"كائن فضائي"... جدل في أستراليا بعد ظهور مخلوق غريب
© Photo / X/Helen Allenظهور مخلوق غريب على شواطئ وشواطئ أستراليا
© Photo / X/Helen Allen
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ظهور مخلوق غريب على شواطئ أستراليا وسرعان ما جذب الانتباه هناك وتسبب في موجة أخرى من الجدل والتكهنات، بينما بدأ العديد ممن رأوه وصوره يقولون إنه يمكن أن يكون كائناً فضائياً وصل أخيرا إلى كوكب الأرض.
أصيب مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بالصدمة بسبب مخلوق "غريب" ظهر على أحد شواطئ أستراليا، ووصفه البعض بأنه "أغرب شيء" رأوه على الإطلاق.
وتداولت منصات التواصل الاجتماعي صورة لهذا الكائن الغريب الذي انتهى به المطاف على أحد شواطئ أستراليا، وسرعان ما أحدث ضجة في المنطقة وأثار جدلاً واسعاً بسبب شكله ومواصفاته.
وقالت التقارير إن هذا الكائن الغريب انجرف إلى خليج هورسشو في بورت إليوت، جنوب أديلايد في أستراليا، صباح يوم الاثنين الماضي.
ويذكر أن هذا الكائن الغريب بلغ طوله ثلاثة أمتار ويتكون من السيقان الشفافة مع "الأصداف" في نهاية كل خصلة.
وزار أحد السكان المحليين الكائن الغريب، وقال إن القواقع الموجودة في نهاية أطرافه تبدو وكأنها "مخلوقات بنية اللون تتحرك داخلها وخارجها". وأشار السكان المحليون إلى أن هذا الكائن الغريب هو عبارة عن مجموعة من "قشريات الأوز".
So I came across this on my beach run this morning, and it's alive...wtf! pic.twitter.com/IHxjZs18cC— Helen Allen (@helenmaryallen) October 29, 2024
وبحسب صحيفة" نيويورك بوست"، قالت الدكتورة زوي دوبلداي، عالمة البيئة البحرية في جامعة جنوب أستراليا، إن هناك نوعين من قشريات الأوز، أصناف "البلوط" مثل تلك التي تنمو على هياكل السفن والصخور، وقشريات الأوز مثل تلك التي جرفتها الأمواج إلى خليج هورسشو.
وأضافت الدكتورة: "إنها غريبة لأن قشريات الأوز هي في الواقع قشريات ولكنها مجموعة مختلفة تماماً من الحيوانات، أقرب إلى الجمبري منها إلى المحار". حتى إن قشريات الأوز لها "أرجل" مفصلية تستخدمها لالتقاط جزيئات صغيرة من الطعام.
واوضحت الدكتورة أنها كانت مندهشة من الاكتشاف. وتابعت: "لم أر شيئاً مثله من قبل، ولا بد أن يكون مجرد برج قديم من رصيف أو قطعة من البنية التحتية البحرية كانت في الماء لفترة طويلة جداً لتنمو عليها مجموعة كثيفة من المحار".