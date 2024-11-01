الصور الأكثر تصدرا لهذا الأسبوع

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
135 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
لبنان بين الدعم العربي والدور الإيراني والانقسام السياسي
10:03 GMT
57 د
مرايا العلوم
تحول الجسيمات فائقة الندرة ولغز التثاؤب والصرع وانقراض النياندرتال
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
12:03 GMT
36 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: لا يمكن أن يقبل لبنان بأي اتفاق يمس سيادته
17:03 GMT
59 د
On air
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
On air
09:19 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
صدى الحياة
لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:32 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
11:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:28 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
On air
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
مباحثات بين مبعوثي الإدارة الأمريكية ونتنياهو لوقف اطلاق النار، "قمة متابعة عربية إسلامية" في الحادي عشر من نوفمبر الجاري
18:03 GMT
59 د
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الصور الأكثر تصدرا لهذا الأسبوع
الصور الأكثر تصدرا لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
جمعت وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر لفتًا للأنظار هذا الأسبوع، التي رصدتها عدسات الكاميرات، خلال الأحداث البارزة في مختلف أنحاء العالم. 01.11.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور, العالم
фото, صور, العالم

الصور الأكثر تصدرا لهذا الأسبوع

11:58 GMT 01.11.2024
تابعنا عبر
جمعت وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر لفتًا للأنظار هذا الأسبوع، التي رصدتها عدسات الكاميرات، خلال الأحداث البارزة في مختلف أنحاء العالم.
© AP Photo / Mohammad Zaatari

صحفيون يوثقون تصاعد الدخان من المباني التي استهدفتها الغارات الجوية الإسرائيلية في صور، جنوبي لبنان.

صحفيون يوثقون تصاعد الدخان من المباني التي استهدفتها الغارات الجوية الإسرائيلية في صور، جنوبي لبنان. - سبوتنيك عربي
1/20
© AP Photo / Mohammad Zaatari

صحفيون يوثقون تصاعد الدخان من المباني التي استهدفتها الغارات الجوية الإسرائيلية في صور، جنوبي لبنان.

© AP Photo / Jacquelyn Martin

المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية كامالا هاريس، إلى اليسار، والسيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما تصلان لإلقاء كلمة خلال تجمع انتخابي في مركز وينغز إيفنت سنتر في كالامازو بولاية ميشيغان.

المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية كامالا هاريس، إلى اليسار، والسيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما تصلان لإلقاء كلمة خلال تجمع انتخابي في مركز وينغز إيفنت سنتر في كالامازو بولاية ميشيغان. - سبوتنيك عربي
2/20
© AP Photo / Jacquelyn Martin

المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية كامالا هاريس، إلى اليسار، والسيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما تصلان لإلقاء كلمة خلال تجمع انتخابي في مركز وينغز إيفنت سنتر في كالامازو بولاية ميشيغان.

© AP Photo / Alberto Saiz

امرأة تنظر من شرفة منزلها بينما تحاصر المياه السيارات في الشارع أثناء الفيضانات في فالنسيا.

امرأة تنظر من شرفة منزلها بينما تحاصر المياه السيارات في الشارع أثناء الفيضانات في فالنسيا. - سبوتنيك عربي
3/20
© AP Photo / Alberto Saiz

امرأة تنظر من شرفة منزلها بينما تحاصر المياه السيارات في الشارع أثناء الفيضانات في فالنسيا.

© AP Photo / Andy Wong

رجل ينظر إلى الخارج من مطعم على ىشكل حاوية بالقرب من منحوتة فنية تصور رائد فضاء صيني نائم في منطقة سونغ تشوانغ الفنية في شرق بكين.

رجل ينظر إلى الخارج من مطعم على ىشكل حاوية بالقرب من منحوتة فنية تصور رائد فضاء صيني نائم في منطقة سونغ تشوانغ الفنية في شرق بكين. - سبوتنيك عربي
4/20
© AP Photo / Andy Wong

رجل ينظر إلى الخارج من مطعم على ىشكل حاوية بالقرب من منحوتة فنية تصور رائد فضاء صيني نائم في منطقة سونغ تشوانغ الفنية في شرق بكين.

© AP Photo / Niranjan Shrestha

مزارعون يقطفون زهور القطيفة لصنع أكاليل من الزهور لبيعها في مهرجان تيهار، في ضواحي كاتماندو، نيبال.

مزارعون يقطفون زهور القطيفة لصنع أكاليل من الزهور لبيعها في مهرجان تيهار، في ضواحي كاتماندو، نيبال. - سبوتنيك عربي
5/20
© AP Photo / Niranjan Shrestha

مزارعون يقطفون زهور القطيفة لصنع أكاليل من الزهور لبيعها في مهرجان تيهار، في ضواحي كاتماندو، نيبال.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg

ضابط شرطة يصرخ في وجه امرأة أثناء تفريق مظاهرة ضد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ويطالبون بالإفراج عن الرهائن المحتجزين بالقرب من مقر إقامة رئيس الوزراء في القدس.

