https://sarabic.ae/20241103/عدد-سكانها-500-السعودية-تكتشف-قرية-أثرية-في-خيبر-فيديو-1094444950.html
عدد سكانها 500... السعودية تكتشف قرية أثرية في خيبر... فيديو
عدد سكانها 500... السعودية تكتشف قرية أثرية في خيبر... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العُلا السعودية، أمس السبت، اكتشاف قرية أثرية تعود إلى العصر البرونزي في واحة خيبر، شمال غربي المملكة، وهو الاكتشاف الذي جاء في... 03.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-03T10:34+0000
2024-11-03T10:34+0000
2024-11-03T10:34+0000
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وقالت صحيفة "المدينة" السعودية أنه تم الإعلان عن الاكتشاف في مؤتمر صحفي عقدته الهيئة، في مركز المؤتمرات في وكالة الأنباء السعودية في الرياض، سلَّط الضوء على أهميَّة هذا الاكتشاف الأثري، وانعكاسه على المملكة في مجال الآثار على الصعيد الدولي، وما تكتنزه أرضها من عمق حضاري، يعزِّز من جهودها في حماية التراث الثقافي والتاريخي.يشار إلى أن القرية الأثرية المكتشفة تسمى "النطاة"، وتقدم دليلًا على وجود تقسيم واضح ضمن الحصون والمدن لمناطق مخصَّصة للسَّكن، وأخرى جنائزيّة، ويعود تاريخ القرية إلى قرابة 2400-2000 قبل الميلاد، وحتى 1500-1300 قبل الميلاد، وبلغ عدد سكّانها 500 شخص ضمن مساحة 2.6 هكتار، مع وجود سور حجري بطول 15 كم يحيط بواحة خيبر لحمايتها.وفي وقت سابق، أعلن علماء الآثار عن اكتشاف مثير متخف في واحة سعودية يقدر عمره بنحو 4000 عام، وذكرت مجلة "لايف ساينس"، يوم الخميس الماضي، أن علماء الآثار اكتشفوا مدينة قديمة محصنة في واحة خضراء وسط الصحراء بشمال غربي السعودية، يُقدر عمرها بنحو 4000 عام.يُظهر الاكتشاف الجديد الذي تم في موقع يعرف باسم "النطح"، مظاهر الحياة وكيف تطورت ببطء من الحياة البدوية إلى الاستقرار الحضري، مؤكدا أن آثار هذه المدينة ظلت مختفية لقرون في واحة خيبر المسورة.فيما تم التعرف على جدار يمتد بطول 14.5 كيلومتر ضمن الموقع بواحة خيبر، وذلك بحسب دراسة جدية أجراها عالم الآثار الفرنسي غيوم شارلو وفريق من الباحثين الفرنسيين والسعوديين.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
منوعات, الأخبار, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار
منوعات, الأخبار, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار
عدد سكانها 500... السعودية تكتشف قرية أثرية في خيبر... فيديو
أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العُلا السعودية، أمس السبت، اكتشاف قرية أثرية تعود إلى العصر البرونزي في واحة خيبر، شمال غربي المملكة، وهو الاكتشاف الذي جاء في إطار بحث أثري جديد.
وقالت صحيفة
"المدينة" السعودية أنه تم الإعلان عن الاكتشاف في مؤتمر صحفي عقدته الهيئة، في مركز المؤتمرات في وكالة الأنباء السعودية في الرياض، سلَّط الضوء على أهميَّة هذا الاكتشاف الأثري، وانعكاسه على المملكة في مجال الآثار على الصعيد الدولي، وما تكتنزه أرضها من عمق حضاري، يعزِّز من جهودها في حماية التراث الثقافي والتاريخي.
يشار إلى أن القرية الأثرية المكتشفة تسمى "النطاة"، وتقدم دليلًا على وجود تقسيم واضح ضمن الحصون والمدن لمناطق مخصَّصة للسَّكن، وأخرى جنائزيّة، ويعود تاريخ القرية إلى قرابة 2400-2000 قبل الميلاد، وحتى 1500-1300 قبل الميلاد، وبلغ عدد سكّانها 500 شخص ضمن مساحة 2.6 هكتار، مع وجود سور حجري بطول 15 كم يحيط بواحة خيبر لحمايتها.
وفي وقت سابق، أعلن علماء الآثار عن اكتشاف مثير متخف في واحة سعودية يقدر عمره بنحو 4000 عام، وذكرت مجلة
"لايف ساينس"، يوم الخميس الماضي، أن علماء الآثار اكتشفوا مدينة قديمة محصنة في واحة خضراء وسط الصحراء بشمال غربي السعودية، يُقدر عمرها بنحو 4000 عام.
يُظهر الاكتشاف الجديد الذي تم في موقع يعرف باسم "النطح"، مظاهر الحياة وكيف تطورت ببطء من الحياة البدوية إلى الاستقرار الحضري، مؤكدا أن آثار هذه المدينة ظلت مختفية لقرون في واحة خيبر المسورة.
فيما تم التعرف على جدار يمتد بطول 14.5 كيلومتر ضمن الموقع بواحة خيبر، وذلك بحسب دراسة جدية أجراها عالم الآثار الفرنسي غيوم شارلو وفريق من الباحثين الفرنسيين والسعوديين.