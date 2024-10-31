أطرف الصور لهذا الأسبوع

جمعت وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر لفتًا للأنظار هذا الأسبوع، التي رصدتها عدسات الكاميرات، خلال الأحداث البارزة، في مختلف أنحاء العالم.