ضابط شرطة يصرخ في وجه امرأة أثناء تفريق مظاهرة ضد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ويطالبون بالإفراج عن الرهائن المحتجزين بالقرب من مقر إقامة رئيس الوزراء في القدس. - سبوتنيك عربي
6/20
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

ضابط شرطة يصرخ في وجه امرأة أثناء تفريق مظاهرة ضد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ويطالبون بالإفراج عن الرهائن المحتجزين بالقرب من مقر إقامة رئيس الوزراء في القدس.

© AP Photo / Moldova Emergency Services

رجال الإطفاء في موقع تحطم طائرة صغيرة في فادول لوي فودا، مولدوفا.

 رجال الإطفاء في موقع تحطم طائرة صغيرة في فادول لوي فودا، مولدوفا. - سبوتنيك عربي
7/20
© AP Photo / Moldova Emergency Services

رجال الإطفاء في موقع تحطم طائرة صغيرة في فادول لوي فودا، مولدوفا.

© Sputnik . Alexey Filippov / الانتقال إلى بنك الصور

لاعب دينامو أرتور، على اليمين، ولاعب خيمكي جورجي دجيكييا في مباراة الجولة الثالثة عشرة من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم 2024/2025.

لاعب دينامو أرتور، على اليمين، ولاعب خيمكي جورجي دجيكييا في مباراة الجولة الثالثة عشرة من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم 2024/2025. - سبوتنيك عربي
8/20
© Sputnik . Alexey Filippov
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لاعب دينامو أرتور، على اليمين، ولاعب خيمكي جورجي دجيكييا في مباراة الجولة الثالثة عشرة من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم 2024/2025.

© AP Photo / Matthias Schrader

نساء يرتدين الأزياء التقليدية للمنطقة يشربن شراب الشنابس بعد الحج التقليدي لليونهاردي في وارنغاو بالقرب من ميونيخ، ألمانيا.

نساء يرتدين الأزياء التقليدية للمنطقة يشربن شراب الشنابس بعد الحج التقليدي لليونهاردي في وارنغاو بالقرب من ميونيخ، ألمانيا. - سبوتنيك عربي
9/20
© AP Photo / Matthias Schrader

نساء يرتدين الأزياء التقليدية للمنطقة يشربن شراب الشنابس بعد الحج التقليدي لليونهاردي في وارنغاو بالقرب من ميونيخ، ألمانيا.

© AP Photo / Manish Swarup

امرأة مسنة تغير ملابسها بعد الصلاة في نهر يامونا المليء بالرغوة السامة في نيودلهي، الهند.

امرأة مسنة تغير ملابسها بعد الصلاة في نهر يامونا المليء بالرغوة السامة في نيودلهي، الهند. - سبوتنيك عربي
10/20
© AP Photo / Manish Swarup

امرأة مسنة تغير ملابسها بعد الصلاة في نهر يامونا المليء بالرغوة السامة في نيودلهي، الهند.

© Sputnik . Pelagiya Tikhonova / الانتقال إلى بنك الصور

عارضة أزياء تعرض ملابس من مجموعة العلامة التجارية SIRENE في أسبوع الموضة في فولغا في موسكو.

عارضة أزياء تعرض ملابس من مجموعة العلامة التجارية SIRENE في أسبوع الموضة في فولغا في موسكو. - سبوتنيك عربي
11/20
© Sputnik . Pelagiya Tikhonova
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عارضة أزياء تعرض ملابس من مجموعة العلامة التجارية SIRENE في أسبوع الموضة في فولغا في موسكو.

© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصور

متظاهرون من المعارضة الجورجية غير راضين عن نتائج الانتخابات البرلمانية في وسط تبليسي.

متظاهرون من المعارضة الجورجية غير راضين عن نتائج الانتخابات البرلمانية في وسط تبليسي. - سبوتنيك عربي
12/20
© Sputnik . Kirill Zykov
/
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متظاهرون من المعارضة الجورجية غير راضين عن نتائج الانتخابات البرلمانية في وسط تبليسي.

© AP Photo / Markus Schreiber

شبل فرس النهر القزم المسمى توني يغطس في حوض السباحة لأول مرة للجمهور في حديقة الحيوان في برلين.

شبل فرس النهر القزم المسمى توني يغطس في حوض السباحة لأول مرة للجمهور في حديقة الحيوان في برلين. - سبوتنيك عربي
13/20
© AP Photo / Markus Schreiber

شبل فرس النهر القزم المسمى توني يغطس في حوض السباحة لأول مرة للجمهور في حديقة الحيوان في برلين.

