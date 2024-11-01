السعودية تعلن عن خط ملاحي جديد يربط موانئ الخليج بالهند... صور
© Photo / unsplash/Andy Liسفن شحن عملاقة بجانب ميناء
© Photo / unsplash/Andy Li
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أعلنت شركة "فُلك للخدمات البحرية" السعودية، عن إطلاق مسار جديد للخطوط الملاحية الإقليمية المنتظمة، يربط موانئ الخليج الرئيسية، مثل ميناء الدمام وميناء أم قصر، باثنين من أكبر الموانئ التجارية في الهند، هما "نافا شيفا" و"موندرا".
وذكرت الشركة في بيان أمس الخميس، أن تشغيل الخط الجديد، "خدمة الهند الخليج"، بدأ من ميناء الدمام في 30 أكتوبر/تشرين 2024، عبر السفينة "أستريوس" التي تبلغ سعتها 1,827 حاوية نمطية، التي ستقوم بنقل البضائع المستوردة من الهند قبل التوجه إلى ميناء أم قصر.
تفخر #فُلك_البحرية بإطلاق خدمة India Gulf Service، لتصبح أول شركة سعودية تربط الخليج العربي من خلال خدمات الخطوط الملاحية المنتظمة. وسيساهم هذا المسار الجديد، في تعزيز العلاقات التجارية بين المملكة العربية السعودية والهند والعراق، وترسيخ مكانة الدمام كمركز لوجستي رئيسي. pic.twitter.com/VPHx5Cp0dN— Folk Maritime (@Folkmaritime) October 30, 2024
وأضافت أنه من المقرر أن تكون الخدمة في البداية كل 14 يوما، على أن تصبح أسبوعية بدءًا من ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وأوضحت الشركة أن هذه الخدمة تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية بين السعودية والهند، وتسهيل حركة نقل السلع الاستهلاكية، البتروكيماويات، والسلع الأساسية، بالإضافة إلى دعم الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين البلدين.
تنضم سفينة استريوس إلى أسطول فُلك البحرية، والتي تبلغ سعتها 1,836 حاوية وستلعب دورًا محوريًا في تعزيز عملياتنا في أحدث خط ملاحي أطلقته الشركة مؤخراً والذي يربط موانئ الخليج العربي بالهند. نشكر @MawaniKSA و @SaudiGlobalPort مشاركتهم في استقبال السفينة الجديدة pic.twitter.com/EuUUmptbig— Folk Maritime (@Folkmaritime) October 31, 2024
كما أكدت أن المسار الجديد سيعزز الربط الإقليمي والدولي مع الأسواق الآسيوية والأفريقية والأوروبية.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة "فُلك" أن إطلاق هذا الخط الملاحي يسد فجوة هامة في سلسلة التوريد اللوجستية، ويعزز من مهمة الشركة في ربط الموانئ والصناعات البحرية الرائدة عالميًا.
يأتي هذا المشروع في إطار رؤية 2030، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية كمركز لوجستي عالمي.