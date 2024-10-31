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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241031/الدفاعات-الجوية-الروسية-تدمر-41-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-خمس-مناطق-روسية-1094370789.html
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 41 طائرة مسيرة أوكرانية فوق خمس مناطق روسية
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 41 طائرة مسيرة أوكرانية فوق خمس مناطق روسية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تمكنت من تدمير 41 طائرة مسيرة أوكرانية حاولت استهداف عدة مناطق روسية. 31.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-31T21:07+0000
2024-10-31T21:08+0000
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "من الساعة 20:30 إلى الساعة 22:00 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف داخل الأراضي الروسية".وأضاف البيان أن الدفاعات الجوية أسقطت 20 طائرة مسيرة فوق مقاطعة كورسك، و13 فوق بريانسك، وأربع فوق أوريول، وثلاث فوق بيلغورود، وواحدة فوق جمهورية القرم.وتتعرض المناطق الروسية الحدودية، مثل بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، لهجمات متكررة من الطائرات المسيرة والصواريخ الأوكرانية.وتواصل القوات المسلحة الروسية عمليتها العسكرية الخاصة منذ 24 فبراير 2022 بهدف نزع سلاح أوكرانيا وإزالة التهديدات الأمنية، إضافة إلى حماية المدنيين في إقليم دونباس.
https://sarabic.ae/20241031/3-أنظمة-دفاع-جوي-روسية-يمكن-أن-يشغلها-جندي-واحد-1094364071.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

الدفاعات الجوية الروسية تدمر 41 طائرة مسيرة أوكرانية فوق خمس مناطق روسية

21:07 GMT 31.10.2024 (تم التحديث: 21:08 GMT 31.10.2024)
© Photo / Russian Defense Ministryوسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2024
© Photo / Russian Defense Ministry
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تمكنت من تدمير 41 طائرة مسيرة أوكرانية حاولت استهداف عدة مناطق روسية.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "من الساعة 20:30 إلى الساعة 22:00 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف داخل الأراضي الروسية".
صواريخ الدفاع الجوي الروسية المحمولة على الكتف فيربا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2024
3 أنظمة دفاع جوي روسية يمكن أن يشغلها جندي واحد
15:59 GMT
وأضاف البيان أن الدفاعات الجوية أسقطت 20 طائرة مسيرة فوق مقاطعة كورسك، و13 فوق بريانسك، وأربع فوق أوريول، وثلاث فوق بيلغورود، وواحدة فوق جمهورية القرم.
وتتعرض المناطق الروسية الحدودية، مثل بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، لهجمات متكررة من الطائرات المسيرة والصواريخ الأوكرانية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية عمليتها العسكرية الخاصة منذ 24 فبراير 2022 بهدف نزع سلاح أوكرانيا وإزالة التهديدات الأمنية، إضافة إلى حماية المدنيين في إقليم دونباس.
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