صالح والمنفي يعلقان على قرار مجلس الأمن بتمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
135 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
لبنان بين الدعم العربي والدور الإيراني والانقسام السياسي
10:03 GMT
57 د
مرايا العلوم
تحول الجسيمات فائقة الندرة ولغز التثاؤب والصرع وانقراض النياندرتال
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
12:03 GMT
36 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: لا يمكن أن يقبل لبنان بأي اتفاق يمس سيادته
17:03 GMT
59 د
On air
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
On air
09:19 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
صدى الحياة
لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:32 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
11:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:28 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241101/صالح-والمنفي-يعلقان-على-قرار-مجلس-الأمن-بتمديد-ولاية-البعثة-الأممية-في-ليبيا-1094375076.html
صالح والمنفي يعلقان على قرار مجلس الأمن بتمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا
صالح والمنفي يعلقان على قرار مجلس الأمن بتمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا
سبوتنيك عربي
أعرب رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، عن ترحيبه بتصويت مجلس الأمن على مشروع قرار تجديد مهمة البعثة الأممية في ليبيا لمدة 3 أشهر. 01.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-01T06:46+0000
2024-11-01T06:46+0000
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
الأخبار
منظمة الأمم المتحدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/02/0e/1048113237_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_dc0dc488e0dc0b06a9d0f59e5937e711.jpg
وحسب مراسل "سبوتنيك"، أشار صالح إلى أن تمديد ولاية البعثة الأممية يعكس التزام مجلس الأمن بدعم الشعب الليبي، كما شدد على أهمية مساندة مجلس الأمن للعملية السياسية في ليبيا بهدف الوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، حرة ونزيهة، تلبيةً لرغبة الشعب الليبي في تقرير مصيره واختيار ممثليه بإرادة حرة ودون قيود.وفي تصريح لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، رحب بقرار مجلس الأمن ووصفه بخارطة طريق واضحة لمرحلة مهمة في تاريخ ليبيا، حيث أكد أن هذا القرار يعزز من تحديد المرجعيات والأولويات اللازمة، كما شدد على التزام المجلس بتنفيذ هذا القرار.وأشار المنفي إلى أن من الأولويات الأساسية احترام تنفيذ الاتفاقات المبرمة ومعالجة القرارات الأحادية، بالإضافة إلى وضع ترتيبات مالية لتحقيق ميزانية موحدة، مما يضمن استقلالية وحيادية المصرف المركزي ودوره الفني.كما أكد ضرورة الربط بين قوانين الانتخابات ولجنة 6+6 عبر استفتاء شعبي لإنهاء حالة الجمود السياسي، واعتبار ذلك خطوة مهمة نحو تحقيق الانتخابات.وفيما يتعلق بالاقتصاد، شدد المنفي على أهمية استقلالية وشفافية المؤسسة الوطنية للنفط، التي تدير المورد الاقتصادي الأهم في البلاد، تحت إشراف اللجنة المالية العليا المشتركة، بهدف معالجة التضخم في الإنفاق العام ودعم الاقتصاد والتنمية.وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى قرارا بتمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا لمدة 3 أشهر إضافية، مع إمكانية تمديدها لـ 9 أشهر أخرى، ليصبح الإجمالي عاما كاملا، في حال تعيين مبعوث أممي جديد.كما أكد القرار على الالتزام بالاتفاق السياسي وخارطة طريق جنيف، بالإضافة إلى قوانين الانتخابات التي أصدرتها لجنة 6+6.
https://sarabic.ae/20241023/المنفي-يدعو-الأمم-المتحدة-لتعيين-مبعوث-دائم-وتسريع-العملية-الانتخابية-في-ليبيا-1094081567.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/02/0e/1048113237_48:0:1024:732_1920x0_80_0_0_8c5a14b16306b1465d9603dfb3ebcf39.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار, منظمة الأمم المتحدة
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار, منظمة الأمم المتحدة

صالح والمنفي يعلقان على قرار مجلس الأمن بتمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا

06:46 GMT 01.11.2024
© Sputnik . sputnik M.HEMIAعقيلة صالح ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في البيضاء
عقيلة صالح ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في البيضاء - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2024
© Sputnik . sputnik M.HEMIA
تابعنا عبر
أعرب رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، عن ترحيبه بتصويت مجلس الأمن على مشروع قرار تجديد مهمة البعثة الأممية في ليبيا لمدة 3 أشهر.
وحسب مراسل "سبوتنيك"، أشار صالح إلى أن تمديد ولاية البعثة الأممية يعكس التزام مجلس الأمن بدعم الشعب الليبي، كما شدد على أهمية مساندة مجلس الأمن للعملية السياسية في ليبيا بهدف الوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، حرة ونزيهة، تلبيةً لرغبة الشعب الليبي في تقرير مصيره واختيار ممثليه بإرادة حرة ودون قيود.
وفي تصريح لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، رحب بقرار مجلس الأمن ووصفه بخارطة طريق واضحة لمرحلة مهمة في تاريخ ليبيا، حيث أكد أن هذا القرار يعزز من تحديد المرجعيات والأولويات اللازمة، كما شدد على التزام المجلس بتنفيذ هذا القرار.
وأشار المنفي إلى أن من الأولويات الأساسية احترام تنفيذ الاتفاقات المبرمة ومعالجة القرارات الأحادية، بالإضافة إلى وضع ترتيبات مالية لتحقيق ميزانية موحدة، مما يضمن استقلالية وحيادية المصرف المركزي ودوره الفني.
رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في القمة العربية بجدة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2024
المنفي يدعو الأمم المتحدة لتعيين مبعوث دائم وتسريع العملية الانتخابية في ليبيا
23 أكتوبر, 12:36 GMT
كما أكد ضرورة الربط بين قوانين الانتخابات ولجنة 6+6 عبر استفتاء شعبي لإنهاء حالة الجمود السياسي، واعتبار ذلك خطوة مهمة نحو تحقيق الانتخابات.
وفيما يتعلق بالاقتصاد، شدد المنفي على أهمية استقلالية وشفافية المؤسسة الوطنية للنفط، التي تدير المورد الاقتصادي الأهم في البلاد، تحت إشراف اللجنة المالية العليا المشتركة، بهدف معالجة التضخم في الإنفاق العام ودعم الاقتصاد والتنمية.
وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى قرارا بتمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا لمدة 3 أشهر إضافية، مع إمكانية تمديدها لـ 9 أشهر أخرى، ليصبح الإجمالي عاما كاملا، في حال تعيين مبعوث أممي جديد.
كما أكد القرار على الالتزام بالاتفاق السياسي وخارطة طريق جنيف، بالإضافة إلى قوانين الانتخابات التي أصدرتها لجنة 6+6.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:25 GMTДым поднимается от израильских авиаударов по Дахие, южному пригороду Бейрута, Ливан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 22:04 GMTПоследствия израильского авиаудара в Дахии, Бейрут, Ливан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 13:31 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала