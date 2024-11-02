مشاهد من ترميم مدينة ماريوبول بعد العمليات العسكرية

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11 د
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28 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
11:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:28 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
13:52 GMT
8 د
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183 د
مساحة حرة
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29 د
صدى الحياة
لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
مباحثات بين مبعوثي الإدارة الأمريكية ونتنياهو لوقف اطلاق النار، "قمة متابعة عربية إسلامية" في الحادي عشر من نوفمبر الجاري
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البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
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الإنسان والثقافة
مرور 150 عامًا على ميلاد الأديب الروسي إيفان بونين
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
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نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
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عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241102/مشاهد-من-ترميم-مدينة-ماريوبول-بعد-العمليات-العسكرية-1094410738.html
مشاهد من ترميم مدينة ماريوبول بعد العمليات العسكرية
مشاهد من ترميم مدينة ماريوبول بعد العمليات العسكرية
سبوتنيك عربي
مشاهد من ترميم مدينة ماريوبول بعد العمليات العسكرية
2024-11-02T08:45+0000
2024-11-02T08:45+0000
صور
أخبار روسيا اليوم
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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مشاهد من ترميم مدينة ماريوبول بعد العمليات العسكرية
مشاهد من ترميم مدينة ماريوبول بعد العمليات العسكرية