© AP Photo / Ginnette Riquelme

أشخاص يرتدون زي "كاتريناس" يستعرضون في الشوارع خلال الاحتفالات التي تسبق "يوم الموتى" في مكسيكو سيتي.

أشخاص يرتدون زي &quot;كاتريناس&quot; يستعرضون في الشوارع خلال الاحتفالات التي تسبق &quot;يوم الموتى&quot; في مكسيكو سيتي. - سبوتنيك عربي
14/20
© AP Photo / Ginnette Riquelme

أشخاص يرتدون زي "كاتريناس" يستعرضون في الشوارع خلال الاحتفالات التي تسبق "يوم الموتى" في مكسيكو سيتي.

© AP Photo / Oded Balilty

الشرطة الإسرائيلية وخدمات الإنقاذ الإسرائيلية تتفقد الموقع الذي اصطدم فيه سائق شاحنة بموقف للحافلات بالقرب من قاعدة للجيش

الشرطة الإسرائيلية وخدمات الإنقاذ الإسرائيلية تتفقد الموقع الذي اصطدم فيه سائق شاحنة بموقف للحافلات بالقرب من قاعدة للجيش - سبوتنيك عربي
15/20
© AP Photo / Oded Balilty

الشرطة الإسرائيلية وخدمات الإنقاذ الإسرائيلية تتفقد الموقع الذي اصطدم فيه سائق شاحنة بموقف للحافلات بالقرب من قاعدة للجيش

© AP Photo / Ben Curtis

الرئيس جو بايدن يستضيف طلاب المنطقة المحلية والأطفال المرتبطين بالجيش وعائلات الأحياء المجاورة في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض في واشنطن.

الرئيس جو بايدن يستضيف طلاب المنطقة المحلية والأطفال المرتبطين بالجيش وعائلات الأحياء المجاورة في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض في واشنطن. - سبوتنيك عربي
16/20
© AP Photo / Ben Curtis

الرئيس جو بايدن يستضيف طلاب المنطقة المحلية والأطفال المرتبطين بالجيش وعائلات الأحياء المجاورة في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض في واشنطن.

© AP Photo / Aaron Favila

نساء يضعن الشموع على قبر نصف مغمور لأفراد الأسرة في حديقة الروح القدس التذكارية المعرضة للفيضانات في ماسانتول بمقاطعة بامبانغا في الفلبين.

نساء يضعن الشموع على قبر نصف مغمور لأفراد الأسرة في حديقة الروح القدس التذكارية المعرضة للفيضانات في ماسانتول بمقاطعة بامبانغا في الفلبين. - سبوتنيك عربي
17/20
© AP Photo / Aaron Favila

نساء يضعن الشموع على قبر نصف مغمور لأفراد الأسرة في حديقة الروح القدس التذكارية المعرضة للفيضانات في ماسانتول بمقاطعة بامبانغا في الفلبين.

© AP Photo / Peter Morrison

الممثل كولين فاريل يركض مع صديقته المقربة إيما فوغارتي التي تعد أطول الناجين بقاء من مرض انحلال البشرة الثؤلولي خلال ماراثون دبلن لايف الأيرلندي.

الممثل كولين فاريل يركض مع صديقته المقربة إيما فوغارتي التي تعد أطول الناجين بقاء من مرض انحلال البشرة الثؤلولي خلال ماراثون دبلن لايف الأيرلندي. - سبوتنيك عربي
18/20
© AP Photo / Peter Morrison

الممثل كولين فاريل يركض مع صديقته المقربة إيما فوغارتي التي تعد أطول الناجين بقاء من مرض انحلال البشرة الثؤلولي خلال ماراثون دبلن لايف الأيرلندي.

© AP Photo / Matias Delacroix

المهاجرة الهندوراسية مايرا توريس تعانق شقيقتها في ملجأ في تاباتشولا، المكسيك.

المهاجرة الهندوراسية مايرا توريس تعانق شقيقتها في ملجأ في تاباتشولا، المكسيك. - سبوتنيك عربي
19/20
© AP Photo / Matias Delacroix

المهاجرة الهندوراسية مايرا توريس تعانق شقيقتها في ملجأ في تاباتشولا، المكسيك.

© AP Photo / Amr Nabil

كلب ضال يمشي في الموقع التاريخي لأهرامات الجيزة في ضواحي القاهرة، مصر

كلب ضال يمشي في الموقع التاريخي لأهرامات الجيزة في ضواحي القاهرة، مصر - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Amr Nabil

كلب ضال يمشي في الموقع التاريخي لأهرامات الجيزة في ضواحي القاهرة، مصر

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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:25 GMTДым поднимается от израильских авиаударов по Дахие, южному пригороду Бейрута, Ливан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 22:04 GMTПоследствия израильского авиаудара в Дахии, Бейрут, Ливан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 13:31 GMT
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