https://sarabic.ae/20241102/1094426133.html
"كبسولات الطيار الآلي"... صور خيال قد تصبح حقيقة
"كبسولات الطيار الآلي"... صور خيال قد تصبح حقيقة
سبوتنيك عربي
جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور تظهر كبسولات الطيار الآلي التي قد تصبح حقيقة في المستقبل. 02.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-02T14:10+0000
2024-11-02T14:10+0000
2024-11-02T14:10+0000
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фото, صور, الطيار الآلي, العالم
фото, صور, الطيار الآلي, العالم
"كبسولات الطيار الآلي"... صور خيال قد تصبح حقيقة
جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور تظهر كبسولات الطيار الآلي التي قد تصبح حقيقة في المستقبل.
© Photo / AI generated
كبسولة السفر في الصحراء.
© Photo / AI generated
الجزء الداخلي للكبسولة أثناء عاصفة رملية.
الجزء الداخلي للكبسولة أثناء عاصفة رملية.
© Photo / AI generated
كبسولة على سطح المياه في المحيط.
كبسولة على سطح المياه في المحيط.
© Photo / AI generated
الجزء الداخلي للكبسولة وسط عاصفة في البحر.
الجزء الداخلي للكبسولة وسط عاصفة في البحر.
© Photo / AI generated
كبسولة السفر في درجات حرارة منخفضة جداً.
كبسولة السفر في درجات حرارة منخفضة جداً.
© Photo / AI generated
الجزء الداخلي للكبسولة أثناء عاصفة ثلجية.
الجزء الداخلي للكبسولة أثناء عاصفة ثلجية.