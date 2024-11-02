برلماني ليبي: المجلس الرئاسي يتجاوز صلاحياته ويثير الفوضى لحل البرلمان

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28 د
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فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:32 GMT
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عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
11:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:03 GMT
25 د
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روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
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23 د
عرب بوينت بودكاست
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صدى الحياة
لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
17:33 GMT
30 د
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مباحثات بين مبعوثي الإدارة الأمريكية ونتنياهو لوقف اطلاق النار، "قمة متابعة عربية إسلامية" في الحادي عشر من نوفمبر الجاري
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59 د
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150 د
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البرنامج الصباحي
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123 د
الإنسان والثقافة
مرور 150 عامًا على ميلاد الأديب الروسي إيفان بونين
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
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28 د
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رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
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من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
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لبنان يحمل إسرائيل مسؤولية فشل مساعي وقف إطلاق النار، وإيران تلمح لمراجعة عقيدتها النووية
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https://sarabic.ae/20241102/برلماني-ليبي-المجلس-الرئاسي-يتجاوز-صلاحياته-ويثير-الفوضى-لحل-البرلمان-1094435591.html
برلماني ليبي: المجلس الرئاسي يتجاوز صلاحياته ويثير الفوضى لحل البرلمان
برلماني ليبي: المجلس الرئاسي يتجاوز صلاحياته ويثير الفوضى لحل البرلمان
سبوتنيك عربي
قال عضو مجلس النواب الليبي علي التكبالي، إن المجلس الرئاسي لا يملك الصلاحية لإصدار القوانين أو تنظيم الاستفتاءات، مشيرًا إلى أن هذا ليس من اختصاصه. 02.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-02T18:44+0000
2024-11-02T18:44+0000
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وأضاف التكبالي، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أن رئيس المجلس الرئاسي يتصرف كما لو كان رئيسا للدولة، لكنه في الحقيقة لا يملك هذا المنصب.وأوضح أن المجلس الرئاسي يتكون من تسعة أعضاء، ثلاثة منهم يمثلون مجلس النواب والبقية من مناطق ليبية أخرى، وبالتالي، لا يملك المجلس صلاحية إصدار قوانين استفتاء، معتبرًا هذه الخطوة تعديا على صلاحيات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.وأكد عضو مجلس النواب الليبي أن أي قرار يصدر عن المجلس الرئاسي يجب أن يحظى بإجماع الأعضاء التسعة، وفقًا للاتفاق السياسي.وأشار إلى أن تصرفات رئيس المجلس تتعارض مع القانون، معربًا عن اعتقاده بأنه يسعى إلى إحداث حالة من الفوضى في البلاد بهدف حل مجلس النواب.ودعا مجلس النواب إلى اتخاذ خطوات لإبعاده عن المشهد السياسي تماما، مؤكدا أن للمجلس الحق في ذلك، وأضاف أنه يمكن إحالة تجاوزاته إلى النائب العام لمحاسبته.وأعلن المجلس الرئاسي الليبي عن مبادرة لإجراء استفتاء وطني، رغم التحديات التي تجعل تنفيذ هذا الاستحقاق صعبًا للغاية، خاصة مع استمرار الانقسامات السياسية وتعثر التوافق الوطني، حسب خبراء.ولا يزال المشهد السياسي الليبي يواجه تعقيدات وسط استمرار الاتفاقات المتفرقة والخلافات بين الأطراف المتنازعة، مع غياب أي بوادر لتشكيل حكومة جديدة تضطلع بمسؤولية الإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة.
https://sarabic.ae/20241023/المنفي-يدعو-الأمم-المتحدة-لتعيين-مبعوث-دائم-وتسريع-العملية-الانتخابية-في-ليبيا-1094081567.html
https://sarabic.ae/20241102/استفتاء-وطني-وسط-الانقسام-مبادرة-الرئاسي-الليبي-بين-تجاوز-الصلاحيات-وتعقيدات-التنفيذ-1094428023.html
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حصري, أخبار ليبيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار

برلماني ليبي: المجلس الرئاسي يتجاوز صلاحياته ويثير الفوضى لحل البرلمان

18:44 GMT 02.11.2024
© Sputnik . MAHER ALSHAERYالعاصمة الليبية طرابلس
العاصمة الليبية طرابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2024
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
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حصري
قال عضو مجلس النواب الليبي علي التكبالي، إن المجلس الرئاسي لا يملك الصلاحية لإصدار القوانين أو تنظيم الاستفتاءات، مشيرًا إلى أن هذا ليس من اختصاصه.
وأضاف التكبالي، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أن رئيس المجلس الرئاسي يتصرف كما لو كان رئيسا للدولة، لكنه في الحقيقة لا يملك هذا المنصب.
رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في القمة العربية بجدة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2024
المنفي يدعو الأمم المتحدة لتعيين مبعوث دائم وتسريع العملية الانتخابية في ليبيا
23 أكتوبر, 12:36 GMT
وأوضح أن المجلس الرئاسي يتكون من تسعة أعضاء، ثلاثة منهم يمثلون مجلس النواب والبقية من مناطق ليبية أخرى، وبالتالي، لا يملك المجلس صلاحية إصدار قوانين استفتاء، معتبرًا هذه الخطوة تعديا على صلاحيات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وأكد عضو مجلس النواب الليبي أن أي قرار يصدر عن المجلس الرئاسي يجب أن يحظى بإجماع الأعضاء التسعة، وفقًا للاتفاق السياسي.
وأشار إلى أن تصرفات رئيس المجلس تتعارض مع القانون، معربًا عن اعتقاده بأنه يسعى إلى إحداث حالة من الفوضى في البلاد بهدف حل مجلس النواب.
ودعا مجلس النواب إلى اتخاذ خطوات لإبعاده عن المشهد السياسي تماما، مؤكدا أن للمجلس الحق في ذلك، وأضاف أنه يمكن إحالة تجاوزاته إلى النائب العام لمحاسبته.
العاصمة الليبية طرابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2024
استفتاء وطني وسط الانقسام... مبادرة الرئاسي الليبي بين تجاوز الصلاحيات وتعقيدات التنفيذ
14:22 GMT
وأعلن المجلس الرئاسي الليبي عن مبادرة لإجراء استفتاء وطني، رغم التحديات التي تجعل تنفيذ هذا الاستحقاق صعبًا للغاية، خاصة مع استمرار الانقسامات السياسية وتعثر التوافق الوطني، حسب خبراء.
ولا يزال المشهد السياسي الليبي يواجه تعقيدات وسط استمرار الاتفاقات المتفرقة والخلافات بين الأطراف المتنازعة، مع غياب أي بوادر لتشكيل حكومة جديدة تضطلع بمسؤولية الإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة.
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