https://sarabic.ae/20241102/أول-رد-من-السعودية-على-ما-تم-تداوله-بشأن-ظروف-العمال-الأجانب-في-المملكة-1094408851.html

أول رد من السعودية على ما تم تداوله بشأن ظروف العمال الأجانب في المملكة

أول رد من السعودية على ما تم تداوله بشأن ظروف العمال الأجانب في المملكة

سبوتنيك عربي

رد المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية في السعودية، لأول مرة، على الأنباء المتداولة في عدد من المنصات الإعلامية حول تزايد أعداد حالات الوفاة للعاملين الأجانب... 02.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-02T07:03+0000

2024-11-02T07:03+0000

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وأكد المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، في بيان له، "عدم صحة ما تم تداوله حول ظروف العمل في المملكة، وعدم استنادها إلى أي مصادر موثوقة"، مشيرا إلى أن "معدل الوفيات بسبب ظروف العمل في المملكة لا يتجاوز 1.12 لكل 100 ألف عامل، ما يعد ضمن المعدلات الأدنى عالميا للوفيات بسبب ظروف العمل، بحسب موقع منظمة العمل الدولية. والتي أشارت في موقعها الرسمي بأن المملكة العربية السعودية قطعت خطوات واسعة، وحققت إنجازات ملحوظة في مجال تحسين وتطوير السلامة والصحة المهنية، والحد من حوادث وإصابات العمال على المستوى الوطني".وأوضح المجلس أن "سلامة وصحة العاملين تأتي على رأس الأولويات في المملكة، وذلك ضمن رؤية السعودية 2030 مبادرة البرنامج الوطني الاستراتيجي للسلامة والصحة المهنية، الذي أطلق عام 2017 لتطوير الأنظمة والقوانين ذات الصلة"، مؤكدا "التزام أصحاب العمل بتوفير التأمين الطبي الشامل للعمال وتطبيق قوانين تقنين العمل تحت أشعة الشمس في الصيف، وذلك بما يتوافق مع المعايير الدولية".جاء ذلك ردا علي ما اُثير في الآونة الأخيرة في عدد من المنصات الإعلامية من مغالطات، كان من بينها مزاعم حول تزايد أعداد حالات الوفاة للعاملين بسبب ظروف العمل في المملكة.

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