مشاهد من ترميم مدينة ماريوبول بعد العمليات العسكرية

08:45 GMT 02.11.2024
تابعنا عبر
تشاهدون في معرض ألبوم "سبوتنيك" مشاهد من ترميم مدينة ماريوبول بعدما تعرضت مبانيها لدمار جزئي أو كلي خلال العمليات العسكرية التي دارت بين القوات المسلحة الروسية والأوكرانية.
© Sputnik . Alexander Ivanov / الانتقال إلى بنك الصورالعمال أثناء أعمال الإصلاح والترميم على سطح كنيسة "بوكوفسكي" في ماريوبول، روسيا
العمال أثناء أعمال الإصلاح والترميم على سطح كنيسة بوكوفسكي في ماريوبول، روسيا - سبوتنيك عربي
1/12
© Sputnik . Alexander Ivanov
/
الانتقال إلى بنك الصور
العمال أثناء أعمال الإصلاح والترميم على سطح كنيسة "بوكوفسكي" في ماريوبول، روسيا
© Sputnik . Alexander Ivanov / الانتقال إلى بنك الصورأعمال الإصلاح والترميم داخل كنيسة "بوكوفسكي" في ماريوبول، روسيا
أعمال الإصلاح والترميم داخل كنيسة بوكوفسكي في ماريوبول، روسيا - سبوتنيك عربي
2/12
© Sputnik . Alexander Ivanov
/
الانتقال إلى بنك الصور
أعمال الإصلاح والترميم داخل كنيسة "بوكوفسكي" في ماريوبول، روسيا
© Sputnik . Alexander Ivanov / الانتقال إلى بنك الصورعامل أثناء أعمال الإصلاح والترميم على سطح كنيسة "بوكوفسكي" في ماريوبول، روسيا
عامل أثناء أعمال الإصلاح والترميم على سطح كنيسة بوكوفسكي في ماريوبول، روسيا - سبوتنيك عربي
3/12
© Sputnik . Alexander Ivanov
/
الانتقال إلى بنك الصور
عامل أثناء أعمال الإصلاح والترميم على سطح كنيسة "بوكوفسكي" في ماريوبول، روسيا
© Sputnik . Alexander Ivanov / الانتقال إلى بنك الصورالعمال أثناء أعمال الإصلاح والترميم على سطح كنيسة "بوكوفسكي" في ماريوبول، روسيا
العمال أثناء أعمال الإصلاح والترميم على سطح كنيسة بوكوفسكي في ماريوبول، روسيا - سبوتنيك عربي
4/12
© Sputnik . Alexander Ivanov
/
الانتقال إلى بنك الصور
العمال أثناء أعمال الإصلاح والترميم على سطح كنيسة "بوكوفسكي" في ماريوبول، روسيا
© Sputnik . Alexander Ivanov / الانتقال إلى بنك الصورأعمال الإصلاح والترميم لمبنى مسرح الدراما في ماريوبول، روسيا
أعمال الإصلاح والترميم لمبنى مسرح الدراما في ماريوبول، روسيا - سبوتنيك عربي
5/12
© Sputnik . Alexander Ivanov
/
الانتقال إلى بنك الصور
أعمال الإصلاح والترميم لمبنى مسرح الدراما في ماريوبول، روسيا
© Sputnik . Alexander Ivanov / الانتقال إلى بنك الصورأعمال الإصلاح والترميم لمبنى مسرح الدراما في ماريوبول، روسيا
أعمال الإصلاح والترميم لمبنى مسرح الدراما في ماريوبول، روسيا - سبوتنيك عربي
6/12
© Sputnik . Alexander Ivanov
/
الانتقال إلى بنك الصور
أعمال الإصلاح والترميم لمبنى مسرح الدراما في ماريوبول، روسيا
© Sputnik . Alexander Ivanov / الانتقال إلى بنك الصورأعمال الإصلاح والترميم لمبنى مسرح الدراما في ماريوبول، روسيا
أعمال الإصلاح والترميم لمبنى مسرح الدراما في ماريوبول، روسيا - سبوتنيك عربي
7/12
© Sputnik . Alexander Ivanov
/
الانتقال إلى بنك الصور
أعمال الإصلاح والترميم لمبنى مسرح الدراما في ماريوبول، روسيا
© Sputnik . Alexander Ivanov / الانتقال إلى بنك الصورالعمال أثناء أعمال الإصلاح والترميم في مبنى لبركة سباحة "نبتون" في ماريوبول، روسيا
العمال أثناء أعمال الإصلاح والترميم في مبنى لبركة سباحة نبتون في ماريوبول، روسيا - سبوتنيك عربي
8/12
© Sputnik . Alexander Ivanov
/
الانتقال إلى بنك الصور
العمال أثناء أعمال الإصلاح والترميم في مبنى لبركة سباحة "نبتون" في ماريوبول، روسيا
© Sputnik . Alexander Ivanov / الانتقال إلى بنك الصورمشهد للمنازل التي تم ترميمها في ماريوبول، روسيا
مشهد للمنازل التي تم ترميمها في ماريوبول، روسيا - سبوتنيك عربي
9/12
© Sputnik . Alexander Ivanov
/
الانتقال إلى بنك الصور
مشهد للمنازل التي تم ترميمها في ماريوبول، روسيا
© Sputnik . Alexander Ivanov / الانتقال إلى بنك الصورالعمال أثناء أعمال الإصلاح والترميم في مبنى لبركة سباحة "نبتون" في ماريوبول، روسيا
العمال أثناء أعمال الإصلاح والترميم في مبنى لبركة سباحة نبتون في ماريوبول، روسيا - سبوتنيك عربي
10/12
© Sputnik . Alexander Ivanov
/
الانتقال إلى بنك الصور
العمال أثناء أعمال الإصلاح والترميم في مبنى لبركة سباحة "نبتون" في ماريوبول، روسيا
© Sputnik . Alexander Ivanov / الانتقال إلى بنك الصورأعمال بناء مركز التشخيص الطبي في ماريوبول، روسيا
أعمال بناء مركز التشخيص الطبي في ماريوبول، روسيا - سبوتنيك عربي
11/12
© Sputnik . Alexander Ivanov
/
الانتقال إلى بنك الصور
أعمال بناء مركز التشخيص الطبي في ماريوبول، روسيا
© Sputnik . Alexander Ivanov / الانتقال إلى بنك الصورأعمال الإصلاح والترميم لكنيسة "بوكوفسكي" في ماريوبول، روسيا
أعمال الإصلاح والترميم لكنيسة بوكوفسكي في ماريوبول، روسيا - سبوتنيك عربي
12/12
© Sputnik . Alexander Ivanov
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أعمال الإصلاح والترميم لكنيسة "بوكوفسكي" في ماريوبول، روسيا
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