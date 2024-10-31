https://sarabic.ae/20241031/لن-تتوقعها-الكشف-عن-فوائد-مدهشة-لماء-البامية-1094342930.html
لن تتوقعها... الكشف عن فوائد مدهشة لماء البامية
لن تتوقعها... الكشف عن فوائد مدهشة لماء البامية
سبوتنيك عربي
البامية نبات مزهر أخضر معروف بمذاقه اللذيذ وقيمته الغذائية. وهي من الخضروات الشائعة الاستخدام، لكن كثير من الناس لا يدركون فوائدها. 31.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-31T08:14+0000
2024-10-31T08:14+0000
2024-10-31T08:14+0000
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وتتمتع البامية بفوائد صحية كثيرة، غير أن العديد من الأشخاص لا يفضّلون تناولها بسبب قوامها اللزج أو ربما لا يحبون نكهتها المطبوخة.يحتوي ماء البامية على العديد من العناصر الغذائية الرئيسية: لذا يمكن اللجوء إلى ماء البامية من نقع قرونها طوال الليل ودمجه في الروتين اليومي، حيث قد يوفر العديد من الفوائد، فهيا غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة الأساسية. ومن الأفضل شربه في الصباح على معدة فارغة للحصول على أقصى فائدة.يحسن صحة الجلد، ماء البامية تعطي ملمس لبشرتنا مع منع تكوين التصبغ، نظرًا لاحتوائه على فيتامينات أ و ج، فتقلل من علامات الشيخوخة.ويحافظ ماء البامية أيضًا على رطوبة الجلد، يرطب ويحافظ على مرونته. يمكن أن يعمل شرب ماء البامية كل يوم في الصباح كمزيل طبيعي للسموم يساعد في إزالة السموم الموجودة في الطبقة العليا من بشرتنا وتحسين صحة الجلد بشكل عام.ويساعد في صحة الشعر مصدر لوفرة فيتامينات أ و ج الضرورية لنمو الشعر حيث يغذي فروة رأسنا ويحسن الصحة العامة لشعرنا. يمكن أن يساعد تناول ماء البامية في تعزيز نمو الشعر وتقليل تساقطه، وبالتالي إضافة لمعان لشعرنا.ويحتوى ماء البامية بالعديد من الألياف، بما يساعد في تحسين الهضم. ويمكن أن يساعد في منع الإمساك. كما قد يوفر شرب ماء البامية يومياً طريقة لطيفة للحفاظ على عمل الجهاز الهضمي بسلاسة.
https://sarabic.ae/20241028/دراسة-تكشف-نوعا-شائعا-من-الألياف-ينقص-الوزن-في-18-أسبوعا-1094231883.html
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الصحة, منوعات
لن تتوقعها... الكشف عن فوائد مدهشة لماء البامية
البامية نبات مزهر أخضر معروف بمذاقه اللذيذ وقيمته الغذائية. وهي من الخضروات الشائعة الاستخدام، لكن كثير من الناس لا يدركون فوائدها.
وتتمتع البامية بفوائد صحية كثيرة، غير أن العديد من الأشخاص لا يفضّلون تناولها بسبب قوامها اللزج أو ربما لا يحبون نكهتها المطبوخة.
يحتوي ماء البامية على العديد من العناصر الغذائية الرئيسية:
الفيتامينات A وC وK، التي تدعم وظائف المناعة وقوة العظام.
المعادن المغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم، وهي ضرورية لوظيفة العضلات وصحة العظام.
مضادات الأكسدة- مثل الكيرسيتين والفلافونويد، والتي تساعد في مكافحة الإجهاد التأكسدي في الجسم.
لذا يمكن اللجوء إلى ماء البامية من نقع قرونها طوال الليل ودمجه في الروتين اليومي، حيث قد يوفر العديد من الفوائد، فهيا غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة الأساسية. ومن الأفضل شربه في الصباح على معدة فارغة للحصول على أقصى فائدة.
فتعتبر غنية بفيتامينات A وC وK كما تحتوي على المغنيسيوم والبوتاسيوم وحمض الفوليك. تعمل مياه البامية على تعزيز مناعتنا وتساعد في بناء عظام قوية، وتساعدك على امتصاص العناصر الغذائية المهمة بسهولة وتساعد في توفير بشرة وشعر صحيين ومتوهجين.
يحسن صحة الجلد، ماء البامية تعطي ملمس لبشرتنا مع منع تكوين التصبغ، نظرًا لاحتوائه على فيتامينات أ و ج، فتقلل من علامات الشيخوخة.
ويحافظ ماء البامية أيضًا على رطوبة الجلد، يرطب ويحافظ على مرونته. يمكن أن يعمل شرب ماء البامية كل يوم في الصباح كمزيل طبيعي للسموم يساعد في إزالة السموم الموجودة في الطبقة العليا من بشرتنا وتحسين صحة الجلد بشكل عام.
وماء البامية تساعد في تنظيم سكر الدم، يمكن أن يساعد ماء البامية في تنظيم مستويات السكر في الدم، مما يجعله مفيداً لمن يسعون للتحكم في مستويات السكر بالدم.
ويساعد في صحة الشعر مصدر لوفرة فيتامينات أ و ج الضرورية لنمو الشعر حيث يغذي فروة رأسنا ويحسن الصحة العامة لشعرنا. يمكن أن يساعد تناول ماء البامية في تعزيز نمو الشعر وتقليل تساقطه، وبالتالي إضافة لمعان لشعرنا.
ويحتوى ماء البامية بالعديد من الألياف، بما يساعد في تحسين الهضم. ويمكن أن يساعد في منع الإمساك. كما قد يوفر شرب ماء البامية يومياً طريقة لطيفة للحفاظ على عمل الجهاز الهضمي بسلاسة.