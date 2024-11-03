https://sarabic.ae/20241103/إصابة-مسؤول-تركي-أثناء-اختباره-مركبة-للطرق-الوعرة-بعد-انزلاقها-واصطدامها-بشجرة-1094446974.html
إصابة مسؤول تركي أثناء اختباره مركبة للطرق الوعرة بعد انزلاقها واصطدامها بشجرة... فيديو
إصابة مسؤول تركي أثناء اختباره مركبة للطرق الوعرة بعد انزلاقها واصطدامها بشجرة... فيديو
سبوتنيك عربي
تعرض وزير الصناعة التركي السابق، مصطفى فارانك، لإصابة طفيفة أثناء وجوده داخل مركبة محلية الصنع مخصصة للسير في الطرق الوعرة، حيث اصطدمت بشجرة في اختبار فاشل... 03.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-03T12:11+0000
2024-11-03T12:11+0000
2024-11-03T13:06+0000
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وأظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فارانك، وهو يقود المركبة المخصصة للطرق الجبلية وعبور مجاري المياه، عندما انزلقت قبل أن تصطدم بالشجرة.وأسفر حادث المركبة ذات الدفع الرباعي، عن إصابة فارانك، وهو عضو حالي في البرلمان التركي، حسبما أبلغ من حوله عقب الحادث، ونشر فارانك مقطع فيديو على حسابه في منصة "إكس" خلال قيادته للمركبة، مؤكدا إنه نجا ومن معه في المركبة من الحادثة، وسيواصل مساندة التصنيع المحلي.وأحدث المقطع جدلا بين مستخدمي مواقع التواصل في تركيا حيث انهال سيل من التعليقات على مقطع الفيديو، تمنى الكثير منهم الشفاء للمسؤول، كما لم تخل الردود من التعليقات الطريفة
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نادي الفيديو, أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن, منوعات
نادي الفيديو, أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن, منوعات
إصابة مسؤول تركي أثناء اختباره مركبة للطرق الوعرة بعد انزلاقها واصطدامها بشجرة... فيديو
12:11 GMT 03.11.2024 (تم التحديث: 13:06 GMT 03.11.2024)
تعرض وزير الصناعة التركي السابق، مصطفى فارانك، لإصابة طفيفة أثناء وجوده داخل مركبة محلية الصنع مخصصة للسير في الطرق الوعرة، حيث اصطدمت بشجرة في اختبار فاشل لها.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فارانك، وهو يقود المركبة المخصصة للطرق الجبلية وعبور مجاري المياه، عندما انزلقت قبل أن تصطدم بالشجرة.
وأسفر حادث المركبة ذات الدفع الرباعي، عن إصابة فارانك، وهو عضو حالي في البرلمان التركي، حسبما أبلغ من حوله عقب الحادث، ونشر فارانك مقطع فيديو على حسابه في منصة "إكس" خلال قيادته للمركبة، مؤكدا إنه نجا ومن معه في المركبة من الحادثة، وسيواصل مساندة التصنيع المحلي.
وأحدث المقطع جدلا بين مستخدمي مواقع التواصل في تركيا حيث انهال سيل من التعليقات على مقطع الفيديو، تمنى الكثير منهم الشفاء للمسؤول، كما لم تخل الردود من التعليقات الطريفة