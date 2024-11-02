https://sarabic.ae/20241102/المواطن-الأمريكي-المحرر-من-أوكرانيا-يكشف-تفاصيل-العملية-التي-نفذها-الجيش-الروسي-لإجلائه-1094420287.html
المواطن الأمريكي المحرر من أوكرانيا يكشف تفاصيل العملية التي نفذها الجيش الروسي لإجلائه
المواطن الأمريكي المحرر من أوكرانيا يكشف تفاصيل العملية التي نفذها الجيش الروسي لإجلائه
سبوتنيك عربي
تحدث الأمريكي دانيال مارتنديل، الذي كان يتعاون مع الجيش الروسي، عن تفاصيل العملية التي نفذها الجيش الروسي لإجلائه. 02.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-02T11:34+0000
2024-11-02T11:34+0000
2024-11-02T11:34+0000
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وقال مارتيندال في مؤتمر صحفي له في المركز الصحفي لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية : "اسمي دانييل مارتنديل. وهذا هو جواز سفري، لقد خاض الحرب معي، كما ترون في أي حالة هو الآن".وأضاف: "بادئ ذي بدء، أريد أن أقول إنني هنا بمحض إرادتي، ولم يجبرني أحد على المجيء إلى هنا، وأنا بكامل قواي العقلية، وأنا سعيد جدًا بذلك"، شاكرا القوات الروسية على إجلائه من الأراضي التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية.وتابع: "سلمني الجنود الروس هاتفًا آخر. قاموا بإلقائه بمساعدة طائرة دون طيار إلى المكان الذي كنت فيه. كان هذا (التفاعل مع قوات الأمن الروسية) جهدًا ليس فقط من جانبي، ولكن من الجانب الروسي أيضًا".وأشار إلى أن تتبع المعلومات في هذه المصادر وتحليلها بشكل أكبر سمح له بفهم الصراع وفهم ما كان يحدث من وجهة نظر مواطني روسيا وأوكرانيا. وأكد الأمريكي: "لقد تمكنت من الحصول على وجهة نظر مختلفة، وليس فقط المعلومات التي تبثها وسائل الإعلام الغربية".وقال: "أريد أن أشكر جنود الجيش التاسع والعشرين الذين عبروا خط المواجهة لإجلائي، لقد تصرفوا باحترافية شديدة. كان هناك الكثير من التهديدات من الطائرات دون طيار الأوكرانية والقصف المدفعي، ولكن بفضلهم تم إجلائي إلى الأراضي الروسية".وتابع: "لا أرى أي خيارات أخرى، أعتقد أن سلطات كييف بحاجة إلى نزع سلاحها بالكامل، وأعتقد أن هذا هو الخيار الأفضل إذا تمت محاكمتهم، وإذا كانت هناك محكمة".وأضاف: "أعتقد أنهم بحاجة إلى محاكمتهم (نظام كييف) إما بموجب القانون الروسي أو وفقا للقانون الدولي، تماما كما تمت محاكمة مجرمي الحرب الألمان بتهمة قتل البولنديين واليهود".ووفقا له فإن نظام كييف لا يهتم بسكان أوكرانيا.وقال: "هل أريد العودة إلى الولايات المتحدة؟ لا. أنا أقول لك بالضبط، على حد علمي، منذ عام 2005، أنا أعتبر الولايات المتحدة عدوي".وأضاف: "من وجهة نظري، هذه هي محاولة أمريكا لاحتواء روسيا ومنعها من التنافس على قدم المساواة مع الولايات المتحدة".ووفقا له فإنه الكثير من الأوكرانيين ينتظرون تحريرهم من قبل الجيش الروسي، لكن عليهم إخفاء ذلك.وقال: "أود أن أعرض ولو فيديو.. وللتأكيد أنه إذا حدث شيء لي أو لعائلتي بأكملها في المستقبل القريب، فلن يكون بسبب حادث ما، وليس بسبب بعض الأسباب الطبيعية. هذا سيكون من عمل السلطات الأمريكية لكي تجبرني على العودة إلى أمريكا وتتهمني بكل الذنوب".وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني لوكالة "سبوتنيك"، بأن القوات الروسية نجحت بإجلاء الأمريكي دانيال مارتنديل، الذي كان يتعاون مع الجيش الروسي، من الأراضي التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية.وبحسب المصدر، قدم الأمريكي مارتنديل، الذي يتواجد في أوكرانيا منذ 11 فبراير/ شباط 2022، معلومات قيمة للجيش الروسي.وقال مصدر بوكالات إنفاذ القانون الروسية في تصريحات لـ"سبوتنيك" إنه "في 27 أكتوبر 2024، تمكن جنود روس يقومون بمهام قتالية بالقرب من بلدة بوغويافلينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، من إجلاء المواطن الأمريكي دانيال مارتنديل من منطقة القتال".
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
المواطن الأمريكي المحرر من أوكرانيا يكشف تفاصيل العملية التي نفذها الجيش الروسي لإجلائه
تحدث الأمريكي دانيال مارتنديل، الذي كان يتعاون مع الجيش الروسي، عن تفاصيل العملية التي نفذها الجيش الروسي لإجلائه.
وقال مارتيندال في مؤتمر صحفي له في المركز الصحفي لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية : "اسمي دانييل مارتنديل. وهذا هو جواز سفري، لقد خاض الحرب معي، كما ترون في أي حالة هو الآن".
وأضاف: "بادئ ذي بدء، أريد أن أقول إنني هنا بمحض إرادتي، ولم يجبرني أحد على المجيء إلى هنا، وأنا بكامل قواي العقلية، وأنا سعيد جدًا بذلك"، شاكرا القوات الروسية على إجلائه من الأراضي التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية.
