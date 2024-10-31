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حارس يفاجئ الجميع بهجوم مباغت ويسجل هدفا... فيديو
حارس يفاجئ الجميع بهجوم مباغت ويسجل هدفا... فيديو
سبوتنيك عربي
خطف النيجيري سليمان شعيبو، حارس مرمى مازيمبي الكونغولي، الأضواء على نطاق واسع، بعد أن غيّر مركزه إلى مهاجم صريح وتألق وسجل هدفين لينقذ فريقه في منافسات الدوري... 31.10.2024, سبوتنيك عربي
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أصبح النيجيري سليمان شعيبو، حديث الساعة، بعدما تحول إلى مهاجم مع فريقه في الدوري المحلي وتألق وتمكن من التسجيل.ففي ظل معاناة مازيمبي، لم يتمكن من التعاقد مع مهاجم جديد للفريق بعد رحيل المهاجم الأساسي فيلي تراوري، قام الجهاز ومدرب الفريق للاستعانة بالحارس النيجيري الفني للفريق بالاستعانة بجهود شعيبو في مركز المهاجم، خلال مباراته أمام يو إس باندا بالدوري الكونغولي.والمثير للاهتمام أن شعيبو شارك بديلًا ولعب لـ23 دقيقة، وسجل هدفين، وفاز بجائزة أفضل لاعب في المباراة، ، وقاد فريقه للفوز بثلاثية نظيفةوبدأ شعيبو المباراة من على مقاعد البدلاء، ثم شارك في الدقيقة 67، عندما كان تي بي مازيمبي متفوقا بهدف دون رد.
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نادي الفيديو, منوعات

حارس يفاجئ الجميع بهجوم مباغت ويسجل هدفا... فيديو

11:20 GMT 31.10.2024
© Sputnik . ZAIN AL ABIDEN SHIBANإحدى مباريات الدوري الروسي لكرة القدم - ملعب لوكوموتيف
إحدى مباريات الدوري الروسي لكرة القدم - ملعب لوكوموتيف - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2024
© Sputnik . ZAIN AL ABIDEN SHIBAN
تابعنا عبر
خطف النيجيري سليمان شعيبو، حارس مرمى مازيمبي الكونغولي، الأضواء على نطاق واسع، بعد أن غيّر مركزه إلى مهاجم صريح وتألق وسجل هدفين لينقذ فريقه في منافسات الدوري المحلي.
أصبح النيجيري سليمان شعيبو، حديث الساعة، بعدما تحول إلى مهاجم مع فريقه في الدوري المحلي وتألق وتمكن من التسجيل.

وبحسب موقع "bsn sports" المختص في متابعة أخبار ونجوم الرياضة النيجيرية بشكل عام، لعب فريق تي بي مازيمبي مباراة محلية، يوم الأربعاء الماضي، بينما كان يعاني نتيجة نقص شديد في عناصر خط الهجوم.

ففي ظل معاناة مازيمبي، لم يتمكن من التعاقد مع مهاجم جديد للفريق بعد رحيل المهاجم الأساسي فيلي تراوري، قام الجهاز ومدرب الفريق للاستعانة بالحارس النيجيري الفني للفريق بالاستعانة بجهود شعيبو في مركز المهاجم، خلال مباراته أمام يو إس باندا بالدوري الكونغولي.
والمثير للاهتمام أن شعيبو شارك بديلًا ولعب لـ23 دقيقة، وسجل هدفين، وفاز بجائزة أفضل لاعب في المباراة، ، وقاد فريقه للفوز بثلاثية نظيفة
وبدأ شعيبو المباراة من على مقاعد البدلاء، ثم شارك في الدقيقة 67، عندما كان تي بي مازيمبي متفوقا بهدف دون رد.
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