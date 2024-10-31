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خلية أزمة وتحرك عاجل لدولة عربية بعد اختفاء 20 مواطنا في إسبانيا
خلية أزمة وتحرك عاجل لدولة عربية بعد اختفاء 20 مواطنا في إسبانيا
سبوتنيك عربي
أعلنت القنصلية المغربية في منطقة فالنسيا، أنها باشرت باتخاذ مجموعة من الإجراءات لمساعدة الجالية المغربية بالاستجابة للفيضانات المدمرة التي شهدتها إسبانيا، أمس،... 31.10.2024, سبوتنيك عربي
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وأضاف مصدر مطلع، في تصريح لموقع "هسبريس"، أن القنصلية أُبلغت بفقدان نحو 20 شخصا من المغاربة المقيمين في المنطقة، دون تسجيل أي حالة وفاة حتى الآن.في حين ورد في إعلان للقنصلية العامة المغربية في فالنسيا، أنها قامت بإنشاء "خلية أزمة" مكلفة بمتابعة جميع الحالات التي تحتاج إلى المساعدة، وتشمل التنقل إلى المواقع التي قد يتواجد بها الضحايا والتنسيق مع السلطات المحلية.وأضاف الإعلان أن القنصلية تتواصل مع مختلف فعاليات المجتمع المدني في جهة فالنسيا لضمان التنسيق المستمر بخصوص الحالات المفقودة، مؤكدة أنها ستظل مجندة لاتخاذ جميع الإجراءات الضرورية.وتسببت العواصف التي بدأت الثلاثاء، والمستمرة حتى الآن، في حدوث فيضانات في منطقة واسعة من جنوب وشرق إسبانيا، من ملقة إلى فالنسيا، واستخدمت الشرطة وعمال الإنقاذ طائرات الهليكوبتر لإجلاء الناس من منازلهم والقوارب المطاطية للوصول إلى السائقين المحاصرين على أسطح السيارات.
https://sarabic.ae/20241031/أطباء-هرمونات-الدورة-الشهرية-تسبب-تغيرات-هيكلية-في-الدماغ-1094355523.html
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خلية أزمة وتحرك عاجل لدولة عربية بعد اختفاء 20 مواطنا في إسبانيا

12:34 GMT 31.10.2024
© Photo / Unsplash/ evشرطة
شرطة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2024
© Photo / Unsplash/ ev
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أعلنت القنصلية المغربية في منطقة فالنسيا، أنها باشرت باتخاذ مجموعة من الإجراءات لمساعدة الجالية المغربية بالاستجابة للفيضانات المدمرة التي شهدتها إسبانيا، أمس، وراح ضحيتها العشرات.
وأضاف مصدر مطلع، في تصريح لموقع "هسبريس"، أن القنصلية أُبلغت بفقدان نحو 20 شخصا من المغاربة المقيمين في المنطقة، دون تسجيل أي حالة وفاة حتى الآن.

وأشار المصدر إلى أن الفيضانات تسببت وفقا للأرقام الصادرة عن السلطات المحلية في وفاة ما لا يقل عن 95 شخصا وعشرات المفقودين، موضحا أنه لم يتم بعد التأكد من وجود جنسيات أجنبية ضمن الضحايا.

في حين ورد في إعلان للقنصلية العامة المغربية في فالنسيا، أنها قامت بإنشاء "خلية أزمة" مكلفة بمتابعة جميع الحالات التي تحتاج إلى المساعدة، وتشمل التنقل إلى المواقع التي قد يتواجد بها الضحايا والتنسيق مع السلطات المحلية.
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مجتمع
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وأضاف الإعلان أن القنصلية تتواصل مع مختلف فعاليات المجتمع المدني في جهة فالنسيا لضمان التنسيق المستمر بخصوص الحالات المفقودة، مؤكدة أنها ستظل مجندة لاتخاذ جميع الإجراءات الضرورية.
وجرفت الفيضانات المفاجئة في شرق إسبانيا السيارات وحولت شوارع البلدات إلى أنهار وقطعت خطوط السكك الحديدية والطرق السريعة، وقتلت 98 شخصا بينهم 92 في منطقة فالنسيا، وفق ما نقلته وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤولين محليين.
وتسببت العواصف التي بدأت الثلاثاء، والمستمرة حتى الآن، في حدوث فيضانات في منطقة واسعة من جنوب وشرق إسبانيا، من ملقة إلى فالنسيا، واستخدمت الشرطة وعمال الإنقاذ طائرات الهليكوبتر لإجلاء الناس من منازلهم والقوارب المطاطية للوصول إلى السائقين المحاصرين على أسطح السيارات.
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