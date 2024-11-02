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https://sarabic.ae/20241102/الجيش-الإسرائيلي-رصد-إطلاق-3-صواريخ-من-لبنان-تجاه-إسرائيل-واعتراض-جزء-منها-1094406490.html
الجيش الإسرائيلي يعلن رصد إطلاق 3 صواريخ من لبنان وعدة إصابات وسط إسرائيل
الجيش الإسرائيلي يعلن رصد إطلاق 3 صواريخ من لبنان وعدة إصابات وسط إسرائيل
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، رصد إطلاق 3 صواريخ من لبنان نحو البلاد واعتراض جزء منها، فيما أفاد الإسعاف الإسرائيلي بإصابة 7 أشخاص نتيجة سقوط شظايا أحد... 02.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-02T00:56+0000
2024-11-02T01:45+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال الجيش في بيان له: "بعد سماع صفارات الإنذار في وسط إسرائيل، تم رصد ثلاث قذائف انطلقت من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية"، مضيفًا أنه "تم اعتراض بعض القذائف ومن المرجح سقوط أحدها في المنطقة".وأفاد الإسعاف الإسرائيلي أنه في أعقاب صفارات الإنذار الأخيرة في الطيرة، قام مسعفو ومتطوعو نجمة داوود الحمراء بتقديم الرعاية الطبية ونقل 7 مصابين إلى مستشفيات وسط إسرائيل.من جانبها، أفادت هيئة البث الإسرائيلية: بنقل11 جريحا في سقوط صاروخ على مبنى في بلدة الطيرة وسط إسرائيل إلى المستشفيات.وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية إنه "تم استدعاء خمس فرق إطفاء للمساعدة في تحرير العديد من الأشخاص المشتبه في أنهم محاصرون في أحد المباني".تأتي التطورات في الوقت الذي تتواصل فيه المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، منذ أكثر من 12 شهراً بعد إعلان حزب الله فتح جبهة مساندة لغزة، حيث تشهد العمليات توسعاً بشكل يومي على طول الحدود من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا.كما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين. وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وعلق الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، حول الوضع في الشرق الأوسط قائلاً إن الوضع في الشرق الأوسط يتطور وفقا للسيناريو "الأكثر إثارة للقلق"، مشددًا على أن موسكو لديها اتصالات مع جميع أطراف الصراع بالشرق الأوسط.
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لبنان, أخبار لبنان, الحرب على حزب الله, أخبار حزب الله

الجيش الإسرائيلي يعلن رصد إطلاق 3 صواريخ من لبنان وعدة إصابات وسط إسرائيل

00:56 GMT 02.11.2024 (تم التحديث: 01:45 GMT 02.11.2024)
© AP Photo / Syrian Central Military Mediaقوات المقاومة "حزب الله" تطلق صواريخ باتجاه إرهابيين على الحدود اللبنانية السورية،22 يوليو/ تموز 2017
قوات المقاومة حزب الله تطلق صواريخ باتجاه إرهابيين على الحدود اللبنانية السورية،22 يوليو/ تموز 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2024
© AP Photo / Syrian Central Military Media
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، رصد إطلاق 3 صواريخ من لبنان نحو البلاد واعتراض جزء منها، فيما أفاد الإسعاف الإسرائيلي بإصابة 7 أشخاص نتيجة سقوط شظايا أحد الصواريخ في مدينة الطيرة.
القاهرة - سبوتنيك. وقال الجيش في بيان له: "بعد سماع صفارات الإنذار في وسط إسرائيل، تم رصد ثلاث قذائف انطلقت من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية"، مضيفًا أنه "تم اعتراض بعض القذائف ومن المرجح سقوط أحدها في المنطقة".
وأفاد الإسعاف الإسرائيلي أنه في أعقاب صفارات الإنذار الأخيرة في الطيرة، قام مسعفو ومتطوعو نجمة داوود الحمراء بتقديم الرعاية الطبية ونقل 7 مصابين إلى مستشفيات وسط إسرائيل.
من جانبها، أفادت هيئة البث الإسرائيلية: بنقل11 جريحا في سقوط صاروخ على مبنى في بلدة الطيرة وسط إسرائيل إلى المستشفيات.
وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية إنه "تم استدعاء خمس فرق إطفاء للمساعدة في تحرير العديد من الأشخاص المشتبه في أنهم محاصرون في أحد المباني".
تأتي التطورات في الوقت الذي تتواصل فيه المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، منذ أكثر من 12 شهراً بعد إعلان حزب الله فتح جبهة مساندة لغزة، حيث تشهد العمليات توسعاً بشكل يومي على طول الحدود من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا.
كما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين. وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وعلق الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، حول الوضع في الشرق الأوسط قائلاً إن الوضع في الشرق الأوسط يتطور وفقا للسيناريو "الأكثر إثارة للقلق"، مشددًا على أن موسكو لديها اتصالات مع جميع أطراف الصراع بالشرق الأوسط.
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