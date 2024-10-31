حارس يفاجئ الجميع بهجوم مباغت ويسجل هدفا... فيديو
© Sputnik . ZAIN AL ABIDEN SHIBANإحدى مباريات الدوري الروسي لكرة القدم - ملعب لوكوموتيف
© Sputnik . ZAIN AL ABIDEN SHIBAN
تابعنا عبر
خطف النيجيري سليمان شعيبو، حارس مرمى مازيمبي الكونغولي، الأضواء على نطاق واسع، بعد أن غيّر مركزه إلى مهاجم صريح وتألق وسجل هدفين لينقذ فريقه في منافسات الدوري المحلي.
أصبح النيجيري سليمان شعيبو، حديث الساعة، بعدما تحول إلى مهاجم مع فريقه في الدوري المحلي وتألق وتمكن من التسجيل.
وبحسب موقع "bsn sports" المختص في متابعة أخبار ونجوم الرياضة النيجيرية بشكل عام، لعب فريق تي بي مازيمبي مباراة محلية، يوم الأربعاء الماضي، بينما كان يعاني نتيجة نقص شديد في عناصر خط الهجوم.
Le sublimissime but du gardien de TP MAZEMBE, Suleman Shaibu (Nigerian, 21 ans) qui a été repositionné en attaquant de pointe suite à la l'interdiction de recrutement infligée aux corbeaux 😲 ! Le TP MAZEMBE recevra le mouloudia d'Alger le 26 novembre prochain 😬. pic.twitter.com/XpeFXMjKec— FARID BOUSSALEM (@faridmca1921) October 30, 2024
ففي ظل معاناة مازيمبي، لم يتمكن من التعاقد مع مهاجم جديد للفريق بعد رحيل المهاجم الأساسي فيلي تراوري، قام الجهاز ومدرب الفريق للاستعانة بالحارس النيجيري الفني للفريق بالاستعانة بجهود شعيبو في مركز المهاجم، خلال مباراته أمام يو إس باندا بالدوري الكونغولي.
لجأ مازيمبي إلى تحويل حارس مرماه النيجيري البديل "سليمانو شعيبو" إلى مهاجم، فتألق أمام فريق "يو إس باندا" بنتيجة 3-0 في الدوري الكونغولي.— 90+ (@90PlusKora) October 30, 2024
شارك شعيبو بديلًا ولعب لـ23 دقيقة، وسجل هدفين، وفاز بجائزة أفضل لاعب في المباراة! ⭐️🤯 pic.twitter.com/nvNz2i8vSB
والمثير للاهتمام أن شعيبو شارك بديلًا ولعب لـ23 دقيقة، وسجل هدفين، وفاز بجائزة أفضل لاعب في المباراة، ، وقاد فريقه للفوز بثلاثية نظيفة
وبدأ شعيبو المباراة من على مقاعد البدلاء، ثم شارك في الدقيقة 67، عندما كان تي بي مازيمبي متفوقا بهدف دون رد.