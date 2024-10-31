أطرف الصور لهذا الأسبوع

رجل يرتدي قناعا غريبا يقف بالقرب من امرأة في المعرض الدولي "عالم نيكروبوليس روسيا 2024" في موسكو.
رجل يرتدي قناعا غريبا يقف بالقرب من امرأة في المعرض الدولي "عالم نيكروبوليس روسيا 2024" في موسكو.
منحوتة يد يبلغ طولها 16 قدمًا (5 أمتار تقريبًا) تحمل اسم "كواسي" وضعت على أطراف أصابعها فوق سطح معرض فني في ويلينغتون، نيوزيلندا.
منحوتة يد يبلغ طولها 16 قدمًا (5 أمتار تقريبًا) تحمل اسم "كواسي" وضعت على أطراف أصابعها فوق سطح معرض فني في ويلينغتون، نيوزيلندا.
الرئيس جو بايدن يعض ساق طفل رضيع، بينما يستضيف مع زوجته طلاب المنطقة المحلية والأطفال المرتبطين بالجيش وعائلات الأحياء المجاورة في لعبة "خدعة أم حلوى"، قبل عيد الهالوين.
الرئيس جو بايدن يعض ساق طفل رضيع، بينما يستضيف مع زوجته طلاب المنطقة المحلية والأطفال المرتبطين بالجيش وعائلات الأحياء المجاورة في لعبة "خدعة أم حلوى"، قبل عيد الهالوين.
ميلانا كوزمينا وديمتري ستودينيكين يؤديان رقصتهما الحرة في مسابقة التزلج على الجليد في المرحلة الأولى من بطولة نجوم ماغنيتوغورسك الروسية الكبرى للتزلج على الجليد
ميلانا كوزمينا وديمتري ستودينيكين يؤديان رقصتهما الحرة في مسابقة التزلج على الجليد في المرحلة الأولى من بطولة نجوم ماغنيتوغورسك الروسية الكبرى للتزلج على الجليد
كوكو، كلبة ترتدي زي تشاكي، تشارك في عرض للحيوانات الأليفة في كالاو، بيرو
كوكو، كلبة ترتدي زي تشاكي، تشارك في عرض للحيوانات الأليفة في كالاو، بيرو
أناس يلتقطون صوراً فوتوغرافية لمنشأة فنية مؤقتة بعنوان ”المكتب الحازم“ في المتنزه الوطني في واشنطن
أناس يلتقطون صوراً فوتوغرافية لمنشأة فنية مؤقتة بعنوان ”المكتب الحازم“ في المتنزه الوطني في واشنطن
المرشحة الديمقراطية للرئساة الأمريكية كامالا هاريس تأكل دوريتوس وتشكر كبار الموظفين على متن الطائرة الرئاسية الثانية في فيلادلفيا
المرشحة الديمقراطية للرئساة الأمريكية كامالا هاريس تأكل دوريتوس وتشكر كبار الموظفين على متن الطائرة الرئاسية الثانية في فيلادلفيا
زائرون يشاهدون العمل الفني ”السباق“ للفنان المصري خالد زكي خلال معرض ”إلى الأبد الآن“ للفن المعاصر في الموقع التاريخي لأهرامات الجيزة في ضواحي القاهرة
زائرون يشاهدون العمل الفني ”السباق“ للفنان المصري خالد زكي خلال معرض ”إلى الأبد الآن“ للفن المعاصر في الموقع التاريخي لأهرامات الجيزة في ضواحي القاهرة
البابا فرنسيس يخلع قبعة القلنسوة خلال اجتماع مع المجتمع الأبرشي في كنيسة القديس يوحنا لاتيران، في روما
البابا فرنسيس يخلع قبعة القلنسوة خلال اجتماع مع المجتمع الأبرشي في كنيسة القديس يوحنا لاتيران، في روما
المعرض الدولي "عالم نيكروبوليس روسيا 2024" في موسكو.
المعرض الدولي "عالم نيكروبوليس روسيا 2024" في موسكو.