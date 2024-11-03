https://sarabic.ae/20241103/ناخبة-أمريكية-تكتشف-جهاز-تصويت-نقل-صوتها-من-ترامب-إلى-هاريس-تلقائيا-فيديو-1094441189.html
ناخبة أمريكية تكتشف جهاز تصويت نقل صوتها من ترامب إلى هاريس تلقائيا... فيديو
ناخبة أمريكية تكتشف جهاز تصويت نقل صوتها من ترامب إلى هاريس تلقائيا... فيديو
سبوتنيك عربي
انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر عطلًا في جهاز تصويت إلكتروني خلال الانتخابات الأمريكية في ولاية كنتاكي. 03.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-03T06:48+0000
2024-11-03T06:48+0000
2024-11-03T06:48+0000
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ويظهر الفيديو المتداول سيدة تحاول اختيار المرشح الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، لكن الجهاز يعيد توجيه الصوت تلقائيا إلى منافسته كامالا هاريس في كل مرة.وعلى أثر هذه الشكوى، أعلن المدعي العام في الولاية، راسل كولمان، أن إدارة التحقيقات الجنائية قامت بالتحقيق في الواقعة وأوصت بتبديل الجهاز.وأكد كولمان أن إجراءات الانتخابات في كنتاكي آمنة، موضحًا أن مكتبه سيتجاوب بسرعة مع أي شكاوى تُبلّغ عنها مستقبلاً.فيما أكدت سلطات الولاية أن الناخبة تمكنت من الإدلاء بصوتها بالشكل الصحيح في وقت لاحق بعد إصلاح العطل.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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نادي الفيديو, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب
نادي الفيديو, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب
ناخبة أمريكية تكتشف جهاز تصويت نقل صوتها من ترامب إلى هاريس تلقائيا... فيديو
انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر عطلًا في جهاز تصويت إلكتروني خلال الانتخابات الأمريكية في ولاية كنتاكي.
ويظهر الفيديو المتداول سيدة تحاول اختيار المرشح الجمهوري دونالد ترامب
في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، لكن الجهاز يعيد توجيه الصوت تلقائيا إلى منافسته كامالا هاريس في كل مرة.
وعلى أثر هذه الشكوى، أعلن المدعي العام في الولاية، راسل كولمان، أن إدارة التحقيقات الجنائية قامت بالتحقيق في الواقعة وأوصت بتبديل الجهاز.
وأكد كولمان أن إجراءات الانتخابات في كنتاكي آمنة، موضحًا أن مكتبه سيتجاوب بسرعة مع أي شكاوى تُبلّغ عنها مستقبلاً.
فيما أكدت سلطات الولاية أن الناخبة تمكنت من الإدلاء بصوتها بالشكل الصحيح في وقت لاحق بعد إصلاح العطل.