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بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
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عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
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لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
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المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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لبنان يحمل إسرائيل مسؤولية فشل مساعي وقف إطلاق النار، وإيران تلمح لمراجعة عقيدتها النووية
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لبنان والعالم
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123 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
09:17 GMT
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
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الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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https://sarabic.ae/20241103/عدد-سكانها-500-السعودية-تكتشف-قرية-أثرية-في-خيبر-فيديو-1094444950.html
عدد سكانها 500... السعودية تكتشف قرية أثرية في خيبر... فيديو
عدد سكانها 500... السعودية تكتشف قرية أثرية في خيبر... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العُلا السعودية، أمس السبت، اكتشاف قرية أثرية تعود إلى العصر البرونزي في واحة خيبر، شمال غربي المملكة، وهو الاكتشاف الذي جاء في... 03.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-03T10:34+0000
2024-11-03T10:34+0000
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وقالت صحيفة "المدينة" السعودية أنه تم الإعلان عن الاكتشاف في مؤتمر صحفي عقدته الهيئة، في مركز المؤتمرات في وكالة الأنباء السعودية في الرياض، سلَّط الضوء على أهميَّة هذا الاكتشاف الأثري، وانعكاسه على المملكة في مجال الآثار على الصعيد الدولي، وما تكتنزه أرضها من عمق حضاري، يعزِّز من جهودها في حماية التراث الثقافي والتاريخي.يشار إلى أن القرية الأثرية المكتشفة تسمى "النطاة"، وتقدم دليلًا على وجود تقسيم واضح ضمن الحصون والمدن لمناطق مخصَّصة للسَّكن، وأخرى جنائزيّة، ويعود تاريخ القرية إلى قرابة 2400-2000 قبل الميلاد، وحتى 1500-1300 قبل الميلاد، وبلغ عدد سكّانها 500 شخص ضمن مساحة 2.6 هكتار، مع وجود سور حجري بطول 15 كم يحيط بواحة خيبر لحمايتها.وفي وقت سابق، أعلن علماء الآثار عن اكتشاف مثير متخف في واحة سعودية يقدر عمره بنحو 4000 عام، وذكرت مجلة "لايف ساينس"، يوم الخميس الماضي، أن علماء الآثار اكتشفوا مدينة قديمة محصنة في واحة خضراء وسط الصحراء بشمال غربي السعودية، يُقدر عمرها بنحو 4000 عام.يُظهر الاكتشاف الجديد الذي تم في موقع يعرف باسم "النطح"، مظاهر الحياة وكيف تطورت ببطء من الحياة البدوية إلى الاستقرار الحضري، مؤكدا أن آثار هذه المدينة ظلت مختفية لقرون في واحة خيبر المسورة.فيما تم التعرف على جدار يمتد بطول 14.5 كيلومتر ضمن الموقع بواحة خيبر، وذلك بحسب دراسة جدية أجراها عالم الآثار الفرنسي غيوم شارلو وفريق من الباحثين الفرنسيين والسعوديين.
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منوعات, الأخبار, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار
منوعات, الأخبار, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار

عدد سكانها 500... السعودية تكتشف قرية أثرية في خيبر... فيديو

10:34 GMT 03.11.2024
© Sputnik . Royal Commission for AlUla, Saudi Arabiaمحافظة العلا السعودية
محافظة العلا السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2024
© Sputnik . Royal Commission for AlUla, Saudi Arabia
تابعنا عبر
أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العُلا السعودية، أمس السبت، اكتشاف قرية أثرية تعود إلى العصر البرونزي في واحة خيبر، شمال غربي المملكة، وهو الاكتشاف الذي جاء في إطار بحث أثري جديد.
وقالت صحيفة "المدينة" السعودية أنه تم الإعلان عن الاكتشاف في مؤتمر صحفي عقدته الهيئة، في مركز المؤتمرات في وكالة الأنباء السعودية في الرياض، سلَّط الضوء على أهميَّة هذا الاكتشاف الأثري، وانعكاسه على المملكة في مجال الآثار على الصعيد الدولي، وما تكتنزه أرضها من عمق حضاري، يعزِّز من جهودها في حماية التراث الثقافي والتاريخي.
يشار إلى أن القرية الأثرية المكتشفة تسمى "النطاة"، وتقدم دليلًا على وجود تقسيم واضح ضمن الحصون والمدن لمناطق مخصَّصة للسَّكن، وأخرى جنائزيّة، ويعود تاريخ القرية إلى قرابة 2400-2000 قبل الميلاد، وحتى 1500-1300 قبل الميلاد، وبلغ عدد سكّانها 500 شخص ضمن مساحة 2.6 هكتار، مع وجود سور حجري بطول 15 كم يحيط بواحة خيبر لحمايتها.
وفي وقت سابق، أعلن علماء الآثار عن اكتشاف مثير متخف في واحة سعودية يقدر عمره بنحو 4000 عام، وذكرت مجلة "لايف ساينس"، يوم الخميس الماضي، أن علماء الآثار اكتشفوا مدينة قديمة محصنة في واحة خضراء وسط الصحراء بشمال غربي السعودية، يُقدر عمرها بنحو 4000 عام.
يُظهر الاكتشاف الجديد الذي تم في موقع يعرف باسم "النطح"، مظاهر الحياة وكيف تطورت ببطء من الحياة البدوية إلى الاستقرار الحضري، مؤكدا أن آثار هذه المدينة ظلت مختفية لقرون في واحة خيبر المسورة.
فيما تم التعرف على جدار يمتد بطول 14.5 كيلومتر ضمن الموقع بواحة خيبر، وذلك بحسب دراسة جدية أجراها عالم الآثار الفرنسي غيوم شارلو وفريق من الباحثين الفرنسيين والسعوديين.
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