أطرف الصور لهذا الأسبوع

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:16 GMT
14 د
مساحة حرة
الهدنة في غزة.. بين مقترح مصري ومفاوضات في قطر
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
10:03 GMT
33 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
10:37 GMT
23 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
11:31 GMT
29 د
من الملعب
برشلونة يحقق رباعية تاريخية في مرمى ريال مدريد على ملعبه
12:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
ما مصير مطلب الخارجية الأمريكية بإنهاء المواجهة في الشرق الأوسط ؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:55 GMT
248 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة سبب عجز الأمم المتحدة منع تجريب الأدوية على الأسرى الروس
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
لبنان بين الدعم العربي والدور الإيراني والانقسام السياسي
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
135 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
لبنان بين الدعم العربي والدور الإيراني والانقسام السياسي
10:03 GMT
57 د
مرايا العلوم
تحول الجسيمات فائقة الندرة ولغز التثاؤب والصرع وانقراض النياندرتال
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
12:03 GMT
36 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: لا يمكن أن يقبل لبنان بأي اتفاق يمس سيادته
17:03 GMT
59 د
On air
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
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أطرف الصور لهذا الأسبوع
أطرف الصور لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
جمعت وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر لفتًا للأنظار هذا الأسبوع، التي رصدتها عدسات الكاميرات، خلال الأحداث البارزة، في مختلف أنحاء العالم. 31.10.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور, العالم
фото, صور, العالم

أطرف الصور لهذا الأسبوع

13:40 GMT 31.10.2024 (تم التحديث: 14:00 GMT 31.10.2024)
تابعنا عبر
جمعت وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر لفتًا للأنظار هذا الأسبوع، التي رصدتها عدسات الكاميرات، خلال الأحداث البارزة، في مختلف أنحاء العالم.
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور

رجل يرتدي قناعا غريبا يقف بالقرب من امرأة في المعرض الدولي "عالم نيكروبوليس روسيا 2024" في موسكو.

رجل يرتدي قناعا غريبا يقف بالقرب من امرأة في المعرض الدولي &quot;عالم نيكروبوليس روسيا 2024&quot; في موسكو. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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رجل يرتدي قناعا غريبا يقف بالقرب من امرأة في المعرض الدولي "عالم نيكروبوليس روسيا 2024" في موسكو.

© AP Photo / Charlotte Graham-McLay

منحوتة يد يبلغ طولها 16 قدمًا (5 أمتار تقريبًا) تحمل اسم "كواسي" وضعت على أطراف أصابعها فوق سطح معرض فني في ويلينغتون، نيوزيلندا.

منحوتة يد يبلغ طولها 16 قدمًا (5 أمتار تقريبًا) تحمل اسم &quot;كواسي&quot; وضعت على أطراف أصابعها فوق سطح معرض فني في ويلينغتون، نيوزيلندا. - سبوتنيك عربي
2/10
© AP Photo / Charlotte Graham-McLay

منحوتة يد يبلغ طولها 16 قدمًا (5 أمتار تقريبًا) تحمل اسم "كواسي" وضعت على أطراف أصابعها فوق سطح معرض فني في ويلينغتون، نيوزيلندا.

© AP Photo / Ben Curtis

الرئيس جو بايدن يعض ساق طفل رضيع، بينما يستضيف مع زوجته طلاب المنطقة المحلية والأطفال المرتبطين بالجيش وعائلات الأحياء المجاورة في لعبة "خدعة أم حلوى"، قبل عيد الهالوين.

الرئيس جو بايدن يعض ساق طفل رضيع، بينما يستضيف مع زوجته طلاب المنطقة المحلية والأطفال المرتبطين بالجيش وعائلات الأحياء المجاورة في لعبة &quot;خدعة أم حلوى&quot;، قبل عيد الهالوين. - سبوتنيك عربي
3/10
© AP Photo / Ben Curtis

الرئيس جو بايدن يعض ساق طفل رضيع، بينما يستضيف مع زوجته طلاب المنطقة المحلية والأطفال المرتبطين بالجيش وعائلات الأحياء المجاورة في لعبة "خدعة أم حلوى"، قبل عيد الهالوين.

