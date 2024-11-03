ناخبة أمريكية تكتشف جهاز تصويت نقل صوتها من ترامب إلى هاريس تلقائيا... فيديو

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
مرور 150 عامًا على ميلاد الأديب الروسي إيفان بونين
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:32 GMT
28 د
صدى الحياة
لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
12:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
13:03 GMT
25 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
لبنان يحمل إسرائيل مسؤولية فشل مساعي وقف إطلاق النار، وإيران تلمح لمراجعة عقيدتها النووية
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
09:17 GMT
22 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:29 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
11:30 GMT
17 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
13:03 GMT
48 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:52 GMT
7 د
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https://sarabic.ae/20241103/ناخبة-أمريكية-تكتشف-جهاز-تصويت-نقل-صوتها-من-ترامب-إلى-هاريس-تلقائيا-فيديو-1094441189.html
ناخبة أمريكية تكتشف جهاز تصويت نقل صوتها من ترامب إلى هاريس تلقائيا... فيديو
ناخبة أمريكية تكتشف جهاز تصويت نقل صوتها من ترامب إلى هاريس تلقائيا... فيديو
سبوتنيك عربي
انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر عطلًا في جهاز تصويت إلكتروني خلال الانتخابات الأمريكية في ولاية كنتاكي. 03.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-03T06:48+0000
2024-11-03T06:48+0000
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الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
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ويظهر الفيديو المتداول سيدة تحاول اختيار المرشح الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، لكن الجهاز يعيد توجيه الصوت تلقائيا إلى منافسته كامالا هاريس في كل مرة.وعلى أثر هذه الشكوى، أعلن المدعي العام في الولاية، راسل كولمان، أن إدارة التحقيقات الجنائية قامت بالتحقيق في الواقعة وأوصت بتبديل الجهاز.وأكد كولمان أن إجراءات الانتخابات في كنتاكي آمنة، موضحًا أن مكتبه سيتجاوب بسرعة مع أي شكاوى تُبلّغ عنها مستقبلاً.فيما أكدت سلطات الولاية أن الناخبة تمكنت من الإدلاء بصوتها بالشكل الصحيح في وقت لاحق بعد إصلاح العطل.
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نادي الفيديو, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب
نادي الفيديو, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب

ناخبة أمريكية تكتشف جهاز تصويت نقل صوتها من ترامب إلى هاريس تلقائيا... فيديو

06:48 GMT 03.11.2024
© AP Photo / Alex Brandonالمرشح الجمهوري ترامب يواجه المرشحة الديمقراطية هاريس في أول مناظرة بينهما 11 سبتمبر 2024
المرشح الجمهوري ترامب يواجه المرشحة الديمقراطية هاريس في أول مناظرة بينهما 11 سبتمبر 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
تابعنا عبر
انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر عطلًا في جهاز تصويت إلكتروني خلال الانتخابات الأمريكية في ولاية كنتاكي.
ويظهر الفيديو المتداول سيدة تحاول اختيار المرشح الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، لكن الجهاز يعيد توجيه الصوت تلقائيا إلى منافسته كامالا هاريس في كل مرة.
وعلى أثر هذه الشكوى، أعلن المدعي العام في الولاية، راسل كولمان، أن إدارة التحقيقات الجنائية قامت بالتحقيق في الواقعة وأوصت بتبديل الجهاز.
وأكد كولمان أن إجراءات الانتخابات في كنتاكي آمنة، موضحًا أن مكتبه سيتجاوب بسرعة مع أي شكاوى تُبلّغ عنها مستقبلاً.
فيما أكدت سلطات الولاية أن الناخبة تمكنت من الإدلاء بصوتها بالشكل الصحيح في وقت لاحق بعد إصلاح العطل.
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