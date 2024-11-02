مشاهد من ترميم مدينة ماريوبول بعد العمليات العسكرية
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تشاهدون في معرض ألبوم "سبوتنيك" مشاهد من ترميم مدينة ماريوبول بعدما تعرضت مبانيها لدمار جزئي أو كلي خلال العمليات العسكرية التي دارت بين القوات المسلحة الروسية والأوكرانية.
© Sputnik . Alexander Ivanov / الانتقال إلى بنك الصورالعمال أثناء أعمال الإصلاح والترميم على سطح كنيسة "بوكوفسكي" في ماريوبول، روسيا
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العمال أثناء أعمال الإصلاح والترميم على سطح كنيسة "بوكوفسكي" في ماريوبول، روسيا
© Sputnik . Alexander Ivanov / الانتقال إلى بنك الصورأعمال الإصلاح والترميم داخل كنيسة "بوكوفسكي" في ماريوبول، روسيا
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أعمال الإصلاح والترميم داخل كنيسة "بوكوفسكي" في ماريوبول، روسيا
© Sputnik . Alexander Ivanov / الانتقال إلى بنك الصورعامل أثناء أعمال الإصلاح والترميم على سطح كنيسة "بوكوفسكي" في ماريوبول، روسيا
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عامل أثناء أعمال الإصلاح والترميم على سطح كنيسة "بوكوفسكي" في ماريوبول، روسيا
© Sputnik . Alexander Ivanov / الانتقال إلى بنك الصورالعمال أثناء أعمال الإصلاح والترميم على سطح كنيسة "بوكوفسكي" في ماريوبول، روسيا
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العمال أثناء أعمال الإصلاح والترميم على سطح كنيسة "بوكوفسكي" في ماريوبول، روسيا
© Sputnik . Alexander Ivanov / الانتقال إلى بنك الصورأعمال الإصلاح والترميم لمبنى مسرح الدراما في ماريوبول، روسيا
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أعمال الإصلاح والترميم لمبنى مسرح الدراما في ماريوبول، روسيا
© Sputnik . Alexander Ivanov / الانتقال إلى بنك الصورأعمال الإصلاح والترميم لمبنى مسرح الدراما في ماريوبول، روسيا
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أعمال الإصلاح والترميم لمبنى مسرح الدراما في ماريوبول، روسيا
© Sputnik . Alexander Ivanov / الانتقال إلى بنك الصورأعمال الإصلاح والترميم لمبنى مسرح الدراما في ماريوبول، روسيا
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أعمال الإصلاح والترميم لمبنى مسرح الدراما في ماريوبول، روسيا
© Sputnik . Alexander Ivanov / الانتقال إلى بنك الصورالعمال أثناء أعمال الإصلاح والترميم في مبنى لبركة سباحة "نبتون" في ماريوبول، روسيا
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العمال أثناء أعمال الإصلاح والترميم في مبنى لبركة سباحة "نبتون" في ماريوبول، روسيا
© Sputnik . Alexander Ivanov / الانتقال إلى بنك الصورمشهد للمنازل التي تم ترميمها في ماريوبول، روسيا
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مشهد للمنازل التي تم ترميمها في ماريوبول، روسيا
© Sputnik . Alexander Ivanov / الانتقال إلى بنك الصورالعمال أثناء أعمال الإصلاح والترميم في مبنى لبركة سباحة "نبتون" في ماريوبول، روسيا
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العمال أثناء أعمال الإصلاح والترميم في مبنى لبركة سباحة "نبتون" في ماريوبول، روسيا
© Sputnik . Alexander Ivanov / الانتقال إلى بنك الصورأعمال بناء مركز التشخيص الطبي في ماريوبول، روسيا
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أعمال بناء مركز التشخيص الطبي في ماريوبول، روسيا
© Sputnik . Alexander Ivanov / الانتقال إلى بنك الصورأعمال الإصلاح والترميم لكنيسة "بوكوفسكي" في ماريوبول، روسيا
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أعمال الإصلاح والترميم لكنيسة "بوكوفسكي" في ماريوبول، روسيا