https://sarabic.ae/20241031/مؤتمر-مينسك-الدولي-الثاني-للأمن-الأوراسي-1094362543.html
مؤتمر مينسك الدولي الثاني للأمن الأوراسي
مؤتمر مينسك الدولي الثاني للأمن الأوراسي
سبوتنيك عربي
مؤتمر مينسك الدولي الثاني للأمن الأوراسي
2024-10-31T15:03+0000
2024-10-31T15:03+0000
2024-10-31T15:03+0000
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يضم المؤتمر أكثر من 600 مشارك، من بينهم وزراء خارجية روسيا والمجر وسوريا والأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ورابطة الدول المستقلة، بالإضافة إلى وزير خارجية الدولة الاتحادية. وافتتح الاجتماع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو. وأكد منظمو المؤتمر، أنه سيساعد في تحديد الخطوط الواعدة للأمن الأوراسي ومناقشة مفهوم التنوع والتعددية القطبية الذي تروج له مينسك في القرن الحادي والعشرين.للاطلاع على كل جديد وعاجل تابعونا على منصات "تلغرام" و"إكس" و "واتساب".
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MIA „Rossiya Segodnya“
مؤتمر مينسك الدولي الثاني للأمن الأوراسي
مؤتمر مينسك الدولي الثاني للأمن الأوراسي
مؤتمر مينسك الدولي الثاني للأمن الأوراسي
يعقد اجتماع المؤتمر الدولي الثاني للأمن الأوراسي في مينسك 31 أكتوبر/ تشرين الأول 1 نوفمبر/ تشرين الثاني. الغرض من المؤتمر إجراء مناقشة صريحة حول آفاق الأمن الأوراسي في سياق أزمة النظام العالمي، والتناقضات بين اللاعبين الرئيسيين مع الافتقار شبه الكامل للتواصل بينهم.
يضم المؤتمر أكثر من 600 مشارك، من بينهم وزراء خارجية روسيا والمجر وسوريا والأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ورابطة الدول المستقلة، بالإضافة إلى وزير خارجية الدولة الاتحادية. وافتتح الاجتماع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو.
وأكد منظمو المؤتمر، أنه سيساعد في تحديد الخطوط الواعدة للأمن الأوراسي ومناقشة مفهوم التنوع والتعددية القطبية الذي تروج له مينسك في القرن الحادي والعشرين.
للاطلاع على كل جديد وعاجل تابعونا على منصات "تلغرام" و"إكس" و "واتساب".