https://sarabic.ae/20241031/الدفاعات-الجوية-الروسية-تدمر-41-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-خمس-مناطق-روسية-1094370789.html
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 41 طائرة مسيرة أوكرانية فوق خمس مناطق روسية
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 41 طائرة مسيرة أوكرانية فوق خمس مناطق روسية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تمكنت من تدمير 41 طائرة مسيرة أوكرانية حاولت استهداف عدة مناطق روسية. 31.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-31T21:07+0000
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "من الساعة 20:30 إلى الساعة 22:00 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف داخل الأراضي الروسية".وأضاف البيان أن الدفاعات الجوية أسقطت 20 طائرة مسيرة فوق مقاطعة كورسك، و13 فوق بريانسك، وأربع فوق أوريول، وثلاث فوق بيلغورود، وواحدة فوق جمهورية القرم.وتتعرض المناطق الروسية الحدودية، مثل بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، لهجمات متكررة من الطائرات المسيرة والصواريخ الأوكرانية.وتواصل القوات المسلحة الروسية عمليتها العسكرية الخاصة منذ 24 فبراير 2022 بهدف نزع سلاح أوكرانيا وإزالة التهديدات الأمنية، إضافة إلى حماية المدنيين في إقليم دونباس.
https://sarabic.ae/20241031/3-أنظمة-دفاع-جوي-روسية-يمكن-أن-يشغلها-جندي-واحد-1094364071.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 41 طائرة مسيرة أوكرانية فوق خمس مناطق روسية
21:07 GMT 31.10.2024 (تم التحديث: 21:08 GMT 31.10.2024)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تمكنت من تدمير 41 طائرة مسيرة أوكرانية حاولت استهداف عدة مناطق روسية.
موسكو - سبوتنيك
. وجاء في بيان الوزارة: "من الساعة 20:30 إلى الساعة 22:00 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف داخل الأراضي الروسية".
وأضاف البيان أن الدفاعات الجوية أسقطت 20 طائرة مسيرة فوق مقاطعة كورسك، و13 فوق بريانسك، وأربع فوق أوريول، وثلاث فوق بيلغورود، وواحدة فوق جمهورية القرم.
وتتعرض المناطق الروسية الحدودية، مثل بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، لهجمات متكررة من الطائرات المسيرة والصواريخ الأوكرانية
.
وتواصل القوات المسلحة الروسية عمليتها العسكرية الخاصة منذ 24 فبراير 2022 بهدف نزع سلاح أوكرانيا وإزالة التهديدات الأمنية، إضافة إلى حماية المدنيين في إقليم دونباس.