https://sarabic.ae/20241101/فصائل-عراقية-تعلن-شن-هجمات-بالطيران-المسير-على-6-أهداف-حيوية-في-إسرائيل-1094375500.html
فصائل عراقية تشن هجمات بالطيران المسير على 6 أهداف حيوية في إسرائيل... فيديو
فصائل عراقية تشن هجمات بالطيران المسير على 6 أهداف حيوية في إسرائيل... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت فصائل عراقية مسلحة، اليوم الجمعة، أنها شنت 6 هجمات بالطيران المسير على أهداف حيوية في إسرائيل خلال الساعات الماضية. 01.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-01T07:32+0000
2024-11-01T07:32+0000
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وذكرت الفصائل في 6 بيانات عبر "تلغرام"، أن "مجاهدي المقاومة الإسلامية في العراق هاجموا اليوم الجمعة هدفين حيويين في الجولان (السوري) المحتل، بواسطة الطيران المسير، في هجومين منفصلين".وأضافت، في بيانات أخرى، أنها شنت هجمات منفصلة بطائرات مسيرة على 3 أهداف حيوية في إسرائيل.ولاحقا قالت في بيان إنها هاجمت بواسطة الطيران المسير هدفا حيويا في وسط إسرائيل.وأوضحت الفصائل في بياناتها أن الاستهداف يأتي "استمرارا لنهجها في مقاومة الاحتلال، ونُصرة لأهل فلسطين، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".كما أكدت "المقاومة الإسلامية في العراق" استمرار عملياتها بوتيرة متصاعدة.وتتبنى الفصائل العراقية بين الحين والآخر، قصف قواعد أمريكية في سوريا والعراق، ردا على العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أعلنت تلك الفصائل دعمها "المقاومة الفلسطينية".
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MIA „Rossiya Segodnya“
العراق, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي, الأخبار
العراق, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي, الأخبار
فصائل عراقية تشن هجمات بالطيران المسير على 6 أهداف حيوية في إسرائيل... فيديو
07:32 GMT 01.11.2024 (تم التحديث: 07:59 GMT 01.11.2024)
أعلنت فصائل عراقية مسلحة، اليوم الجمعة، أنها شنت 6 هجمات بالطيران المسير على أهداف حيوية في إسرائيل خلال الساعات الماضية.
وذكرت الفصائل في 6 بيانات عبر "تلغرام"، أن "مجاهدي المقاومة الإسلامية في العراق
هاجموا اليوم الجمعة هدفين حيويين في الجولان (السوري) المحتل، بواسطة الطيران المسير، في هجومين منفصلين".
وأضافت، في بيانات أخرى، أنها شنت هجمات منفصلة بطائرات مسيرة على 3 أهداف حيوية في إسرائيل.
ولاحقا قالت في بيان إنها هاجمت بواسطة الطيران المسير هدفا حيويا في وسط إسرائيل.
وأوضحت الفصائل في بياناتها أن الاستهداف يأتي "استمرارا لنهجها في مقاومة الاحتلال، ونُصرة لأهل فلسطين
، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".
كما أكدت "المقاومة الإسلامية في العراق" استمرار عملياتها بوتيرة متصاعدة.
وتتبنى الفصائل العراقية بين الحين والآخر، قصف قواعد أمريكية في سوريا والعراق، ردا على العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة
، حيث أعلنت تلك الفصائل دعمها "المقاومة الفلسطينية".