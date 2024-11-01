https://sarabic.ae/20241101/الجزائر-تستعرض-قوتها-العسكرية-بسرب-من-طائرات-إيل-39-الروسية-1094388264.html
الجزائر تستعرض قوتها العسكرية بسرب من طائرات "إيل-39" الروسية
الجزائر تستعرض قوتها العسكرية بسرب من طائرات "إيل-39" الروسية
سبوتنيك عربي
قدمت القوات الجوية الجزائرية، اليوم الجمعة، استعراضا عسكريا، بحضور رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، "إحياء... 01.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-01T12:34+0000
2024-11-01T12:34+0000
2024-11-01T12:34+0000
العالم العربي
الجزائر
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0c/1093691120_0:924:1837:1957_1920x0_80_0_0_fd74f00ff16209f49b2d45e918e1174d.jpg
وافتتح النسق الجوي الأول بطائرات "التكوين المخلّد للمجاهد الراحل محمد بوضياف، عبر سرب من الطائرات قوامه 12 طائرة تدريب القاعدي والمتقدم من طراز "إيل 39" مطلقة دخانا بألوان العلم الجزائري".وقام الرئيس تبون برفقة الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بتفتيش التشكيلات المشاركة في الاستعراض، بحسب ما نقله موقع "النهار" الجزائري.وبحسب إحصائيات سابقة، تمتلك القوات الجوية الجزائرية 15 قاعدة أساسية، إضافة إلى العديد من القواعد الاحتياطية في كل أنحاء البلاد، ومن أهمها قاعدة "إم البواقي" بالشرق الجزائري، وهي أكبر قاعدة في أفريقيا مصممة وفق أحدث التقنيات والتجهيزات، بالإضافة إلى ان عنابر الطائرات معدة ضد الضربات الجوية، والتي بمقدورها استيعاب أكثر من 70 مقاتلة بشكل محصن.
https://sarabic.ae/20241030/مناورة-أم-مفاضلة-هل-تستثمر-فرنسا-الخلاف-بين-المغرب-والجزائر-1094330177.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0c/1093691120_0:751:1837:2129_1920x0_80_0_0_0c864be2b149987be525bad41c0d4f17.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, الجزائر
الجزائر تستعرض قوتها العسكرية بسرب من طائرات "إيل-39" الروسية
قدمت القوات الجوية الجزائرية، اليوم الجمعة، استعراضا عسكريا، بحضور رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، "إحياء لذكرى الـ70 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة".
وافتتح النسق الجوي الأول بطائرات "التكوين المخلّد للمجاهد الراحل محمد بوضياف، عبر سرب من الطائرات قوامه 12 طائرة تدريب القاعدي والمتقدم من طراز "إيل 39" مطلقة دخانا بألوان العلم الجزائري".
واستعرضت القوات الجوية أيضا 7 طائرات للتدريب المتقدم من طراز "ياك 130" بقيادة فرقة "صقور الجزائر دروع الوطن"، بالإضافة إلى 3 طائرات للتدريب المتقدم لطيران النقل وضمان مهام الاتصالات الجوية من طراز "إس 90".
وقام الرئيس تبون برفقة الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بتفتيش التشكيلات المشاركة في الاستعراض، بحسب ما نقله موقع "النهار"
الجزائري.
وبحسب إحصائيات سابقة، تمتلك القوات الجوية الجزائرية 15 قاعدة أساسية، إضافة إلى العديد من القواعد الاحتياطية في كل أنحاء البلاد، ومن أهمها قاعدة "إم البواقي" بالشرق الجزائري، وهي أكبر قاعدة في أفريقيا مصممة وفق أحدث التقنيات والتجهيزات، بالإضافة إلى ان عنابر الطائرات معدة ضد الضربات الجوية، والتي بمقدورها استيعاب أكثر من 70 مقاتلة بشكل محصن.