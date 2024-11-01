https://sarabic.ae/20241101/من-مسافة-الصفر-وبدم-بارد-تركي-يقتل-شريكه-في-تجارة-السلاح-فيديو-1094397431.html
من مسافة الصفر وبدم بارد... تركي يقتل شريكه في تجارة السلاح... فيديو
من مسافة الصفر وبدم بارد... تركي يقتل شريكه في تجارة السلاح... فيديو
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام تركية، اليوم الجمعة، عن مقتل شخص متأثرا بجروح، بعد أن أطلق عليه صديقه سبع رصاصات من الخلف، في أحد المقاهي المزدحمة في مدينة بوردور التركية. 01.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-01T15:11+0000
2024-11-01T15:11+0000
2024-11-01T15:11+0000
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وحول تفاصيل الحادثة، أفادت وكالة إخلاص "IHA"، أن الخلاف بين القاتل حسين ميتي، والمجني عليه رمضان أوشار، يتعلق بتجارة الأسلحة، مبينة أن الشرطة اعتقلت ميتي بعد وقت قليل من فراره.ويذكر أن في مايو/ أيار الماضي، تسبب شجار داخل مقهى في شارع أيازما في منطقة أوسكودار في إسطنبول، بمقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين.
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, نادي الفيديو
أخبار تركيا اليوم, نادي الفيديو
من مسافة الصفر وبدم بارد... تركي يقتل شريكه في تجارة السلاح... فيديو
كشفت وسائل إعلام تركية، اليوم الجمعة، عن مقتل شخص متأثرا بجروح، بعد أن أطلق عليه صديقه سبع رصاصات من الخلف، في أحد المقاهي المزدحمة في مدينة بوردور التركية.
وحول تفاصيل الحادثة، أفادت وكالة إخلاص "IHA"، أن الخلاف بين القاتل حسين ميتي، والمجني عليه رمضان أوشار، يتعلق بتجارة الأسلحة، مبينة أن الشرطة اعتقلت ميتي بعد وقت قليل من فراره.
ونشرت الوكالة مقطع فيديو للحادث، يظهر الجاني جالسا على كرسي، ومن ثم يقوم بسحب سلاحه ويطلق النار على الضحية الذي حاول الفرار، لكن ميتي استمر بإطلاق النار على الضحية الذي سقط أرضا وسط حضور رواد المقهى الذين فر بعضهم.
ويذكر أن في مايو/ أيار الماضي، تسبب شجار داخل مقهى في شارع أيازما في منطقة أوسكودار في إسطنبول، بمقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين.