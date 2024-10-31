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خطوة كبيرة لمصر... تفاصيل إنتاج أول 100 سيارة كهربائية
خطوة كبيرة لمصر... تفاصيل إنتاج أول 100 سيارة كهربائية
سبوتنيك عربي
تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز قدراتها الصناعية المحلية في جميع المجالات لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد. 31.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-31T12:26+0000
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وتتوافق تلك المساعي مع جهود القاهرة لتقليل الفاتورة الدولارية التي تحتاجها السلع المستوردة ويشمل ذلك السيارات، حسبما ذكر موقع "القاهرة - 24" المصري.وأورد الموقع تفاصيل إنتاج السيارة الكهربائية في السوق المصرية، مشيرًا إلى أنه تم إنتاج أول 100 سيارة كهربائية تجريبية منخفضة السرعة بمكون محلي 60 في المئة.وتابع: "تسعى الحكومة المصرية للوصول إلى نسبة مكون محلي في سياراتها الكهربائية إلى 83 في المئة خلال 3 سنوات".وكان وزير الصناعة والنقل المصري كامل الوزير، قد شهد، قبل أيام، توقيع اتفاقية مصرية صينية لإقامة مصنع لإنتاج سيارات كهربائية في مصر، من المقرر أن يبدأ إنتاجه نهاية العام المقبل وتعتمد خطته الإنتاجية على تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير لأسواق الشرق الأوسط وإفريقيا.وبحسب الموقع، فإنه من المقرر أن ينتج المصنع 20 ألف سيارة في عامه الأول يتم زيادته تدريجيا حتى يصل إلى 50 ألف سيارة خلال 5 سنوات.
https://sarabic.ae/20220111/السيسي-يعلن-إنتاج-أول-سيارة-كهربائية-مصرية-في-عام-2023-1055208703.html
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خطوة كبيرة لمصر... تفاصيل إنتاج أول 100 سيارة كهربائية

12:26 GMT 31.10.2024 (تم التحديث: 13:04 GMT 31.10.2024)
© Photo / Unsplash/ Taneli Lahtinenسيارة كهربائية
سيارة كهربائية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2024
© Photo / Unsplash/ Taneli Lahtinen
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تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز قدراتها الصناعية المحلية في جميع المجالات لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وتتوافق تلك المساعي مع جهود القاهرة لتقليل الفاتورة الدولارية التي تحتاجها السلع المستوردة ويشمل ذلك السيارات، حسبما ذكر موقع "القاهرة - 24" المصري.

ولفت الموقع إلى أن الحكومة المصرية تعمل حاليا على إنتاج السيارات الكهربائية محليا ويشمل ذلك إنشاء مشروعات مشتركة بين وزارة الصناعة والنقل ووزارة التعليم العالي.

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وبحسب الموقع، فإن تلك المشروعات تشمل مشروع تصنيع السيارات الكهربائية المنخفضة السرعة "إي في - تيك"، مشيرًا إلى أنه سيتم إنتاج أول 100 سيارة كهربائية بالمنطقة الصناعية بالتجمع الخامس.

وأورد الموقع تفاصيل إنتاج السيارة الكهربائية في السوق المصرية، مشيرًا إلى أنه تم إنتاج أول 100 سيارة كهربائية تجريبية منخفضة السرعة بمكون محلي 60 في المئة.
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وتابع: "تسعى الحكومة المصرية للوصول إلى نسبة مكون محلي في سياراتها الكهربائية إلى 83 في المئة خلال 3 سنوات".
وكان وزير الصناعة والنقل المصري كامل الوزير، قد شهد، قبل أيام، توقيع اتفاقية مصرية صينية لإقامة مصنع لإنتاج سيارات كهربائية في مصر، من المقرر أن يبدأ إنتاجه نهاية العام المقبل وتعتمد خطته الإنتاجية على تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير لأسواق الشرق الأوسط وإفريقيا.
وبحسب الموقع، فإنه من المقرر أن ينتج المصنع 20 ألف سيارة في عامه الأول يتم زيادته تدريجيا حتى يصل إلى 50 ألف سيارة خلال 5 سنوات.
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