وتابع: "سلمني الجنود الروس هاتفًا آخر. قاموا بإلقائه بمساعدة طائرة دون طيار إلى المكان الذي كنت فيه. كان هذا (التفاعل مع قوات الأمن الروسية) جهدًا ليس فقط من جانبي، ولكن من الجانب الروسي أيضًا".
وأضاف: "في البداية أردت الوصول إلى دونيتسك. أدركت أنني بحاجة إلى تنسيق تحركاتي بطريقة ما مع الجانب الروسي. كنت بحاجة إلى فهم أين يقع خط الجبهة، وأين يتواجد الجنود الروس. بدأت في تتبع ذلك من خلال الأخبار، ومشاهدة قنوات التلغرام المختلفة. وجدت قناة تابعة لوحدة الدفاع عن أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية. حافظت على اتصالاتي مع الجانب الروسي بشكل رئيسي من خلال تلغرام".
وأشار إلى أن تتبع المعلومات في هذه المصادر وتحليلها بشكل أكبر سمح له بفهم الصراع وفهم ما كان يحدث من وجهة نظر مواطني روسيا وأوكرانيا. وأكد الأمريكي: "لقد تمكنت من الحصول على وجهة نظر مختلفة، وليس فقط المعلومات التي تبثها وسائل الإعلام الغربية".
وقال: "أريد أن أشكر جنود الجيش التاسع والعشرين الذين عبروا خط المواجهة لإجلائي، لقد تصرفوا باحترافية شديدة. كان هناك الكثير من التهديدات من الطائرات دون طيار الأوكرانية والقصف المدفعي، ولكن بفضلهم تم إجلائي إلى الأراضي الروسية".
وأشار إلى أن "سلطات كييف مسؤولة عن الوفيات، عن جرائم القتل، عن التعذيب، عن اختطاف الناس، عن اختطاف مئات الآلاف. والتاريخ يُظهر لنا، والتاريخ يعلمنا: إذا لم تعاقب المجرم، فإنه سيستمر باستمرار في فعل الشيء نفسه، وارتكاب الجرائم نفسها، بل وسيتمادى أكثر - وستزداد الأمور سوءًا. لا أرى أي خيارات أخرى، أعتقد أننا بحاجة إلى نزع سلاح سلطات كييف تمامًا".
وتابع: "لا أرى أي خيارات أخرى، أعتقد أن سلطات كييف بحاجة إلى نزع سلاحها بالكامل، وأعتقد أن هذا هو الخيار الأفضل إذا تمت محاكمتهم، وإذا كانت هناك محكمة".
وأضاف: "أعتقد أنهم بحاجة إلى محاكمتهم (نظام كييف) إما بموجب القانون الروسي أو وفقا للقانون الدولي، تماما كما تمت محاكمة مجرمي الحرب الألمان بتهمة قتل البولنديين واليهود".
ووفقا له فإن نظام كييف لا يهتم بسكان أوكرانيا.
وأوضح: "إنهم (حكومة الولايات المتحدة) مسؤولون عن الهجمات الإرهابية التي وقعت عام 2001. نحن، المحافظون الأمريكيون، أدركنا في البداية أن الحكومة كانت عدوتنا، ولكن عندما أعلنوا الحرب على مواطنيهم، أصبح هذا سببًا لنا لحمل السلاح ضد هذه الحكومة، ولهذا السبب لا أريد العودة إلى الولايات المتحدة".
وقال: "هل أريد العودة إلى الولايات المتحدة؟ لا. أنا أقول لك بالضبط، على حد علمي، منذ عام 2005، أنا أعتبر الولايات المتحدة عدوي".
وأضاف: "من وجهة نظري، هذه هي محاولة أمريكا لاحتواء روسيا ومنعها من التنافس على قدم المساواة مع الولايات المتحدة".
ووفقا له فإنه الكثير من الأوكرانيين ينتظرون تحريرهم من قبل الجيش الروسي، لكن عليهم إخفاء ذلك.
وأشار إلى أن "روسيا ستنتصر على أي حال"، مضيفا: "لكن في مرحلة ما، ستقرر الولايات المتحدة أنه ببساطة لم يعد من المربح بالنسبة لها دعم أوكرانيا، وكلما حدث ذلك بشكل أسرع، كانت هناك نهاية عادلة لهذه الحرب".
وقال: "أود أن أعرض ولو فيديو.. وللتأكيد أنه إذا حدث شيء لي أو لعائلتي بأكملها في المستقبل القريب، فلن يكون بسبب حادث ما، وليس بسبب بعض الأسباب الطبيعية. هذا سيكون من عمل السلطات الأمريكية لكي تجبرني على العودة إلى أمريكا وتتهمني بكل الذنوب".
وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني لوكالة "سبوتنيك"، بأن القوات الروسية نجحت بإجلاء الأمريكي دانيال مارتنديل، الذي كان يتعاون مع الجيش الروسي، من الأراضي التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية.
وبحسب المصدر، قدم الأمريكي مارتنديل، الذي يتواجد في أوكرانيا منذ 11 فبراير/ شباط 2022، معلومات قيمة للجيش الروسي.
وقام مارتنديل بتمرير إحداثيات المنشآت العسكرية الأوكرانية إلى روسيا على مدار عامين، حيث استخدم الجيش الروسي المعلومات الواردة من مارتنديل أكثر من مرة لتدمير معدات وأفراد القوات الأوكرانية.
وقال مصدر بوكالات إنفاذ القانون الروسية في تصريحات لـ"سبوتنيك" إنه "في 27 أكتوبر 2024، تمكن جنود روس يقومون بمهام قتالية بالقرب من بلدة بوغويافلينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، من إجلاء المواطن الأمريكي دانيال مارتنديل من منطقة القتال".