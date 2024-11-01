https://sarabic.ae/20241101/السعودية-تعلن-عن-خط-ملاحي-جديد-يربط-موانئ-الخليج-بالهند-صور-1094380043.html

السعودية تعلن عن خط ملاحي جديد يربط موانئ الخليج بالهند... صور

السعودية تعلن عن خط ملاحي جديد يربط موانئ الخليج بالهند... صور

سبوتنيك عربي

أعلنت شركة "فُلك للخدمات البحرية" السعودية، عن إطلاق مسار جديد للخطوط الملاحية الإقليمية المنتظمة، يربط موانئ الخليج الرئيسية، مثل ميناء الدمام وميناء أم قصر،... 01.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-01T09:45+0000

2024-11-01T09:45+0000

2024-11-01T09:45+0000

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وذكرت الشركة في بيان أمس الخميس، أن تشغيل الخط الجديد، "خدمة الهند الخليج"، بدأ من ميناء الدمام في 30 أكتوبر/تشرين 2024، عبر السفينة "أستريوس" التي تبلغ سعتها 1,827 حاوية نمطية، التي ستقوم بنقل البضائع المستوردة من الهند قبل التوجه إلى ميناء أم قصر.وأضافت أنه من المقرر أن تكون الخدمة في البداية كل 14 يوما، على أن تصبح أسبوعية بدءًا من ديسمبر/كانون الأول المقبل.وأوضحت الشركة أن هذه الخدمة تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية بين السعودية والهند، وتسهيل حركة نقل السلع الاستهلاكية، البتروكيماويات، والسلع الأساسية، بالإضافة إلى دعم الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين البلدين.كما أكدت أن المسار الجديد سيعزز الربط الإقليمي والدولي مع الأسواق الآسيوية والأفريقية والأوروبية.من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة "فُلك" أن إطلاق هذا الخط الملاحي يسد فجوة هامة في سلسلة التوريد اللوجستية، ويعزز من مهمة الشركة في ربط الموانئ والصناعات البحرية الرائدة عالميًا.يأتي هذا المشروع في إطار رؤية 2030، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية كمركز لوجستي عالمي.

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