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اجتماع وزيري خارجية روسيا الاتحادية وكوريا الديمقراطية الشعبية في موسكو
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فصائل عراقية تشن هجمات بالطيران المسير على 6 أهداف حيوية في إسرائيل... فيديو
فصائل عراقية تشن هجمات بالطيران المسير على 6 أهداف حيوية في إسرائيل... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت فصائل عراقية مسلحة، اليوم الجمعة، أنها شنت 6 هجمات بالطيران المسير على أهداف حيوية في إسرائيل خلال الساعات الماضية. 01.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-01T07:32+0000
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وذكرت الفصائل في 6 بيانات عبر "تلغرام"، أن "مجاهدي المقاومة الإسلامية في العراق هاجموا اليوم الجمعة هدفين حيويين في الجولان (السوري) المحتل، بواسطة الطيران المسير، في هجومين منفصلين".وأضافت، في بيانات أخرى، أنها شنت هجمات منفصلة بطائرات مسيرة على 3 أهداف حيوية في إسرائيل.ولاحقا قالت في بيان إنها هاجمت بواسطة الطيران المسير هدفا حيويا في وسط إسرائيل.وأوضحت الفصائل في بياناتها أن الاستهداف يأتي "استمرارا لنهجها في مقاومة الاحتلال، ونُصرة لأهل فلسطين، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".كما أكدت "المقاومة الإسلامية في العراق" استمرار عملياتها بوتيرة متصاعدة.وتتبنى الفصائل العراقية بين الحين والآخر، قصف قواعد أمريكية في سوريا والعراق، ردا على العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أعلنت تلك الفصائل دعمها "المقاومة الفلسطينية".
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العراق, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي, الأخبار
العراق, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي, الأخبار

فصائل عراقية تشن هجمات بالطيران المسير على 6 أهداف حيوية في إسرائيل... فيديو

07:32 GMT 01.11.2024 (تم التحديث: 07:59 GMT 01.11.2024)
© AP Photo / Tsafrir Abayovمنظومة القبة الحديدية الإسرائيلية
منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayov
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أعلنت فصائل عراقية مسلحة، اليوم الجمعة، أنها شنت 6 هجمات بالطيران المسير على أهداف حيوية في إسرائيل خلال الساعات الماضية.
وذكرت الفصائل في 6 بيانات عبر "تلغرام"، أن "مجاهدي المقاومة الإسلامية في العراق هاجموا اليوم الجمعة هدفين حيويين في الجولان (السوري) المحتل، بواسطة الطيران المسير، في هجومين منفصلين".
وأضافت، في بيانات أخرى، أنها شنت هجمات منفصلة بطائرات مسيرة على 3 أهداف حيوية في إسرائيل.
ولاحقا قالت في بيان إنها هاجمت بواسطة الطيران المسير هدفا حيويا في وسط إسرائيل.
وأوضحت الفصائل في بياناتها أن الاستهداف يأتي "استمرارا لنهجها في مقاومة الاحتلال، ونُصرة لأهل فلسطين، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".
كما أكدت "المقاومة الإسلامية في العراق" استمرار عملياتها بوتيرة متصاعدة.
وتتبنى الفصائل العراقية بين الحين والآخر، قصف قواعد أمريكية في سوريا والعراق، ردا على العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أعلنت تلك الفصائل دعمها "المقاومة الفلسطينية".
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