© Sputnik . Alexander Vilf / الانتقال إلى بنك الصور

ميلانا كوزمينا وديمتري ستودينيكين يؤديان رقصتهما الحرة في مسابقة التزلج على الجليد في المرحلة الأولى من بطولة نجوم ماغنيتوغورسك الروسية الكبرى للتزلج على الجليد

ميلانا كوزمينا وديمتري ستودينيكين يؤديان رقصتهما الحرة في مسابقة التزلج على الجليد في المرحلة الأولى من بطولة نجوم ماغنيتوغورسك الروسية الكبرى للتزلج على الجليد - سبوتنيك عربي
4/10
© Sputnik . Alexander Vilf
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ميلانا كوزمينا وديمتري ستودينيكين يؤديان رقصتهما الحرة في مسابقة التزلج على الجليد في المرحلة الأولى من بطولة نجوم ماغنيتوغورسك الروسية الكبرى للتزلج على الجليد

© AP Photo / Guadalupe Pardo

كوكو، كلبة ترتدي زي تشاكي، تشارك في عرض للحيوانات الأليفة في كالاو، بيرو

كوكو، كلبة ترتدي زي تشاكي، تشارك في عرض للحيوانات الأليفة في كالاو، بيرو - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Guadalupe Pardo

كوكو، كلبة ترتدي زي تشاكي، تشارك في عرض للحيوانات الأليفة في كالاو، بيرو

© AP Photo / Jose Luis Magana

أناس يلتقطون صوراً فوتوغرافية لمنشأة فنية مؤقتة بعنوان ”المكتب الحازم“ في المتنزه الوطني في واشنطن

أناس يلتقطون صوراً فوتوغرافية لمنشأة فنية مؤقتة بعنوان ”المكتب الحازم“ في المتنزه الوطني في واشنطن - سبوتنيك عربي
6/10
© AP Photo / Jose Luis Magana

أناس يلتقطون صوراً فوتوغرافية لمنشأة فنية مؤقتة بعنوان ”المكتب الحازم“ في المتنزه الوطني في واشنطن

© AP Photo / Erin Schaff/The New York Times/Pool

المرشحة الديمقراطية للرئساة الأمريكية كامالا هاريس تأكل دوريتوس وتشكر كبار الموظفين على متن الطائرة الرئاسية الثانية في فيلادلفيا

المرشحة الديمقراطية للرئساة الأمريكية كامالا هاريس تأكل دوريتوس وتشكر كبار الموظفين على متن الطائرة الرئاسية الثانية في فيلادلفيا - سبوتنيك عربي
7/10
© AP Photo / Erin Schaff/The New York Times/Pool

المرشحة الديمقراطية للرئساة الأمريكية كامالا هاريس تأكل دوريتوس وتشكر كبار الموظفين على متن الطائرة الرئاسية الثانية في فيلادلفيا

© AP Photo / Amr Nabil

زائرون يشاهدون العمل الفني ”السباق“ للفنان المصري خالد زكي خلال معرض ”إلى الأبد الآن“ للفن المعاصر في الموقع التاريخي لأهرامات الجيزة في ضواحي القاهرة

زائرون يشاهدون العمل الفني ”السباق“ للفنان المصري خالد زكي خلال معرض ”إلى الأبد الآن“ للفن المعاصر في الموقع التاريخي لأهرامات الجيزة في ضواحي القاهرة - سبوتنيك عربي
8/10
© AP Photo / Amr Nabil

زائرون يشاهدون العمل الفني ”السباق“ للفنان المصري خالد زكي خلال معرض ”إلى الأبد الآن“ للفن المعاصر في الموقع التاريخي لأهرامات الجيزة في ضواحي القاهرة

© AP Photo / Alessandra Tarantino

البابا فرنسيس يخلع قبعة القلنسوة خلال اجتماع مع المجتمع الأبرشي في كنيسة القديس يوحنا لاتيران، في روما

البابا فرنسيس يخلع قبعة القلنسوة خلال اجتماع مع المجتمع الأبرشي في كنيسة القديس يوحنا لاتيران، في روما - سبوتنيك عربي
9/10
© AP Photo / Alessandra Tarantino

البابا فرنسيس يخلع قبعة القلنسوة خلال اجتماع مع المجتمع الأبرشي في كنيسة القديس يوحنا لاتيران، في روما

© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور

المعرض الدولي "عالم نيكروبوليس روسيا 2024" في موسكو.

المعرض الدولي &quot;عالم نيكروبوليس روسيا 2024&quot; في موسكو. - سبوتنيك عربي
10/10
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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المعرض الدولي "عالم نيكروبوليس روسيا 2024" في موسكو.

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