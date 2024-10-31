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سفير إيران لدى روسيا: طهران ليست قلقة من جيرانها وإنما من تأثير نفوذ الأجانب في البلدان المجاورة
سفير إيران لدى روسيا: طهران ليست قلقة من جيرانها وإنما من تأثير نفوذ الأجانب في البلدان المجاورة
سبوتنيك عربي
أكد السفير الإيراني لدى روسيا كاظم جلالي أن بلاده ليست قلقة من دول جوارها، وإنما قلقة بشأن تأثير نفوذ الأجانب في تلك البلدان. 31.10.2024, سبوتنيك عربي
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قازان - سبوتنيك. وقال جلالي، في مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك": "نحن لسنا قلقين بشأن الدول المجاورة، نحن قلقون بشأن تأثير الأجانب في البلدان المجاورة، ومن خلال العلاقات الجيدة التي يمكن أن نقيمها مع جيراننا يمكننا منع نفوذ الأجانب عن منطقتنا".وأضاف: "إن وجود الأجانب في البلدان المجاورة أمر قد يؤدي إلى تعقيد العلاقات، وبالأساس تسعى الدول الغربية إلى دفع التطورات نحو مصالحها الخاصة، من خلال التدخل في الوضع الداخلي لدول المنطقة".وتابع السفير الإيراني لدى موسكو قائلاً: "الوضع الأمثل هو أن نفكر مع بعضنا البعض، وإذا كان لدينا خلافات يجب أن نحلها بالآليات الداخلية للعلاقات بين دول المنطقة، وعدم السماح للدول الأجنبية بالتدخل في شؤوننا أو في علاقاتنا مع دول الجوار".وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أكد، في لقاء مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بوقت سابق هذا الشهر، على "استمرار سياسة إيران بتوسيع العلاقات مع الجيران وحسن الجوار"، على حد قوله.وأعادت إيران والسعودية تطبيع العلاقات في مارس 2023، حيث توصل الجانبان برعاية الصين إلى توقيع اتفاق لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بعد انقطاع دام سبع سنوات، والذي تضمن إعادة فتح السفارات والقنصليات وتنفيذ اتفاقيات التعاون الأمني والاقتصادي الموقعة قبل أكثر من 20 عامًا.
https://sarabic.ae/20230521/إيران-3-مليارات-دولار-حصيلة-التبادل-التجاري-مع-15-دولة-مجاورة-خلال-شهر-1077277614.html
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إيران, أخبار إيران, السعودية, أخبار السعودية اليوم

سفير إيران لدى روسيا: طهران ليست قلقة من جيرانها وإنما من تأثير نفوذ الأجانب في البلدان المجاورة

02:29 GMT 31.10.2024
© Sputnik . Evgueniy Byatov / الانتقال إلى بنك الصوركاظم جلالي، السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية إيران الإسلامية لدى روسيا
كاظم جلالي، السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية إيران الإسلامية لدى روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2024
© Sputnik . Evgueniy Byatov
/
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تابعنا عبر
أكد السفير الإيراني لدى روسيا كاظم جلالي أن بلاده ليست قلقة من دول جوارها، وإنما قلقة بشأن تأثير نفوذ الأجانب في تلك البلدان.
قازان - سبوتنيك. وقال جلالي، في مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك": "نحن لسنا قلقين بشأن الدول المجاورة، نحن قلقون بشأن تأثير الأجانب في البلدان المجاورة، ومن خلال العلاقات الجيدة التي يمكن أن نقيمها مع جيراننا يمكننا منع نفوذ الأجانب عن منطقتنا".
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وأضاف: "إن وجود الأجانب في البلدان المجاورة أمر قد يؤدي إلى تعقيد العلاقات، وبالأساس تسعى الدول الغربية إلى دفع التطورات نحو مصالحها الخاصة، من خلال التدخل في الوضع الداخلي لدول المنطقة".
وتابع السفير الإيراني لدى موسكو قائلاً: "الوضع الأمثل هو أن نفكر مع بعضنا البعض، وإذا كان لدينا خلافات يجب أن نحلها بالآليات الداخلية للعلاقات بين دول المنطقة، وعدم السماح للدول الأجنبية بالتدخل في شؤوننا أو في علاقاتنا مع دول الجوار".
وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أكد، في لقاء مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بوقت سابق هذا الشهر، على "استمرار سياسة إيران بتوسيع العلاقات مع الجيران وحسن الجوار"، على حد قوله.
وأعادت إيران والسعودية تطبيع العلاقات في مارس 2023، حيث توصل الجانبان برعاية الصين إلى توقيع اتفاق لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بعد انقطاع دام سبع سنوات، والذي تضمن إعادة فتح السفارات والقنصليات وتنفيذ اتفاقيات التعاون الأمني والاقتصادي الموقعة قبل أكثر من 20 عامًا.
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