https://sarabic.ae/20241031/خطوة-كبيرة-لمصر-تفاصيل-إنتاج-أول-100-سيارة-كهربائية-1094356334.html

خطوة كبيرة لمصر... تفاصيل إنتاج أول 100 سيارة كهربائية

خطوة كبيرة لمصر... تفاصيل إنتاج أول 100 سيارة كهربائية

سبوتنيك عربي

تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز قدراتها الصناعية المحلية في جميع المجالات لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد. 31.10.2024, سبوتنيك عربي

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وتتوافق تلك المساعي مع جهود القاهرة لتقليل الفاتورة الدولارية التي تحتاجها السلع المستوردة ويشمل ذلك السيارات، حسبما ذكر موقع "القاهرة - 24" المصري.وأورد الموقع تفاصيل إنتاج السيارة الكهربائية في السوق المصرية، مشيرًا إلى أنه تم إنتاج أول 100 سيارة كهربائية تجريبية منخفضة السرعة بمكون محلي 60 في المئة.وتابع: "تسعى الحكومة المصرية للوصول إلى نسبة مكون محلي في سياراتها الكهربائية إلى 83 في المئة خلال 3 سنوات".وكان وزير الصناعة والنقل المصري كامل الوزير، قد شهد، قبل أيام، توقيع اتفاقية مصرية صينية لإقامة مصنع لإنتاج سيارات كهربائية في مصر، من المقرر أن يبدأ إنتاجه نهاية العام المقبل وتعتمد خطته الإنتاجية على تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير لأسواق الشرق الأوسط وإفريقيا.وبحسب الموقع، فإنه من المقرر أن ينتج المصنع 20 ألف سيارة في عامه الأول يتم زيادته تدريجيا حتى يصل إلى 50 ألف سيارة خلال 5 سنوات.

https://sarabic.ae/20220111/السيسي-يعلن-إنتاج-أول-سيارة-كهربائية-مصرية-في-عام-2023-1055208703.html

https://sarabic.ae/20220605/هل-اقتربت-مصر-من-تصنيع-السيارات-الكهربائية-وما-تأثير-ذلك-على-السوق-المحلي؟-1063137980.html

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