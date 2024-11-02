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أول رد من السعودية على ما تم تداوله بشأن ظروف العمال الأجانب في المملكة
أول رد من السعودية على ما تم تداوله بشأن ظروف العمال الأجانب في المملكة
سبوتنيك عربي
رد المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية في السعودية، لأول مرة، على الأنباء المتداولة في عدد من المنصات الإعلامية حول تزايد أعداد حالات الوفاة للعاملين الأجانب... 02.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-02T07:03+0000
2024-11-02T07:03+0000
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وأكد المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، في بيان له، "عدم صحة ما تم تداوله حول ظروف العمل في المملكة، وعدم استنادها إلى أي مصادر موثوقة"، مشيرا إلى أن "معدل الوفيات بسبب ظروف العمل في المملكة لا يتجاوز 1.12 لكل 100 ألف عامل، ما يعد ضمن المعدلات الأدنى عالميا للوفيات بسبب ظروف العمل، بحسب موقع منظمة العمل الدولية. والتي أشارت في موقعها الرسمي بأن المملكة العربية السعودية قطعت خطوات واسعة، وحققت إنجازات ملحوظة في مجال تحسين وتطوير السلامة والصحة المهنية، والحد من حوادث وإصابات العمال على المستوى الوطني".وأوضح المجلس أن "سلامة وصحة العاملين تأتي على رأس الأولويات في المملكة، وذلك ضمن رؤية السعودية 2030 مبادرة البرنامج الوطني الاستراتيجي للسلامة والصحة المهنية، الذي أطلق عام 2017 لتطوير الأنظمة والقوانين ذات الصلة"، مؤكدا "التزام أصحاب العمل بتوفير التأمين الطبي الشامل للعمال وتطبيق قوانين تقنين العمل تحت أشعة الشمس في الصيف، وذلك بما يتوافق مع المعايير الدولية".جاء ذلك ردا علي ما اُثير في الآونة الأخيرة في عدد من المنصات الإعلامية من مغالطات، كان من بينها مزاعم حول تزايد أعداد حالات الوفاة للعاملين بسبب ظروف العمل في المملكة.
https://sarabic.ae/20221106/السعودية-تستأنف-غدا-استقدام-العمالة-الفلبينية-بعد-الاتفاق-على-تعزيز-حمايتهم-1069895359.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

أول رد من السعودية على ما تم تداوله بشأن ظروف العمال الأجانب في المملكة

07:03 GMT 02.11.2024
CC0 / Pixabay / مدينة الرياض، السعودية
مدينة الرياض، السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2024
CC0 / Pixabay /
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رد المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية في السعودية، لأول مرة، على الأنباء المتداولة في عدد من المنصات الإعلامية حول تزايد أعداد حالات الوفاة للعاملين الأجانب بسبب ظروف العمل في المملكة.
وأكد المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، في بيان له، "عدم صحة ما تم تداوله حول ظروف العمل في المملكة، وعدم استنادها إلى أي مصادر موثوقة"، مشيرا إلى أن "معدل الوفيات بسبب ظروف العمل في المملكة لا يتجاوز 1.12 لكل 100 ألف عامل، ما يعد ضمن المعدلات الأدنى عالميا للوفيات بسبب ظروف العمل، بحسب موقع منظمة العمل الدولية. والتي أشارت في موقعها الرسمي بأن المملكة العربية السعودية قطعت خطوات واسعة، وحققت إنجازات ملحوظة في مجال تحسين وتطوير السلامة والصحة المهنية، والحد من حوادث وإصابات العمال على المستوى الوطني".
الرياض، المملكة العربية السعودية يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2022
السعودية تستأنف غدا استقدام العمالة الفلبينية بعد الاتفاق على تعزيز حمايتهم
6 نوفمبر 2022, 21:55 GMT
وأوضح المجلس أن "سلامة وصحة العاملين تأتي على رأس الأولويات في المملكة، وذلك ضمن رؤية السعودية 2030 مبادرة البرنامج الوطني الاستراتيجي للسلامة والصحة المهنية، الذي أطلق عام 2017 لتطوير الأنظمة والقوانين ذات الصلة"، مؤكدا "التزام أصحاب العمل بتوفير التأمين الطبي الشامل للعمال وتطبيق قوانين تقنين العمل تحت أشعة الشمس في الصيف، وذلك بما يتوافق مع المعايير الدولية".
جاء ذلك ردا علي ما اُثير في الآونة الأخيرة في عدد من المنصات الإعلامية من مغالطات، كان من بينها مزاعم حول تزايد أعداد حالات الوفاة للعاملين بسبب ظروف العمل في المملكة.
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