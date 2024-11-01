الصور الأكثر تصدرا لهذا الأسبوع

صحفيون يوثقون تصاعد الدخان من المباني التي استهدفتها الغارات الجوية الإسرائيلية في صور، جنوبي لبنان.
صحفيون يوثقون تصاعد الدخان من المباني التي استهدفتها الغارات الجوية الإسرائيلية في صور، جنوبي لبنان.
المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية كامالا هاريس، إلى اليسار، والسيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما تصلان لإلقاء كلمة خلال تجمع انتخابي في مركز وينغز إيفنت سنتر في كالامازو بولاية ميشيغان.
المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية كامالا هاريس، إلى اليسار، والسيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما تصلان لإلقاء كلمة خلال تجمع انتخابي في مركز وينغز إيفنت سنتر في كالامازو بولاية ميشيغان.
امرأة تنظر من شرفة منزلها بينما تحاصر المياه السيارات في الشارع أثناء الفيضانات في فالنسيا.
امرأة تنظر من شرفة منزلها بينما تحاصر المياه السيارات في الشارع أثناء الفيضانات في فالنسيا.
رجل ينظر إلى الخارج من مطعم على ىشكل حاوية بالقرب من منحوتة فنية تصور رائد فضاء صيني نائم في منطقة سونغ تشوانغ الفنية في شرق بكين.
رجل ينظر إلى الخارج من مطعم على ىشكل حاوية بالقرب من منحوتة فنية تصور رائد فضاء صيني نائم في منطقة سونغ تشوانغ الفنية في شرق بكين.
مزارعون يقطفون زهور القطيفة لصنع أكاليل من الزهور لبيعها في مهرجان تيهار، في ضواحي كاتماندو، نيبال.
مزارعون يقطفون زهور القطيفة لصنع أكاليل من الزهور لبيعها في مهرجان تيهار، في ضواحي كاتماندو، نيبال.
ضابط شرطة يصرخ في وجه امرأة أثناء تفريق مظاهرة ضد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ويطالبون بالإفراج عن الرهائن المحتجزين بالقرب من مقر إقامة رئيس الوزراء في القدس.
ضابط شرطة يصرخ في وجه امرأة أثناء تفريق مظاهرة ضد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ويطالبون بالإفراج عن الرهائن المحتجزين بالقرب من مقر إقامة رئيس الوزراء في القدس.
رجال الإطفاء في موقع تحطم طائرة صغيرة في فادول لوي فودا، مولدوفا.
رجال الإطفاء في موقع تحطم طائرة صغيرة في فادول لوي فودا، مولدوفا.
لاعب دينامو أرتور، على اليمين، ولاعب خيمكي جورجي دجيكييا في مباراة الجولة الثالثة عشرة من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم 2024/2025.
لاعب دينامو أرتور، على اليمين، ولاعب خيمكي جورجي دجيكييا في مباراة الجولة الثالثة عشرة من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم 2024/2025.
نساء يرتدين الأزياء التقليدية للمنطقة يشربن شراب الشنابس بعد الحج التقليدي لليونهاردي في وارنغاو بالقرب من ميونيخ، ألمانيا.
نساء يرتدين الأزياء التقليدية للمنطقة يشربن شراب الشنابس بعد الحج التقليدي لليونهاردي في وارنغاو بالقرب من ميونيخ، ألمانيا.
امرأة مسنة تغير ملابسها بعد الصلاة في نهر يامونا المليء بالرغوة السامة في نيودلهي، الهند.
امرأة مسنة تغير ملابسها بعد الصلاة في نهر يامونا المليء بالرغوة السامة في نيودلهي، الهند.
عارضة أزياء تعرض ملابس من مجموعة العلامة التجارية SIRENE في أسبوع الموضة في فولغا في موسكو.
عارضة أزياء تعرض ملابس من مجموعة العلامة التجارية SIRENE في أسبوع الموضة في فولغا في موسكو.
متظاهرون من المعارضة الجورجية غير راضين عن نتائج الانتخابات البرلمانية في وسط تبليسي.
متظاهرون من المعارضة الجورجية غير راضين عن نتائج الانتخابات البرلمانية في وسط تبليسي.
شبل فرس النهر القزم المسمى توني يغطس في حوض السباحة لأول مرة للجمهور في حديقة الحيوان في برلين.
شبل فرس النهر القزم المسمى توني يغطس في حوض السباحة لأول مرة للجمهور في حديقة الحيوان في برلين.
أشخاص يرتدون زي "كاتريناس" يستعرضون في الشوارع خلال الاحتفالات التي تسبق "يوم الموتى" في مكسيكو سيتي.
أشخاص يرتدون زي "كاتريناس" يستعرضون في الشوارع خلال الاحتفالات التي تسبق "يوم الموتى" في مكسيكو سيتي.
الشرطة الإسرائيلية وخدمات الإنقاذ الإسرائيلية تتفقد الموقع الذي اصطدم فيه سائق شاحنة بموقف للحافلات بالقرب من قاعدة للجيش
الشرطة الإسرائيلية وخدمات الإنقاذ الإسرائيلية تتفقد الموقع الذي اصطدم فيه سائق شاحنة بموقف للحافلات بالقرب من قاعدة للجيش
الرئيس جو بايدن يستضيف طلاب المنطقة المحلية والأطفال المرتبطين بالجيش وعائلات الأحياء المجاورة في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض في واشنطن.
الرئيس جو بايدن يستضيف طلاب المنطقة المحلية والأطفال المرتبطين بالجيش وعائلات الأحياء المجاورة في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض في واشنطن.
نساء يضعن الشموع على قبر نصف مغمور لأفراد الأسرة في حديقة الروح القدس التذكارية المعرضة للفيضانات في ماسانتول بمقاطعة بامبانغا في الفلبين.
نساء يضعن الشموع على قبر نصف مغمور لأفراد الأسرة في حديقة الروح القدس التذكارية المعرضة للفيضانات في ماسانتول بمقاطعة بامبانغا في الفلبين.
الممثل كولين فاريل يركض مع صديقته المقربة إيما فوغارتي التي تعد أطول الناجين بقاء من مرض انحلال البشرة الثؤلولي خلال ماراثون دبلن لايف الأيرلندي.
الممثل كولين فاريل يركض مع صديقته المقربة إيما فوغارتي التي تعد أطول الناجين بقاء من مرض انحلال البشرة الثؤلولي خلال ماراثون دبلن لايف الأيرلندي.
المهاجرة الهندوراسية مايرا توريس تعانق شقيقتها في ملجأ في تاباتشولا، المكسيك.
المهاجرة الهندوراسية مايرا توريس تعانق شقيقتها في ملجأ في تاباتشولا، المكسيك.
كلب ضال يمشي في الموقع التاريخي لأهرامات الجيزة في ضواحي القاهرة، مصر
كلب ضال يمشي في الموقع التاريخي لأهرامات الجيزة في ضواحي القاهرة، مصر