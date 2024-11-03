إصابة مسؤول تركي أثناء اختباره مركبة للطرق الوعرة بعد انزلاقها واصطدامها بشجرة... فيديو

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
مرور 150 عامًا على ميلاد الأديب الروسي إيفان بونين
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:32 GMT
28 د
صدى الحياة
لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
12:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
13:03 GMT
25 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
لبنان يحمل إسرائيل مسؤولية فشل مساعي وقف إطلاق النار، وإيران تلمح لمراجعة عقيدتها النووية
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
09:17 GMT
22 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:29 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
11:30 GMT
17 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
13:03 GMT
48 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:52 GMT
7 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ميقاتي يأمر بتقديم شكوى لمجلس الأمن بعد اختطاف إسرائيل لمواطن لبناني، فتح وحماس تبحثان اقتراح تشكيل "لجنة مدنية لإدارة غزة"
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
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19:03 GMT
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https://sarabic.ae/20241103/إصابة-مسؤول-تركي-أثناء-اختباره-مركبة-للطرق-الوعرة-بعد-انزلاقها-واصطدامها-بشجرة-1094446974.html
إصابة مسؤول تركي أثناء اختباره مركبة للطرق الوعرة بعد انزلاقها واصطدامها بشجرة... فيديو
إصابة مسؤول تركي أثناء اختباره مركبة للطرق الوعرة بعد انزلاقها واصطدامها بشجرة... فيديو
سبوتنيك عربي
تعرض وزير الصناعة التركي السابق، مصطفى فارانك، لإصابة طفيفة أثناء وجوده داخل مركبة محلية الصنع مخصصة للسير في الطرق الوعرة، حيث اصطدمت بشجرة في اختبار فاشل... 03.11.2024, سبوتنيك عربي
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وأظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فارانك، وهو يقود المركبة المخصصة للطرق الجبلية وعبور مجاري المياه، عندما انزلقت قبل أن تصطدم بالشجرة.وأسفر حادث المركبة ذات الدفع الرباعي، عن إصابة فارانك، وهو عضو حالي في البرلمان التركي، حسبما أبلغ من حوله عقب الحادث، ونشر فارانك مقطع فيديو على حسابه في منصة "إكس" خلال قيادته للمركبة، مؤكدا إنه نجا ومن معه في المركبة من الحادثة، وسيواصل مساندة التصنيع المحلي.وأحدث المقطع جدلا بين مستخدمي مواقع التواصل في تركيا حيث انهال سيل من التعليقات على مقطع الفيديو، تمنى الكثير منهم الشفاء للمسؤول، كما لم تخل الردود من التعليقات الطريفة
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نادي الفيديو, أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن, منوعات

إصابة مسؤول تركي أثناء اختباره مركبة للطرق الوعرة بعد انزلاقها واصطدامها بشجرة... فيديو

12:11 GMT 03.11.2024 (تم التحديث: 13:06 GMT 03.11.2024)
© Sputnik . Basem Haddad"طريق الحرير" السوري...أوتسترادات "مأجورة" تربط موانئ المتوسط بالعراق وتركيا بالأردن
طريق الحرير السوري...أوتسترادات مأجورة تربط موانئ المتوسط بالعراق وتركيا بالأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2024
© Sputnik . Basem Haddad
تابعنا عبر
تعرض وزير الصناعة التركي السابق، مصطفى فارانك، لإصابة طفيفة أثناء وجوده داخل مركبة محلية الصنع مخصصة للسير في الطرق الوعرة، حيث اصطدمت بشجرة في اختبار فاشل لها.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فارانك، وهو يقود المركبة المخصصة للطرق الجبلية وعبور مجاري المياه، عندما انزلقت قبل أن تصطدم بالشجرة.
وأسفر حادث المركبة ذات الدفع الرباعي، عن إصابة فارانك، وهو عضو حالي في البرلمان التركي، حسبما أبلغ من حوله عقب الحادث، ونشر فارانك مقطع فيديو على حسابه في منصة "إكس" خلال قيادته للمركبة، مؤكدا إنه نجا ومن معه في المركبة من الحادثة، وسيواصل مساندة التصنيع المحلي.
وأحدث المقطع جدلا بين مستخدمي مواقع التواصل في تركيا حيث انهال سيل من التعليقات على مقطع الفيديو، تمنى الكثير منهم الشفاء للمسؤول، كما لم تخل الردود من التعليقات الطريفة
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