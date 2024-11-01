https://sarabic.ae/20241101/الأمم-المتحدة-تصف-الشرق-الأوسط-بأحد-أخطر-الأماكن-بالنسبة-للصحفيين-1094401566.html
الأمم المتحدة تصف الشرق الأوسط بأحد أخطر الأماكن بالنسبة للصحفيين
الأمم المتحدة تصف الشرق الأوسط بأحد أخطر الأماكن بالنسبة للصحفيين
سبوتنيك عربي
قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في بيان بمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، إن الصراعات في... 01.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-01T16:23+0000
2024-11-01T16:23+0000
2024-11-01T16:23+0000
منظمة الأمم المتحدة
العالم العربي
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وجاء في البيان: "على وجه الخصوص، فإن الصراعات المدمرة اليوم جعلت الشرق الأوسط أحد أخطر الأماكن في التاريخ بالنسبة للصحفيين، ما أدى إلى عدد مقلق من الضحايا الإعلاميين".في أغسطس/آب الفائت، دعا الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة في جنيف، غينادي غاتيلوف، المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى التوقف عن الصمت وإدانة نظام كييف لقتله العديد من الصحفيين الروس منذ عام 2014.وفي أكتوبر/تشرين الأول الفائت، قال غاتيلوف أيضًا إن تورك لم يرد على العقوبات الأمريكية المفروضة على وسائل الإعلام الروسية.
https://sarabic.ae/20241101/دولة-عربية-تطور-طائرة-مسيرة-حربية-بمدى-يصل-إلى-1500-كيلومتر-1094393059.html
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منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي
منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي
الأمم المتحدة تصف الشرق الأوسط بأحد أخطر الأماكن بالنسبة للصحفيين
قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في بيان بمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، إن الصراعات في الشرق الأوسط جعلت المنطقة واحدة من أخطر الأماكن في التاريخ بالنسبة للصحفيين.
وجاء في البيان: "على وجه الخصوص، فإن الصراعات المدمرة اليوم جعلت الشرق الأوسط أحد أخطر الأماكن في التاريخ بالنسبة للصحفيين، ما أدى إلى عدد مقلق من الضحايا الإعلاميين".
وبحسب تورك، فقد قُتل 71 صحافيًا في عام 2023، و61 في عام 2024.
في أغسطس/آب الفائت، دعا الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة في جنيف، غينادي غاتيلوف، المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى التوقف عن الصمت وإدانة نظام كييف لقتله العديد من الصحفيين الروس منذ عام 2014.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الفائت، قال غاتيلوف أيضًا إن تورك لم يرد على العقوبات الأمريكية المفروضة على وسائل الإعلام الروسية.